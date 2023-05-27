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Аргентина выиграла все три матча в группе на молодёжном чемпионате мира U20

сегодня, 02:12

Аргентина разгромила Новую Зеландию в матче 3-го тура чемпионата мира среди молодёжных команд U20 (5:0). Аргентинцы одержали три победы подряд и с первого места вышли в плей-офф.

В первом тайме отметились голами Игнасио Маэстро, Джино Инфанино и Лука Ромеро. Во второй половине Бриан Агирре реализовал пенальти, а также один мяч с игры забил Алехо Велис.

В другой встрече группы А команда Узбекистана переиграла сверстников из Гватемалы (2:0) и заняла второе место. Дубль оформил 19-летний нападающий Шахзоджон Нематжонов.

Таким образом, Новая Зеландия, располагающаяся на третьей строчке, имеет шансы на выход из группы, как одна из лучших команд, занявших третьи места.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:58
Слишком хорошо начали. Сил до конца не хватит.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:43
А я больше рад победе наших парней над сборной Гватемалой и историческим событием для всего Узбекского футбола! Впервы наша сборная вышла из группы, показав при этом отличную игру во всех трех матчах!
Молодцы парни! Надеюсь и основная сборная хотя бы попайдет на ЧМ впервые в истории!
Гость
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