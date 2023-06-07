Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Полузащитник Нголо Канте в ближайшее время станет футболистом «Аль-Иттихада».
По данным источника, стороны обговаривают окончательные детали, после чего сделка состоится. Руководство саудовского клуба прибыло в Лондон, чтобы вместе с PIF (Суверенным фондом Саудовской Аравии) подготовить необходимые документы. С 32-летним французским хавбеком будет заключён контракт до 2025 года с зарплатой в размере 100 млн евро в год.
Ранее в «Аль-Иттихад» перешёл форвард «Реала» Карим Бензема.
100 млн в год Бензема
Мбаппе в шоке, выпадает из топа самых высокооплачиваемых)
100 млн в год Бензема
Мбаппе в шоке, выпадает из топа самых высокооплачиваемых)
Хлеба и зрелищ, нет хлеба - бананы сгодятся!
Юных футболистов уже трудновато заставлять учиться....)
Хлеба и зрелищ, нет хлеба - бананы сгодятся!
Юных футболистов уже трудновато заставлять учиться....)