Возвращение Месси – фатальная ошибка для «Барсы». Каталонцы рискуют зайти на второй круг ада

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вчера, 18:23

Выдали противоречивый сезон – приход Лео может разрушить весь прогресс.

Завершившийся сезон «Барселоны» невозможно оценить однозначно – есть трофей, но есть и неудачная еврокубковая кампания. Боссы сохранят главного тренера – и это плюс для формирования слаженного коллектива. С другой стороны, каталонцы опять наступают на те же грабли, связываясь с Месси. О каждом пункте – подробнее.

Первая победа в Ла Лиге без Месси

Было важно добыть первый трофей после ухода аргентинца – это бы сигнализировало об избавлении «сине-гранатовых» от Мессизависимости. И то, что этим достижением стала победа в чемпионате Испании, – большой плюс.

Все-таки конкуренты в Ла Лиге никуда не делись – «Реал» и «Атлетико» выступали на примерно том же уровне. Можно было бы сказать, что «сливочные» позволили каталонцам стать чемпионами, отдав приоритет Лиге чемпионов. Но это глупый аргумент – «Барса» обошла мадридцев еще осенью, а отрыв в 8 очков сформировался к февралю. На столь раннем этапе никакой гранд не забивает на национальное первенство – даже если это ориентированный на ЛЧ «Реал». Сказалась стагнация – «сливочные» стали играть хуже. Но и «блауграна» не представляла собой дрим-тим. «Атлетико», несмотря на противоречивый сезон, традиционно финишировал третьим, периодически напрягая своих соседей.

И даже со скидкой на спад обоих конкурентов «Барса» выиграла Ла Лигу эффектно и заранее – отрыв достигал 15 очков, затем сократился до 10-12 баллов. И как итог – чемпионство подопечных Хави с внушительным запасом. Для кризисной команды, преодолевающей финансовые проблемы, это отличный базис.

Провал в еврокубках

По-другому недавнюю еврокубковую кампанию не назовешь. В то же время следует учесть все вводные. Начиная с ЛЧ – каталонцы попали в крайне конкурентную группу с «Баварией» и «Интером» («Виктория» в этом квартете – попутчик). Изначально расклад был такой – «Барса» конкурирует с мюнхенцами, «нерадзурри» отбираются в ЛЕ (итальянцы скверно стартовали в сезоне). Фаворитом считались именно немцы, поскольку команда была на порядок лучше выстроена, плюс на посту главного тренера – уже оформившийся специалист. В таких условиях победа над «Викторией» и поражение от «Баварии» были для «Барселоны» оптимальным сценарием – необходимо было обыгрывать «Интер».

И ко всеобщему удивлению будущие финалисты ЛЧ эталонно подготовились к тем двум встречам. В первом поединке подопечные Симоне Индзаги стерилизовали владение каталонцев – последним не помогали даже моторы (Рафинья с Дембеле) и умные перемещения Педри. На вторую встречу команда Хави подготовила более простой фланг – сбилась на навесы и создавала остроту с помощью молодежи (Педри, Гави, Фати). Хватило только на ничью. Уже на этом этапе стало ясно, что «блаугране» светит максимум Лига Европы.

А в стыковом раунде испанскому гранду попался МЮ . Команды похожи тем, что обе находятся в состоянии кризиса и пытаются сохранить былое величие. Только если «Барса» оказалась в таком положении недавно, а громким трансферам мешают проблемы с финансами, то манкунианцы в условиях кризиса уже давно – и даже пошли на поправку. Эта разница вкупе с вариативностью вылилась в уверенную победу «красных дьяволов».

«Барса» — не до конца выстроенный проект с пробелами в некоторых амплуа – это не дает бороться с более цельными коллективами на равных. И нельзя, чтобы при оценке сезона «сине-гранатовых» превалировал имидж команды-победителя ЛЧ и прочее. Но даже со скидкой на это поражения от «Интера» и МЮ – те факторы, которые позволяют предъявлять претензии к клубу.

Не стали выгонять Хави

По традиции, после еврокубковой неудачи начались слухи о скорой отставке Хави. Идти на такой шаг точно было нельзя – нужно понимать, что привело к такому результату. В условиях финансовых ограничений, которые свалились на «Барсу», средствами можно было распорядиться эффективнее. Подписание Левандовского было необязательным – тем более в распоряжении менеджера и так был Обамеянг, который быстро впитал атмосферу каталонцев. Рафинья дублировал позицию и функции Дембеле – и все равно пришел в команду. А практика показала, что на левом фланге бразилец все равно не так эффективен.

Хави хотелось поддержать еще зимой – под его руководством у «сине-гранатовых» явно было будущее. Действия испанца это лишь подтвердили. Прежде всего, он достучался до Усмана Дембеле. Француз вновь выбыл на длительный срок из-за травмы, но историй о нарушении режима больше нет. Плюс к этому менеджер упорно доверял Ансу Фати и, несмотря на слухи о желании клуба расстаться с воспитанником после тяжелейшей травмы, постепенно интегрировал вингера в стартовый состав.

Нынешний сезон испанец наконец провел без травм, стал все чаще выходить с первых минут. В последних двух играх Ла Лиги на его счету – 3 мяча. За весь чемпионат – 7 голов и 4 ассиста, это лучший показатель для Ансу в профессиональной карьере.

Пользы от работы Хави в разы больше, чем вреда, – это еще один аргумент в пользу сохранения тренера, помимо доводов о стабильности.

Пытаются вернуть Месси

Это минус хотя бы потому, что команда сделает шаг назад – и в спортивном, и в финансовом плане. Сохранить Лео в 2021-м не удалось из-за потолка зарплат Ла Лиги. Сейчас ситуация никак не изменилась. Боссы каталонцев пытаются найти свободные средства для усиления, упрашивают лидеров пойти на снижение зарплаты, отпускают Бускетса. И все это ради того, чтобы вместо точечного усиления вернуть Лионеля? Аргентинец, бесспорно, занимает огромное пространство в истории клуба, а новый контракт с ним – красивый имиджевый шаг.

Но стоит оценить ситуацию объективно – ради форварда наверняка придется расстаться с кем-то из действующих лидеров. По слухам, покинуть коллектив может Рафинья. Игрок, которого подписали только прошлым летом – и за 58 миллионов евро. Чтобы годом позже отпустить ради своей легенды.

По сути, «сине-гранатовые» пытаются справиться с возникшими проблемами, пойти дальше – но делая это, постоянно оглядываются назад в надежде вернуть былое величие. Сначала это привело к покупке Левандовского при имеющемся Обамеянге, и Рафиньи при наличии Дембеле. Теперь – к попытке вновь воссоединиться с Месси.

И это еще речь об имиджевой стороне вопроса. Если брать в расчет спортивную, шаг назад тоже очевиден. Лео не будет участвовать в командном прессинге, ему нужна структура, похожая на концепцию сборной Аргентины – когда все одноклубники облегчают работу вингеру и позволяют ему действовать в удобной манере. В случае прихода Месси Хави попросту придется перекраивать стратегию «Барселоны».