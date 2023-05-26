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Юношеская сборная России проиграла команде Беларуси

вчера, 21:57

Юношеская сборная России уступила национальной команде Беларуси в поединке 2-го тура турнира развития УЕФА (1:3).

Денис Овсянников открыл счет на 30-й минуте, удвоил преимущество команды Прохор Струк на 64-й. Матвей Иванов забил у россиян на 77-й минуте. Итоговый счет на 90+3-й установил Илья Губаревич.

Соревнование в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем играют юношеские мужские и женские сборные. Турнир частично профинансирован УЕФА. В следующем туре сборная России 29 мая сыграет против команды Киргизии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:52
Мну не нравится такой ход развития событий на футбольном поле...
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:50
По чему бы и нет, наши могут и Киргизам встрять.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:21
Ну нет, на киргизов должны настраиваться, как на последний бой - а то то как потом девчонкам из юношеской сборной в глаза смотреть...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:11
Даже во время санкций наши ребята преодолевают новые рубежи, с трепетом жду матча против Киргизии, как бы и там не того...
Гость
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