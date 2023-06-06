Клубы из Саудовской Аравии предлагают Канте контракт на 100 млн евро

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вчера, 14:21

Полузащитник может покинуть «Челси».

По данным источника, представители «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» прибыли в Лондон, чтобы предложить французу контракт на 100 млн евро за сезон.

Приоритетом для Канте является продление сделки с «Челси».