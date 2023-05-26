Юношеская сборная России проиграла команде Беларуси

Юношеская сборная России уступила национальной команде Беларуси в поединке 2-го тура турнира развития УЕФА (1:3).
Денис Овсянников открыл счет на 30-й минуте, удвоил преимущество команды Прохор Струк на 64-й. Матвей Иванов забил у россиян на 77-й минуте. Итоговый счет на 90+3-й установил Илья Губаревич.
Соревнование в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем играют юношеские мужские и женские сборные. Турнир частично профинансирован УЕФА. В следующем туре сборная России 29 мая сыграет против команды Киргизии.