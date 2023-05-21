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Абаскаль: «То, что сделал Соболев, не соответствует нашим ценностям»

вчера, 21:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча РПЛ против ЦСКА (2:1) прокомментировал эпизод, в котором нападающий «красно-белых» Александр Соболев показал неприличный жест игроку ЦСКА Виллиану.

Разумеется, он будет наказан. Но, надеюсь, все болельщики увидели и агрессивные действия Виллиана по отношению к Соболеву. То, что сделал Александр, не соответствует нашим ценностям. Если подобное повторится, играть он не будет.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:26
А причём здесь Роша?
Соболев поступил мерзко, некрасиво не только по отношению к Роше, а ко всем участникам матча, а это и зрители на трибунах и по телевизору.
Соболеву просто стало обидно, за то, что до этого момента в штрафной ЦСКА Роша толкнул плечом Соболева, а он отлетел так как будто его поезд долбанул.
Соболев надеялся на удаление и пенальти, но симуляция не прошла и Соболев затаил обиду и не сдержал эмоции.

Да Роша неприятный защитник для нападающих и таких не мало, но прежде всего будь мужиком сам, не поддавайся эмоциям, а сделай так, что бы он нервничал.
Соболев здоровей Роши, но если их сравнивать, то Соболев выглядит как девочка, толкнули, упала, заплакала, а под конец не сдержалась истеричка.

Можете как угодно защищать игрока своей команды это ваше дело, но для меня лично Соболев 32ный игрок и вызывает только отвращения и презрения.
Я лично не стал бы за такого заступаться, даже если бы он был из моей команде, это ниже моего достоинства.
А почитав комментарии и высказывания болельщиков других команд, то они скорее всего придерживаются такого же мнения, что и я.
Fghhhij
Fghhhij ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:03
    альсато
    альсато
    сегодня в 10:12
    с соболевым-все понятно !(не хочется больше делать ему реХламу)...меня больше возмутили действия судьи на поле-как в том анекдоте"для вас же Козлов-пешеходные переходы придумали" (ВАР)
    Capral
    Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 09:23
    Для начала, надо проверить- если за что брать...🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😄😄😄😄
    Capral
    Capral
    сегодня в 09:19
    Если подобное повторится- мы его накажем...
    А то, что уже случилось- недостаточно, чтобы наказать?
    Соболев конечно яркий футболист, но поведением своим позорит Славное Имя клуба...
    🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨🤨
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 09:19
    Да ладно))) а по мне, так нормальное поведение для современного спартаковца... Так что ещё как соответствует! Интересно, что теперь скажет Промес о неуважении к Спартаку?)))
    Сп62
    Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 07:50
    А Рошу за какое место?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 06:37
    Пусть его в Спартаке возьмут за то место куда он свои руки пихал.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 06:33
    Тут на днях Промес плакал, что Зенит больше не уважает Спартак, а теперь хочется спросить Промеса после мерзкой выходки Соболева: "А есть ли за что уважать Спартак, если его игроки вытворяют мерзость на поле?".
    Спартак заслуживает уважение ровно на столько, на сколько себя ведёт.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 04:43
    На пол годовой зарплаты нужно выписать штраф.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Мой опыт мне подсказывает, что лучше избавиться, как Гвардиола от Ибрагимовича, и ведь был прав
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Абаскаль сказал дежурную фразу с единственной целью снизить ему наказание от КДК
    Сп62
    Сп62 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Надо взять его на поруки. В СССР всегда так делали, когда человек ошибался. Главное не наказание, главное урок.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:57
    Надеюсь его теперь продадут
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:39
    Абаскаль всё по делу сказал, это плохой жест. Соболеву надо мозгами тоже шевелить иногда
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:26
    Соболев уже извинился в соцсетях...

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