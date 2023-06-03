«Реал» объявил об уходе Асенсио

1685793387

вчера, 14:56

Нападающий «Реала» покидает клуб. Об этом сообщила пресс-служба мадридцев.

Форвард дебютировал за «сливочных» 9 августа 2016 года в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», сразу же отметившись забитым мячом. На счету испанца 17 выигранных в составе «сливочных» трофея: 3 победы в Лиге чемпионов, 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании, 3 Суперкубка страны, 3 Суперкубка УЕФА и 4 трофея Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 50 матчей во всех турнирах, 12 голов и 8 результативных передач.