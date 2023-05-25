«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Челси»

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вчера, 23:58

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ (4:1).

Полузащитник Каземиро вывел манкунианцев вперёд на 6-й минуте встречи. Нападающий Антони Марсьяль на 45+5-й удвоил преимущество МЮ . Хавбек Бруну Фернандеш на 73-й реализовал пенальти. Форвард Маркус Рэшфорд на 78-й сделал счёт более крупным. Единственный гол гостей забил Жоау Фелиш на 89-й.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 3-е место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. «Челси» находится на 12-й строчке с 43 баллами.