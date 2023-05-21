Абаскаль: «То, что сделал Соболев, не соответствует нашим ценностям»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча РПЛ против ЦСКА (2:1) прокомментировал эпизод, в котором нападающий «красно-белых» Александр Соболев показал неприличный жест игроку ЦСКА Виллиану.
Разумеется, он будет наказан. Но, надеюсь, все болельщики увидели и агрессивные действия Виллиана по отношению к Соболеву. То, что сделал Александр, не соответствует нашим ценностям. Если подобное повторится, играть он не будет.
Соболев поступил мерзко, некрасиво не только по отношению к Роше, а ко всем участникам матча, а это и зрители на трибунах и по телевизору.
Соболеву просто стало обидно, за то, что до этого момента в штрафной ЦСКА Роша толкнул плечом Соболева, а он отлетел так как будто его поезд долбанул.
Соболев надеялся на удаление и пенальти, но симуляция не прошла и Соболев затаил обиду и не сдержал эмоции.
Да Роша неприятный защитник для нападающих и таких не мало, но прежде всего будь мужиком сам, не поддавайся эмоциям, а сделай так, что бы он нервничал.
Соболев здоровей Роши, но если их сравнивать, то Соболев выглядит как девочка, толкнули, упала, заплакала, а под конец не сдержалась истеричка.
Можете как угодно защищать игрока своей команды это ваше дело, но для меня лично Соболев 32ный игрок и вызывает только отвращения и презрения.
Я лично не стал бы за такого заступаться, даже если бы он был из моей команде, это ниже моего достоинства.
А почитав комментарии и высказывания болельщиков других команд, то они скорее всего придерживаются такого же мнения, что и я.
Соболев поступил мерзко, некрасиво не только по отношению к Роше, а ко всем участникам матча, а это и зрители на трибунах и по телевизору.
Соболеву просто стало обидно, за то, что до этого момента в штрафной ЦСКА Роша толкнул плечом Соболева, а он отлетел так как будто его поезд долбанул.
Соболев надеялся на удаление и пенальти, но симуляция не прошла и Соболев затаил обиду и не сдержал эмоции.
Да Роша неприятный защитник для нападающих и таких не мало, но прежде всего будь мужиком сам, не поддавайся эмоциям, а сделай так, что бы он нервничал.
Соболев здоровей Роши, но если их сравнивать, то Соболев выглядит как девочка, толкнули, упала, заплакала, а под конец не сдержалась истеричка.
Можете как угодно защищать игрока своей команды это ваше дело, но для меня лично Соболев 32ный игрок и вызывает только отвращения и презрения.
Я лично не стал бы за такого заступаться, даже если бы он был из моей команде, это ниже моего достоинства.
А почитав комментарии и высказывания болельщиков других команд, то они скорее всего придерживаются такого же мнения, что и я.
А то, что уже случилось- недостаточно, чтобы наказать?
Соболев конечно яркий футболист, но поведением своим позорит Славное Имя клуба...
🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨🤨
А то, что уже случилось- недостаточно, чтобы наказать?
Соболев конечно яркий футболист, но поведением своим позорит Славное Имя клуба...
🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨🤨
Спартак заслуживает уважение ровно на столько, на сколько себя ведёт.
Спартак заслуживает уважение ровно на столько, на сколько себя ведёт.
https://youtu.be/RiOA_Sg1Nvg