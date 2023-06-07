Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

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сегодня, 00:23

Полузащитник в ближайшее время станет футболистом «Аль-Иттихада».

По данным источника, стороны обговаривают окончательные детали, после чего сделка состоится. Руководство саудовского клуба прибыло в Лондон, чтобы вместе с PIF (Суверенным фондом Саудовской Аравии) подготовить необходимые документы. С 32-летним французским хавбеком будет заключён контракт до 2025 года с зарплатой в размере 100 млн евро в год.

Ранее в «Аль-Иттихад» перешёл форвард «Реала» Карим Бензема.