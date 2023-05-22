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КДК РФС рассмотрит эпизоды с удалениями Соболева и Виллиана

вчера, 11:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что на заседании комиссии будут рассмотрены моменты с удалениями нападающего «красно-белых» Александра Соболева и защитника «армейцев» Виллиана в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

КДК РФС рассмотрит ряд нарушений регламента. Рассмотрим удаления Соболева и Роши. Футболисты и представители клубов приглашены на заседание. Также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков обеих команд, задержку выхода футболистов «Спартака» перед началом матча на четыре минуты, а также задержу выхода игроков ЦСКА перед вторым таймом. За что удалили Рошу? Обо всём об этом мы расскажем после заседания КДК РФС.

Соболев на 69-й минуте встречи после единоборства показал неприличный жест бразильскому игроку. После разговора с ассистентом судьи Дмитрием Чельцовым главный арбитр матча Сергей Карасёв показал красные карточки обоим футболистам. Виллиан получил удаление после того, как повторил жест Соболева перед помощником Карасёва, показывая тем самым возмущение поведением соперника.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 04:37
Жаль, что такой зрелый и опытный КБ не понимает разницу межлу улалением за вторую желтуб и прямую красную. КДК И ЭСК не имеют права отменять вторую желтую. Это первое. К тому же нарушения, за которые были даны эти карточки принципиально разные. Наконец, я не уверен, что ЭСК признает обе карточки ошибочными. Там трактовок много разных. А насчет морального ущерба это была шутка? Мягко говоря, неудачная.
albucid
albucid
сегодня в 02:08
Рошу выгнали совершенно правильно и по делу, ибо доносчику первая плеть.
Другой вопрос, что стукачам этой логики не понять.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:41
А почему бы и не признать их аналогичными ? И в том и другом случаях красные карточки игрокам вынесены ошибочно . Если ЦСКА подаёт жалобу с целью отмены карточки Роше ,то почему КДК не принять аналогичное решение в отношении Денисова ,который так же не заслуженно пострадал ? Или ты перепутал Денисова с Соболевым ? )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:41
Если Виллиану отменят красную ,то тогда пусть её отменяют и Денисову и возвращают за моральный ущерб
Это твои слова? Разве это не попытка признать две эти ситуации аналогичными? Ты в свой текст не вникаешь?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:05
До какой аналогии ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11
Сейчас разборы по телеку и ни какого офсайда нет. На этом все сошлись...
Сп62
Сп62
вчера в 21:03
Странно читать все высказывания в адрес Соболева: омерзительно, непристойно, гадко и т.д. А когда на стадионе при женщинах и детях стоит сплошной мат, когда уважаемый Акинфеев с перекошенным лицом набрасывается на судью, когда ещё необиженный Роша из под тишка толкает в спину того же Соболева, это по мнению обличающих не мерзко и не гадко, а естественно и оправданно. Вот поэтому мы и получаем то, что имем. Всё плохое в чужом огороде, а в своём всё прекрасно.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 20:21
соболев олицетворяет собой все плохое, что можно подумать и представить о клубе за который он играет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ваше всё (раскрыть)
вчера в 20:21
К сожалению не все мерзкие поступки в регламенте предусмотрены. Много зависит от трактовки этого поступка.
Ваше всё
Ваше всё ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:14, ред.
Есть дисциплинарный регламент РФС: статья 94. Из этого и должны исходить выводы членов КДК. Можно, конечно, по вашему, и административку (15 суток) "впаять" обоим.
kladbische
kladbische
вчера в 20:11
Вообще не понятно зачем удалили Виллиана. Чела сбили, 66 ему показали, он просто обратил внимание на это и получил удаление.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ваше всё (раскрыть)
вчера в 20:04
Это не оскорбительное поведение. С учетом публичности (тысячи зрителей) это поступок против общественной морали.
pomor45
pomor45 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 20:02
Мозги у Соболева есть, без них играть в футбол, и неплохо, невозможно. Нет воспитания, никакого абсолютно. Ещё и в его клубах этим никто не занимался, начиная с детских, и Спартак тоже не собирается, да и некому там пока - наследие Заремы ещё искоренять, да искоренять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Генрих Карлович (раскрыть)
вчера в 20:01
Вы , уважаемый, не учитываете публичности его поступка, когда это видели тысячи людей. Именно публичность и придает этому мерзкому поступку отвратительный характер. И здесь далеко не бытовуха.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 19:59
А что так мило ? Пожурить и все?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 19:58
Тогда вопрос был о пенальти, сейчас о другом. Почему ответ должен быть такой же? Какой вопрос, такой и ответ. Это элементарно, Ватсон.
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Соболев не дурак. Он непревзойдённый хам, патологический, на инстинктивном уровне, поэтому сначала делает, а потом осмысливает, что сделал и извиняется. А вот Виллиан глуповат, иначе не стал бы повторять жест и выбрал иной способ выразить своё справедливое возмущение. Относительно толкования поступков обоих фигурантов. Их много, но скажу лишь, что, если каждый из толкователей считает своё наиболее верным, то почему они отказывают в этом Карасёву?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26, ред.
Оставьте Соболева в покое...
На редкость полезная единица...для соперников...
То в свои ворота забьёт...то удалится....
Sergo_ural
Sergo_ural ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:13
Про отмену Роше карточки я спросил и не писал, что вы писали. Наказание выше регламента не будет. Честным будет дисква Соболеву, не знаю сколько там по регламенту положено, кажется 4 матча и без отмены карточки Роше. Если вы с этим не согласны это ваше право. Сколько людей столько и мнений. Когда Федотов ответил после судейства - "Если судья назначил значит пенальти был", отчего ж он сейчас не согласен с судейством. Быстро он переобулся. Как-то так. ВсЁ.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:55
Соболю пару тройку матчей надо дать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:44
В момент паса у Игнатова был офсайд. Это даже комментаторы отметили. Но у КБ свой взгляд на очевидное и это факт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 18:41
Я не люблю клгда мои слоаа передергивают , те искажают смысл сказанного. Я говорю, что Роша хотел привлечь внимание бокового к мерзкому поступку Соболева. Тк словами не мог пояснить из-за незнания языка. Карасев был за спиной соболева и не видел его мерзости. Поэтому красная ошибочная. А насчёт ее отмены я не говорил ни слова. А Соболеву наказание за его мерзость должно быть максимально возможным. Это мое мнение. Всё
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 18:33
соболева наказать на 10 игр, у спартака снять 15 очков. за такой поступок должна отвечать вся команда а не один невоспитанный игрок...
Генрих Карлович
Генрих Карлович
вчера в 17:59
Читаешь и диву даешься...И омерзительный и подонок, подлец..Первое,что мне пришло в голову- дурачёк..А тут , ну такие эстеты с аристократами пишут, прям жуть. В своей жизни ,наверное и похлеще жесты показывали..
Ваше всё
Ваше всё
вчера в 17:57
Статья 94 дисциплинарного регламента РФС: оскорбительное поведение игрока наказывается дисквалификацией от двух до четырёх матчей.
Будут ли наказания в клубах? Поживём- увидим.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:53
чё теперь рассматривать очки ЦСКА не вернут а этого клоуна на сколько матчей дисквалифицируют никакой разницы Спартаку есть кем его заменить осталось то всего два матча
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 17:47
Дерби, к сожалению, "удалось на славу", но только в части скандала. Соболев, как по мне, очень сильно зарвался. И тут дело даже не в этом конкретном жесте, хотя он омерзителен сам по себе. Посчитайте, сколько Соболев исполнил подобных вещей за последний год. Драка с зенитовцами в кубке, подлейшая провокация с ЦСКА в чемпионате, постоянные нырки и провокации масштабом поменьше, 10!!! желтых карточек в 26 матчах чемпионата. Взглянув только поверхностно на последний год этого горе-бомбардира можно понять, что человек он мягко говоря, гнилой, если не сказать гораздо больше. Спартаку бы крепко подумать, нужен ли такой клоун на позиции нападающего. И ведь уже не спишешь на возраст, вполне себе здоровый мужик который, вроде бы, должен хоть какими-то мозгами разжиться за 26 лет жизни. Но видимо не судьба...
Sergo_ural
Sergo_ural ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:44
Ваша логика понятна. Один показал и он подлец (я этого не отрицаю), а второй просто так показал, он хотел привлечь внимание показывал это всем еще и 2 раза. Так получается? Есть факт показ жеста 2 футболистами. Или вы это отрицаете? Различия в наказании нет, есть факт по отношению к обоим. Это как Родригаo размахивал ногами и руками и Малком, ударил один раз, а получили одинаково. Так как в регламенте нет понятия кто сколько ударил. Всем дали одинаково. Я так понимаю вы хотите справедливости и чтоб КДК отменили красную Роше. Так?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 17:14
Не надо передергивать. Роша пытался обратить внимание бокового судьи на действия Соболева, т.к. Карасев был сзади Соболева и не видел. А боковой не понял, хотя мог бы потом пояснить Карасеву в чем дело, тем более, что им пояснили. У Роши не было другого варианта обратить внимание судьи на подонка Соболева.
fanatcska94
fanatcska94 ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 17:12
Роша всего то акцентировал внимание на том, что Соболев отморозок ваш, творит лютую дичь на поле. Ибо боковой - такой же 7, как и соболев, даже не подсказал карасеву. А карасев собирался эпизод проигнорировать. И не надо говорить, что судьи6ьы разобрались - уже естьь кадры, как спартаковский болван соболь ещё в первом тайме показал этот жест, а судьи проморгали
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