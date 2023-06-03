«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса

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вчера, 18:32

Пресс-служба «Реала» объявила об уходе нападающего .

Контракт игрока со «сливочными» закончился, мадридский клуб принял решение не предлагать форварду новую сделку.

Диас выступал за «Реал» с 2018 года. До этого он с 2012 по 2017 год он преимущественно выступал за резервные команды «сливочных». В составе «Реала» Диас выиграл 13 трофеев — две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.