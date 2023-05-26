«Алания» одержала победу в матче с «Балтикой» .

«Алания» обыграла «Балтику» в матче 33-го тура Первой лиги (3:1).
Батраз Гурциев открыл счет на 4-й минуте. Артур Галоян на 13-й удвоил преимущество команды. Гедеон Гузина на 53-й минуте забил гол гостей, а итоговый счет на 90+4-й установил Ислам Машуков.
После поединка южане идут на 3-м месте (59 очков), балтийцы расположились на 2-й строчке (64 балла).
Мои поздравления всем болельщикам Алании с заслуженной Победой !
Как болельщик Алании был удивлён такой тактикой на этот матч, да и вообще первый раз видел чтобы Алания отдала мяч команде гостей и играла вторым номером, и это на своём поле. И уже к тринадцатой минуте игры Алания вела в счёте 2:0. Как говорится, чисто тренерская победа Василенко над Игнашевичем
В итоге закономерный итоговый 3:1.
А больше всего понравились как были красиво забиты все три мяча. Команда по праву и спортивному принципу занимает третью строчку турнирной таблицы. Теперь осталось дождаться 29-го рассмотрение апелляции, чтобы команде разрешили сыграть в стыковых матчах. Будем надеяться на лучшее. Удачи тебе, Алания ! Всем Добра !
Мои поздравления всем болельщикам Алании с заслуженной Победой !
Как болельщик Алании был удивлён такой тактикой на этот матч, да и вообще первый раз видел чтобы Алания отдала мяч команде гостей и играла вторым номером, и это на своём поле. И уже к тринадцатой минуте игры Алания вела в счёте 2:0. Как говорится, чисто тренерская победа Василенко над Игнашевичем
В итоге закономерный итоговый 3:1.
А больше всего понравились как были красиво забиты все три мяча. Команда по праву и спортивному принципу занимает третью строчку турнирной таблицы. Теперь осталось дождаться 29-го рассмотрение апелляции, чтобы команде разрешили сыграть в стыковых матчах. Будем надеяться на лучшее. Удачи тебе, Алания ! Всем Добра !