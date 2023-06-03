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«Реал» объявил об уходе Асенсио

вчера, 14:56

Нападающий «Реала» Марко Асенсио покидает клуб. Об этом сообщила пресс-служба мадридцев.

Форвард дебютировал за «сливочных» 9 августа 2016 года в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», сразу же отметившись забитым мячом. На счету испанца 17 выигранных в составе «сливочных» трофея: 3 победы в Лиге чемпионов, 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании, 3 Суперкубка страны, 3 Суперкубка УЕФА и 4 трофея Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 50 матчей во всех турнирах, 12 голов и 8 результативных передач.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 19:09
Жаль. Игрок он отличный, таланта не занимать. Единственное блеска в глазах не хватало, возможно ,, наелся " в Реале. Надеюсь в новом клубе замотивирует себя.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_312 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:01
Ты сам лично видел? Или тупо веришь слухам коих тысяча каждое трансферное оконо?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_312 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:13
Да нафиг он псж не сдался да и у Милана на его плзиции Диаз если не ошибаюсь в разы лучше
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:21
Заслужил аплодисментов при уходе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38, ред.
Ученик Карпина...7 сезонов - 17 трофеев....
Достойный показатель...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:14
? лет в реале это не мало... интересно где мы его снова увидим?
Elliada
Elliada
вчера в 15:11
ПСЖ ждет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:57
Пора попробовать себя гдето еще,17 трофеев с Реалом это не шутки
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