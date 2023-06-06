Возвращение Месси – фатальная ошибка для «Барсы». Каталонцы рискуют зайти на второй круг ада

Выдали противоречивый сезон – приход Лео может разрушить весь прогресс.
Завершившийся сезон «Барселоны» невозможно оценить однозначно – есть трофей, но есть и неудачная еврокубковая кампания. Боссы сохранят главного тренера – и это плюс для формирования слаженного коллектива. С другой стороны, каталонцы опять наступают на те же грабли, связываясь с Месси. О каждом пункте – подробнее.
Первая победа в Ла Лиге без Месси
Было важно добыть первый трофей после ухода аргентинца – это бы сигнализировало об избавлении «сине-гранатовых» от Мессизависимости. И то, что этим достижением стала победа в чемпионате Испании, – большой плюс.
Все-таки конкуренты в Ла Лиге никуда не делись – «Реал» и «Атлетико» выступали на примерно том же уровне. Можно было бы сказать, что «сливочные» позволили каталонцам стать чемпионами, отдав приоритет Лиге чемпионов. Но это глупый аргумент – «Барса» обошла мадридцев еще осенью, а отрыв в 8 очков сформировался к февралю. На столь раннем этапе никакой гранд не забивает на национальное первенство – даже если это ориентированный на ЛЧ «Реал». Сказалась стагнация – «сливочные» стали играть хуже. Но и «блауграна» не представляла собой дрим-тим. «Атлетико», несмотря на противоречивый сезон, традиционно финишировал третьим, периодически напрягая своих соседей.
И даже со скидкой на спад обоих конкурентов «Барса» выиграла Ла Лигу эффектно и заранее – отрыв достигал 15 очков, затем сократился до 10-12 баллов. И как итог – чемпионство подопечных Хави с внушительным запасом. Для кризисной команды, преодолевающей финансовые проблемы, это отличный базис.
Провал в еврокубках
По-другому недавнюю еврокубковую кампанию не назовешь. В то же время следует учесть все вводные. Начиная с ЛЧ – каталонцы попали в крайне конкурентную группу с «Баварией» и «Интером» («Виктория» в этом квартете – попутчик). Изначально расклад был такой – «Барса» конкурирует с мюнхенцами, «нерадзурри» отбираются в ЛЕ (итальянцы скверно стартовали в сезоне). Фаворитом считались именно немцы, поскольку команда была на порядок лучше выстроена, плюс на посту главного тренера – уже оформившийся специалист. В таких условиях победа над «Викторией» и поражение от «Баварии» были для «Барселоны» оптимальным сценарием – необходимо было обыгрывать «Интер».
И ко всеобщему удивлению будущие финалисты ЛЧ эталонно подготовились к тем двум встречам. В первом поединке подопечные Симоне Индзаги стерилизовали владение каталонцев – последним не помогали даже моторы (Рафинья с Дембеле) и умные перемещения Педри. На вторую встречу команда Хави подготовила более простой фланг – сбилась на навесы и создавала остроту с помощью молодежи (Педри, Гави, Фати). Хватило только на ничью. Уже на этом этапе стало ясно, что «блаугране» светит максимум Лига Европы.
А в стыковом раунде испанскому гранду попался МЮ. Команды похожи тем, что обе находятся в состоянии кризиса и пытаются сохранить былое величие. Только если «Барса» оказалась в таком положении недавно, а громким трансферам мешают проблемы с финансами, то манкунианцы в условиях кризиса уже давно – и даже пошли на поправку. Эта разница вкупе с вариативностью вылилась в уверенную победу «красных дьяволов».
«Барса» — не до конца выстроенный проект с пробелами в некоторых амплуа – это не дает бороться с более цельными коллективами на равных. И нельзя, чтобы при оценке сезона «сине-гранатовых» превалировал имидж команды-победителя ЛЧ и прочее. Но даже со скидкой на это поражения от «Интера» и МЮ – те факторы, которые позволяют предъявлять претензии к клубу.
Не стали выгонять Хави
По традиции, после еврокубковой неудачи начались слухи о скорой отставке Хави. Идти на такой шаг точно было нельзя – нужно понимать, что привело к такому результату. В условиях финансовых ограничений, которые свалились на «Барсу», средствами можно было распорядиться эффективнее. Подписание Левандовского было необязательным – тем более в распоряжении менеджера и так был Обамеянг, который быстро впитал атмосферу каталонцев. Рафинья дублировал позицию и функции Дембеле – и все равно пришел в команду. А практика показала, что на левом фланге бразилец все равно не так эффективен.
Хави хотелось поддержать еще зимой – под его руководством у «сине-гранатовых» явно было будущее. Действия испанца это лишь подтвердили. Прежде всего, он достучался до Усмана Дембеле. Француз вновь выбыл на длительный срок из-за травмы, но историй о нарушении режима больше нет. Плюс к этому менеджер упорно доверял Ансу Фати и, несмотря на слухи о желании клуба расстаться с воспитанником после тяжелейшей травмы, постепенно интегрировал вингера в стартовый состав.
Нынешний сезон испанец наконец провел без травм, стал все чаще выходить с первых минут. В последних двух играх Ла Лиги на его счету – 3 мяча. За весь чемпионат – 7 голов и 4 ассиста, это лучший показатель для Ансу в профессиональной карьере.
Пользы от работы Хави в разы больше, чем вреда, – это еще один аргумент в пользу сохранения тренера, помимо доводов о стабильности.
Пытаются вернуть Месси
Это минус хотя бы потому, что команда сделает шаг назад – и в спортивном, и в финансовом плане. Сохранить Лео в 2021-м не удалось из-за потолка зарплат Ла Лиги. Сейчас ситуация никак не изменилась. Боссы каталонцев пытаются найти свободные средства для усиления, упрашивают лидеров пойти на снижение зарплаты, отпускают Бускетса. И все это ради того, чтобы вместо точечного усиления вернуть Лионеля? Аргентинец, бесспорно, занимает огромное пространство в истории клуба, а новый контракт с ним – красивый имиджевый шаг.
Но стоит оценить ситуацию объективно – ради форварда наверняка придется расстаться с кем-то из действующих лидеров. По слухам, покинуть коллектив может Рафинья. Игрок, которого подписали только прошлым летом – и за 58 миллионов евро. Чтобы годом позже отпустить ради своей легенды.
По сути, «сине-гранатовые» пытаются справиться с возникшими проблемами, пойти дальше – но делая это, постоянно оглядываются назад в надежде вернуть былое величие. Сначала это привело к покупке Левандовского при имеющемся Обамеянге, и Рафиньи при наличии Дембеле. Теперь – к попытке вновь воссоединиться с Месси.
И это еще речь об имиджевой стороне вопроса. Если брать в расчет спортивную, шаг назад тоже очевиден. Лео не будет участвовать в командном прессинге, ему нужна структура, похожая на концепцию сборной Аргентины – когда все одноклубники облегчают работу вингеру и позволяют ему действовать в удобной манере. В случае прихода Месси Хави попросту придется перекраивать стратегию «Барселоны».
На первый взгляд все выглядит благополучно. Главный тренер без ума от Лео и дружит с будущим подопечным, экс-одноклубники мечтают о воссоединении… Но как только что-то в команде пойдет не так (а спады по ходу длинного сезона неминуемы), роза ветров мгновенно изменит вектор.
Вряд ли Месси сможет превзойти свои предыдущие достижения. Этот Месси по-прежнему очень хорош, но все равно уже не тот, что был раньше. Его наследие в Барс должно оставаться неиспорченным случайным возвращением стареющего футболиста-инопланетянина. Можно посмотреть на старые фото, вспомнить яркие моменты, но возвращать Месси — точно нет смысла. Эту любовь, какой бы прекрасной она ни была, лучше оставить в прошлом.
На первый взгляд все выглядит благополучно. Главный тренер без ума от Лео и дружит с будущим подопечным, экс-одноклубники мечтают о воссоединении… Но как только что-то в команде пойдет не так (а спады по ходу длинного сезона неминуемы), роза ветров мгновенно изменит вектор.
Вряд ли Месси сможет превзойти свои предыдущие достижения. Этот Месси по-прежнему очень хорош, но все равно уже не тот, что был раньше. Его наследие в Барс должно оставаться неиспорченным случайным возвращением стареющего футболиста-инопланетянина. Можно посмотреть на старые фото, вспомнить яркие моменты, но возвращать Месси — точно нет смысла. Эту любовь, какой бы прекрасной она ни была, лучше оставить в прошлом.
Хави молодец за ту работу, которую он проделал, но его Барселона даже близко не та Барселона, которую все любили. Хави полностью преобразовал защиту, но атака вообще ни о чем. Я не помню, когда в последний раз Барселона забивала 70 голов за сезон. Сейчас Барселона напоминает Атлетико. Играют на результат и чаще всего на 1:0. У Атлетико такая стратегия работала 1 сезон.
Месси, если его действительно хотят вернуть, а не просто играют на публику, должен помочь, в первую очередь, в финансовом плане. Его возвращения - это большая прибыль для каталонцев. Не говоря уже о пользе на поле. Худший сезон Месси - это лучший для остальных.
В любом случае, вернется Месси или нет, Барселону ждет очень трудный сезон. Не верю, что они выиграют Ла Лигу, скорее всего займут второе место. Максимум - это победа в Кубке Испании. В ЛЧ смогут выйти из группы, потому что в этот раз в группе не будет 2-х сильных команд. В плей-офф ЛЧ всё будет зависеть от жеребьевки.
Хави молодец за ту работу, которую он проделал, но его Барселона даже близко не та Барселона, которую все любили. Хави полностью преобразовал защиту, но атака вообще ни о чем. Я не помню, когда в последний раз Барселона забивала 70 голов за сезон. Сейчас Барселона напоминает Атлетико. Играют на результат и чаще всего на 1:0. У Атлетико такая стратегия работала 1 сезон.
Месси, если его действительно хотят вернуть, а не просто играют на публику, должен помочь, в первую очередь, в финансовом плане. Его возвращения - это большая прибыль для каталонцев. Не говоря уже о пользе на поле. Худший сезон Месси - это лучший для остальных.
В любом случае, вернется Месси или нет, Барселону ждет очень трудный сезон. Не верю, что они выиграют Ла Лигу, скорее всего займут второе место. Максимум - это победа в Кубке Испании. В ЛЧ смогут выйти из группы, потому что в этот раз в группе не будет 2-х сильных команд. В плей-офф ЛЧ всё будет зависеть от жеребьевки.