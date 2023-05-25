Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Челси»

вчера, 23:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ (4:1).

Полузащитник Каземиро вывел манкунианцев вперёд на 6-й минуте встречи. Нападающий Антони Марсьяль на 45+5-й удвоил преимущество МЮ. Хавбек Бруну Фернандеш на 73-й реализовал пенальти. Форвард Маркус Рэшфорд на 78-й сделал счёт более крупным. Единственный гол гостей забил Жоау Фелиш на 89-й.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 3-е место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. «Челси» находится на 12-й строчке с 43 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Манчестер Юнайтед»
«Осасуна» переиграла «Атлетик»
Сегодня, 01:15
Гамбия обыграла Францию на молодёжном чемпионате мира U20
Вчера, 23:39
«Эспаньол» совершил камбэк в матче с «Атлетико», проигрывая 0:3
Вчера, 00:55
«Брайтон» и «Манчестер Сити» победителя не выявили
24 мая
«Интер» выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Фиорентину»
24 мая
Нигерия обыграла Италию в матче чемпионата мира U20
24 мая
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:46
Любая команда обыграет Челси
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 12:12, ред.
За что пенсионерам платят пенсию в Челси?... Надо разобраться..
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:12
МЮ и раньше занимал высокие позиции в АПЛ, а вот Арсенал и Ньюкасл впервые за много лет поднялись так высоко, поэтому говорить, что МЮ повезло, что у других кризис, это неправильно. Повезло как раз Арсеналу и Ньюкаслу. Они воспользовались спадом Ливерпуля, Челси и Тоттенхэма. А МЮ заслуженно в зоне ЛЧ. Почему? МЮ добился результата не только в АПЛ, но и в других турнирах. Выиграли Кубок лиги и дошли до финала Кубка Англии. А чего Арсенал и Ньюкасл добились помимо АПЛ???? Арсенал вылетел раньше из ЛЕ, чем МЮ. МЮ обыграл чемпиона Испании Барселону. Это чего-то стоит. Короче, когда команда добивается результата сразу в нескольких турнирах это не везение, а кропотливая работа. Не нужно занижать заслуги МЮ и тен Хага. Кстати, летом МЮ тоже усилится. Например, купят ЦН. Из-за Роналду не смогли нормально подготовиться к сезону, но по ходу сезона много чего достигли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:47, ред.
Да, но, как и, впрочем, с "Арсеналом", нужно учесть, что "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" были мертвее мёртвых, так что у ЭТХ был лайтовый сетап. А ещё и "Ньюкасл" постоянно растёт и будет летом усиливаться, вот в следующем сезоне у него действительно будет экзамен. В целом я не увидел по игрокам прогресса, скорее многие даже разочаровали, как Антони.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 03:44
Осталось Фулхэм разнести и бронза наша. Болельщиков МЮ с победой
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:13
На Челси без слёз не взглянешь!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:01
Челси сейчас смахивает на такие команды как: Эвертон, Кристалл Пэлас, Борнмут. 4-1 такой счёт все и ожидали от этого аутсайдера.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:47
Болельщики Челси наверное ждут когда этот сезон закончится, что бы забыть его как страшный сон.
youtomee
youtomee
сегодня в 01:32
еще бы туров 5 в АПЛ, и Челси бы бодались где-то там с Эвертоном за то, чтобы остаться)
собакин6762
собакин6762
сегодня в 00:36
Или Челси так слаб ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:34, ред.
Хороший сезон выдал голландец.
Если бы не качественные составляющие футбола от МЮ (которых, увы, нет), то можно бы было констатировать прогресс.

Глядим за лысым дальше. )
Elliada
Elliada
сегодня в 00:10
МЮ с победой! Поздравляю с выходом в ЛЧ! После провального прошлого сезона этот сезон получился получше. Трофей + топ 4 + финал Кубка Англии. Неплохо для первого сезона тен Хага.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 