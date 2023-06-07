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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

сегодня, 00:23

Полузащитник Нголо Канте в ближайшее время станет футболистом «Аль-Иттихада».

По данным источника, стороны обговаривают окончательные детали, после чего сделка состоится. Руководство саудовского клуба прибыло в Лондон, чтобы вместе с PIF (Суверенным фондом Саудовской Аравии) подготовить необходимые документы. С 32-летним французским хавбеком будет заключён контракт до 2025 года с зарплатой в размере 100 млн евро в год.

Ранее в «Аль-Иттихад» перешёл форвард «Реала» Карим Бензема.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:22
закат старого света))))...а чем предупреждали большевики))))
протон
протон
сегодня в 00:53
Скоро в Европе не останутся топ звезды) Думаю все Европейские каналы будут ориентированы на восток)
протон
протон
сегодня в 00:52
100 млн в год Канте
100 млн в год Бензема

Мбаппе в шоке, выпадает из топа самых высокооплачиваемых)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:38
Пошло финансовое безумие 100, 200, 300, ....500 млн..... Недавно удивлялись контрактам на полтинник, к осени Роналду поймет, что его жестоко "кинули"))
Хлеба и зрелищ, нет хлеба - бананы сгодятся!
Юных футболистов уже трудновато заставлять учиться....)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:26
В нагрузку к Бензема !)
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