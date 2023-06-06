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Клубы из Саудовской Аравии предлагают Канте контракт на 100 млн евро

вчера, 14:21

Полузащитник Нголо Канте может покинуть «Челси».

По данным источника, представители «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» прибыли в Лондон, чтобы предложить французу контракт на 100 млн евро за сезон.

Приоритетом для Канте является продление сделки с «Челси».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Интересно, чего у арабов больше песка или денег?)

Очень интересный вопрос!
Учёные мужи гавайского универа вычислили средний размер песчинки, затем посчитали сколько их в чайной ложке... и в итоге получили 7.5х10 в 18 степени или 7 квинтиллионов 500 квадриллионов.... Денег 81 триллион в монетах. дензнаках...., если перевести золото, цифровые деньги, инвестиции - получатся квадриллионы долларов, но не 500... Вывод сам напрашивается, в пропорции песка больше...
Но это не самые большие цифры реальной материи....
Существует мнение,Что в наблюдаемой части Вселенной не менее 500 миллиардов..., галактик заполненных звёздами. Только в нашей галактике в Млечном Пути насчитывается 400 миллиардов звёзд... В некоторых эллиптических галактиках до 100 триллионов звёзд.
Короче, если просто умножить количество галактик на количество звёзд в нашей Галактике, то получится 10 в 24 степени звезд, а это примерно в миллион раз больше чем песчинок на земле... Есть ещё математический расклад по количеству атомов в чайной ложке песка и всего песка, но это уже... нулей не хватает...
Вывод: Песка по любому больше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:28
Саудиты конкретно так перехватили пальму первенства у китайцев)))
05reg
05reg ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Они хотят провести ЧМ в 30 году, поэтому сорят деньгой
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:26
Интересно, чего у арабов больше песка или денег?)
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