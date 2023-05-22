КДК РФС рассмотрит эпизоды с удалениями Соболева и Виллиана

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вчера, 11:58

Председатель КДК РФС рассказал о том, что на заседании комиссии будут рассмотрены моменты с удалениями нападающего «красно-белых» и защитника «армейцев» в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

КДК РФС рассмотрит ряд нарушений регламента. Рассмотрим удаления Соболева и Роши. Футболисты и представители клубов приглашены на заседание. Также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков обеих команд, задержку выхода футболистов «Спартака» перед началом матча на четыре минуты, а также задержу выхода игроков ЦСКА перед вторым таймом. За что удалили Рошу? Обо всём об этом мы расскажем после заседания КДК РФС .

Соболев на 69-й минуте встречи после единоборства показал неприличный жест бразильскому игроку. После разговора с ассистентом судьи Дмитрием Чельцовым главный арбитр матча показал красные карточки обоим футболистам. Виллиан получил удаление после того, как повторил жест Соболева перед помощником Карасёва, показывая тем самым возмущение поведением соперника.