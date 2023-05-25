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«Эспаньол» совершил камбэк в матче с «Атлетико», проигрывая 0:3

сегодня, 00:55
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)3 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги (3:3).

На 21-й минуте встречи Сауль Ньигес вывел мадридцев вперёд. На 44-й Антуан Гризманн удвоил преимущество команды. Янник Карраско на 46-й сделал счёт более крупным. На 64-й хозяева отыграли один гол усилиями Сесара Монтеса. На 76-й Хоселу реализовал пенальти, сократив отставание до минимума. На 79-й Винисиус Соуза восстановил равенство на табло.

«Попугаи» занимают 19-е место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков. «Матрасники» располагаются на 3-й строчке, у подопечных Диего Симеоне 73 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Эспаньола»
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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:38
На второе наверно? Они с солидным отрывом на третьем, и скорее всего никуда с него не уйдут. Ни вверх, ни вниз
Fghhhij
Fghhhij
сегодня в 09:01, ред.
Неэгоист, сочувствую. Вести 3-0 и - такое!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:25
Красиво скатали игру... Но это тоже раматривалось нашими экспертами и подстраховка на гостей Ф(0) сработала, спасибо...))
ABir
ABir
сегодня в 06:03, ред.
Эспаньол отобрал очки у Атлетико и не позволил выйти на чистое третье место
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Честно говоря, смотря на турнирную таблицу, думал, что будет ничья. Эспаньолу необходимы очки, как спасательный круг и неважно какие соперники.
амурец
амурец
сегодня в 01:55
Молодцы Эспаньол
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:27
За шею тянут Эспаньол, чтобы и дальше оставался в Ла Лиге.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:17
Как такое могло случиться,,не иначе слив!,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:07
Прямо на ровном месте дружина яйцетряса дарит "Реалу" второе место за два тура до конца))
Naherger
Naherger
сегодня в 01:06
Более откровенного слива матча я в жизни не видел
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