Абаскаль: «То, что сделал Соболев, не соответствует нашим ценностям»

Главный тренер «Спартака» после матча РПЛ против ЦСКА (2:1) прокомментировал эпизод, в котором нападающий «красно-белых» показал неприличный жест игроку ЦСКА Виллиану.

Разумеется, он будет наказан. Но, надеюсь, все болельщики увидели и агрессивные действия Виллиана по отношению к Соболеву. То, что сделал Александр, не соответствует нашим ценностям. Если подобное повторится, играть он не будет.