«Алания» одержала победу в матче с «Балтикой» .

1685123785

вчера, 20:56

«Алания» обыграла «Балтику» в матче 33-го тура Первой лиги (3:1).

Батраз Гурциев открыл счет на 4-й минуте. Артур Галоян на 13-й удвоил преимущество команды. Гедеон Гузина на 53-й минуте забил гол гостей, а итоговый счет на 90+4-й установил Ислам Машуков.

После поединка южане идут на 3-м месте (59 очков), балтийцы расположились на 2-й строчке (64 балла).