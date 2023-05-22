КДК РФС рассмотрит эпизоды с удалениями Соболева и Виллиана

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что на заседании комиссии будут рассмотрены моменты с удалениями нападающего «красно-белых» Александра Соболева и защитника «армейцев» Виллиана в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
КДК РФС рассмотрит ряд нарушений регламента. Рассмотрим удаления Соболева и Роши. Футболисты и представители клубов приглашены на заседание. Также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков обеих команд, задержку выхода футболистов «Спартака» перед началом матча на четыре минуты, а также задержу выхода игроков ЦСКА перед вторым таймом. За что удалили Рошу? Обо всём об этом мы расскажем после заседания КДК РФС.
Соболев на 69-й минуте встречи после единоборства показал неприличный жест бразильскому игроку. После разговора с ассистентом судьи Дмитрием Чельцовым главный арбитр матча Сергей Карасёв показал красные карточки обоим футболистам. Виллиан получил удаление после того, как повторил жест Соболева перед помощником Карасёва, показывая тем самым возмущение поведением соперника.
Так же понятно, что Роша пытался обратить на это внимание судей своим перформансом... Тут особо разночтений не придумать.
Хотя в любом случае клоуном стал Карасёв, удалив сразу обоих, ибо можно было показать по ЖК и потом дисквалифицировать Соболева условно по решению КДК (я думаю, это был бы наилучший вариант), а удалять игрока только за то, что он пытался обратить внимание судьи то, что его оскорбили (я про Рошу)... В общем, это зашквар.
Так же понятно, что Роша пытался обратить на это внимание судей своим перформансом... Тут особо разночтений не придумать.
Хотя в любом случае клоуном стал Карасёв, удалив сразу обоих, ибо можно было показать по ЖК и потом дисквалифицировать Соболева условно по решению КДК (я думаю, это был бы наилучший вариант), а удалять игрока только за то, что он пытался обратить внимание судьи то, что его оскорбили (я про Рошу)... В общем, это зашквар.