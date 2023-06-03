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«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса

вчера, 18:32

Пресс-служба «Реала» объявила об уходе нападающего Мариано Диаса.

Контракт игрока со «сливочными» закончился, мадридский клуб принял решение не предлагать форварду новую сделку.

Диас выступал за «Реал» с 2018 года. До этого он с 2012 по 2017 год он преимущественно выступал за резервные команды «сливочных». В составе «Реала» Диас выиграл 13 трофеев — две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 18:51
И зачем надо было уходить из Лиона🙄
aruqrvrgf55p
aruqrvrgf55p
вчера в 18:49
Надоело в резерве сидеть, и правильно делает
8m4rjap3tnqq
8m4rjap3tnqq
вчера в 18:43
Он просто не игрок уровня Реала
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:36, ред.
Пол часа назад предлагали же долгосрочный контракт !??)))
Ааа , извиняюсь, это же совершенно другой Диас !)))
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