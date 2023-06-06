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Возвращение Месси – фатальная ошибка для «Барсы». Каталонцы рискуют зайти на второй круг ада

вчера, 18:23
Лионель Месси

Выдали противоречивый сезон – приход Лео может разрушить весь прогресс.

Завершившийся сезон «Барселоны» невозможно оценить однозначно – есть трофей, но есть и неудачная еврокубковая кампания. Боссы сохранят главного тренера – и это плюс для формирования слаженного коллектива. С другой стороны, каталонцы опять наступают на те же грабли, связываясь с Месси. О каждом пункте – подробнее.

Первая победа в Ла Лиге без Месси

Было важно добыть первый трофей после ухода аргентинца – это бы сигнализировало об избавлении «сине-гранатовых» от Мессизависимости. И то, что этим достижением стала победа в чемпионате Испании, – большой плюс.

Все-таки конкуренты в Ла Лиге никуда не делись – «Реал» и «Атлетико» выступали на примерно том же уровне. Можно было бы сказать, что «сливочные» позволили каталонцам стать чемпионами, отдав приоритет Лиге чемпионов. Но это глупый аргумент – «Барса» обошла мадридцев еще осенью, а отрыв в 8 очков сформировался к февралю. На столь раннем этапе никакой гранд не забивает на национальное первенство – даже если это ориентированный на ЛЧ «Реал». Сказалась стагнация – «сливочные» стали играть хуже. Но и «блауграна» не представляла собой дрим-тим. «Атлетико», несмотря на противоречивый сезон, традиционно финишировал третьим, периодически напрягая своих соседей.

И даже со скидкой на спад обоих конкурентов «Барса» выиграла Ла Лигу эффектно и заранее – отрыв достигал 15 очков, затем сократился до 10-12 баллов. И как итог – чемпионство подопечных Хави с внушительным запасом. Для кризисной команды, преодолевающей финансовые проблемы, это отличный базис.

Провал в еврокубках

По-другому недавнюю еврокубковую кампанию не назовешь. В то же время следует учесть все вводные. Начиная с ЛЧ – каталонцы попали в крайне конкурентную группу с «Баварией» и «Интером» («Виктория» в этом квартете – попутчик). Изначально расклад был такой – «Барса» конкурирует с мюнхенцами, «нерадзурри» отбираются в ЛЕ (итальянцы скверно стартовали в сезоне). Фаворитом считались именно немцы, поскольку команда была на порядок лучше выстроена, плюс на посту главного тренера – уже оформившийся специалист. В таких условиях победа над «Викторией» и поражение от «Баварии» были для «Барселоны» оптимальным сценарием – необходимо было обыгрывать «Интер».

И ко всеобщему удивлению будущие финалисты ЛЧ эталонно подготовились к тем двум встречам. В первом поединке подопечные Симоне Индзаги стерилизовали владение каталонцев – последним не помогали даже моторы (Рафинья с Дембеле) и умные перемещения Педри. На вторую встречу команда Хави подготовила более простой фланг – сбилась на навесы и создавала остроту с помощью молодежи (Педри, Гави, Фати). Хватило только на ничью. Уже на этом этапе стало ясно, что «блаугране» светит максимум Лига Европы.

А в стыковом раунде испанскому гранду попался МЮ. Команды похожи тем, что обе находятся в состоянии кризиса и пытаются сохранить былое величие. Только если «Барса» оказалась в таком положении недавно, а громким трансферам мешают проблемы с финансами, то манкунианцы в условиях кризиса уже давно – и даже пошли на поправку. Эта разница вкупе с вариативностью вылилась в уверенную победу «красных дьяволов».

«Барса» — не до конца выстроенный проект с пробелами в некоторых амплуа – это не дает бороться с более цельными коллективами на равных. И нельзя, чтобы при оценке сезона «сине-гранатовых» превалировал имидж команды-победителя ЛЧ и прочее. Но даже со скидкой на это поражения от «Интера» и МЮ – те факторы, которые позволяют предъявлять претензии к клубу.

Не стали выгонять Хави

По традиции, после еврокубковой неудачи начались слухи о скорой отставке Хави. Идти на такой шаг точно было нельзя – нужно понимать, что привело к такому результату. В условиях финансовых ограничений, которые свалились на «Барсу», средствами можно было распорядиться эффективнее. Подписание Левандовского было необязательным – тем более в распоряжении менеджера и так был Обамеянг, который быстро впитал атмосферу каталонцев. Рафинья дублировал позицию и функции Дембеле – и все равно пришел в команду. А практика показала, что на левом фланге бразилец все равно не так эффективен.

Хави хотелось поддержать еще зимой – под его руководством у «сине-гранатовых» явно было будущее. Действия испанца это лишь подтвердили. Прежде всего, он достучался до Усмана Дембеле. Француз вновь выбыл на длительный срок из-за травмы, но историй о нарушении режима больше нет. Плюс к этому менеджер упорно доверял Ансу Фати и, несмотря на слухи о желании клуба расстаться с воспитанником после тяжелейшей травмы, постепенно интегрировал вингера в стартовый состав.

Нынешний сезон испанец наконец провел без травм, стал все чаще выходить с первых минут. В последних двух играх Ла Лиги на его счету – 3 мяча. За весь чемпионат – 7 голов и 4 ассиста, это лучший показатель для Ансу в профессиональной карьере.

Пользы от работы Хави в разы больше, чем вреда, – это еще один аргумент в пользу сохранения тренера, помимо доводов о стабильности.

Пытаются вернуть Месси

Это минус хотя бы потому, что команда сделает шаг назад – и в спортивном, и в финансовом плане. Сохранить Лео в 2021-м не удалось из-за потолка зарплат Ла Лиги. Сейчас ситуация никак не изменилась. Боссы каталонцев пытаются найти свободные средства для усиления, упрашивают лидеров пойти на снижение зарплаты, отпускают Бускетса. И все это ради того, чтобы вместо точечного усиления вернуть Лионеля? Аргентинец, бесспорно, занимает огромное пространство в истории клуба, а новый контракт с ним – красивый имиджевый шаг.

Но стоит оценить ситуацию объективно – ради форварда наверняка придется расстаться с кем-то из действующих лидеров. По слухам, покинуть коллектив может Рафинья. Игрок, которого подписали только прошлым летом – и за 58 миллионов евро. Чтобы годом позже отпустить ради своей легенды.

По сути, «сине-гранатовые» пытаются справиться с возникшими проблемами, пойти дальше – но делая это, постоянно оглядываются назад в надежде вернуть былое величие. Сначала это привело к покупке Левандовского при имеющемся Обамеянге, и Рафиньи при наличии Дембеле. Теперь – к попытке вновь воссоединиться с Месси.

И это еще речь об имиджевой стороне вопроса. Если брать в расчет спортивную, шаг назад тоже очевиден. Лео не будет участвовать в командном прессинге, ему нужна структура, похожая на концепцию сборной Аргентины – когда все одноклубники облегчают работу вингеру и позволяют ему действовать в удобной манере. В случае прихода Месси Хави попросту придется перекраивать стратегию «Барселоны».

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Все комментарии
xdbayyxjb22b
xdbayyxjb22b
вчера в 23:03
Барса в этом сезоне много раз отскакивала со счетом 1:0, поэтому отрыв увеличился от Реала и те сдали позиции. В след сезоне такого фарта явно не будет. Если реал купит Кейна биллингема, то явный фаворит на чемпионство, даже если Месси вернется. Лучше бы Лео уехал зарабатывать.
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:01
Месси им вообще ни к чему!!! Шаг назад причём большой
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:02
А у них её пока нет?
Elliada
Elliada
вчера в 20:28
Статья - полная ерунда. Барселона выиграла Ла Лигу только потому, что конкуренты провалили чемпионат. Если посмотреть на таблицу чемпионата за несколько лет, то видно, что за последние несколько лет Реал набирал не ниже 84 очков за сезон. А в этом они набрали 78. По мнению автора, Реал выступил на том же уровне. Как может быть одинаковый уровень, если очков в этом сезоне Реал набрал меньше, чем в предыдущие??? А ну самый главный аргумент того, что конкуренты Барселоны провалили чемпионат - это попадание Реала Сосьедада в зону ЛЧ. В последний раз они были в ЛЧ в сезоне 2012/13. 10 лет не поднимались так высоко. В еврокубках видна реальная сила Барселоны. Они вылетели из ЛЧ и ЛЕ на ранних стадиях. И это прогресс??

Хави молодец за ту работу, которую он проделал, но его Барселона даже близко не та Барселона, которую все любили. Хави полностью преобразовал защиту, но атака вообще ни о чем. Я не помню, когда в последний раз Барселона забивала 70 голов за сезон. Сейчас Барселона напоминает Атлетико. Играют на результат и чаще всего на 1:0. У Атлетико такая стратегия работала 1 сезон.

Месси, если его действительно хотят вернуть, а не просто играют на публику, должен помочь, в первую очередь, в финансовом плане. Его возвращения - это большая прибыль для каталонцев. Не говоря уже о пользе на поле. Худший сезон Месси - это лучший для остальных.

В любом случае, вернется Месси или нет, Барселону ждет очень трудный сезон. Не верю, что они выиграют Ла Лигу, скорее всего займут второе место. Максимум - это победа в Кубке Испании. В ЛЧ смогут выйти из группы, потому что в этот раз в группе не будет 2-х сильных команд. В плей-офф ЛЧ всё будет зависеть от жеребьевки.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:30, ред.
Авторы неправы... Барса купила кучу игроков в атаку ( Рафинья, Левандовский, Торрес), остались свои многообещающие (Фати, Дембеле)... И что?.. Сколько голов забила Барса в чемпе?... В среднем меньше двух голов за игру?... Когда такое было при Месси?.. Тем более, если имеешь таких креативных и молодых ребят, как Гави и Педри... Сколько игр команда выиграла с минимальным счётом?... А если бы немолодой уже Левандовский травмировался месяца на три-четыре?.. А атаке был бы вообще мрак... Оборона была хороша, но она играла неровно... Особенно с сильными соперниками... Да, Тер Штеген поймал кураж, но он и раньше был неплохим вратарём.. Мы не знаем для чего Хави берёт Месси... Возможно они о чём то договорились... И у них есть план... По мне так Месси нужен именно для соперников, которые постоянно защищаются и ставят условный автобус.. Именно с такими соперниками Барса не знает как взломать оборону.. С другими соперниками может он и не нужен на весь матч... В любом случае, говорить однозначно, что возвращение Месси это ошибка - не стоит... Играя в такую игру, как в этом сезоне, Барса в следующем может и не выиграть Ла Лигу.. Приход Месси добавит вариативности в атаке, а самому Месси уверенности и спокойствия... Париж, с его забабонами с тренерами, фанатами, мбапами и Неймарами такой уверенности Месси не давал... Подтверждение этому - ЧМ... И при этом Барсе абсолютно не надо копировать игру и стиль альбиселесте.. Тем более Месси возвращается не в чужую команду... И потом я ни разу не слышал, что Хави собирается строить команду вокруг Месси... Он говорил только о том, на какой позиции планирует использовать Лео.. В любом случае, я бы вперёд забегать не стал.. Ведь он ещё не вернулся..
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
"..шёл 2033й Год.." переговоры "Барселоны" с Отцом Месси продолжались..."....

На первый взгляд все выглядит благополучно. Главный тренер без ума от Лео и дружит с будущим подопечным, экс-одноклубники мечтают о воссоединении… Но как только что-то в команде пойдет не так (а спады по ходу длинного сезона неминуемы), роза ветров мгновенно изменит вектор.

Вряд ли Месси сможет превзойти свои предыдущие достижения. Этот Месси по-прежнему очень хорош, но все равно уже не тот, что был раньше. Его наследие в Барс должно оставаться неиспорченным случайным возвращением стареющего футболиста-инопланетянина. Можно посмотреть на старые фото, вспомнить яркие моменты, но возвращать Месси — точно нет смысла. Эту любовь, какой бы прекрасной она ни была, лучше оставить в прошлом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:46
У каждой стороны должна быть своя голова на плечах...
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