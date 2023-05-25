«Эспаньол» совершил камбэк в матче с «Атлетико», проигрывая 0:3

1684965326

сегодня, 00:55

«Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги (3:3).

На 21-й минуте встречи Сауль Ньигес вывел мадридцев вперёд. На 44-й Антуан Гризманн удвоил преимущество команды. Янник Карраско на 46-й сделал счёт более крупным. На 64-й хозяева отыграли один гол усилиями Сесара Монтеса. На 76-й Хоселу реализовал пенальти, сократив отставание до минимума. На 79-й Винисиус Соуза восстановил равенство на табло.

«Попугаи» занимают 19-е место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков. «Матрасники» располагаются на 3-й строчке, у подопечных Диего Симеоне 73 балла.