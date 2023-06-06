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Бензема подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии на 3 года

вчера, 13:56

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года.

В Саудовской Аравии Бензема будет получать 100 млн евро за сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
решение грамотное,
решение своевременное !
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 21:33
Раньше все футболеры чтоб побольше заработать под старость лет в Китай уезжали, а сейчас новый тренд- Сауд. аравия!
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:43
Красава
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 05reg (раскрыть)
вчера в 19:57
    05reg
    05reg ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Гном обанкротил барсу
    05reg
    05reg ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 19:46
    Всем бы такие потери своих годов, с почти 30 титулами)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ portveyn (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Да противно читать про рассуждения, про выводы которые основаны на слухах, на предположениях. Я знаю о ком он говорит, но не верю что чел который мог шантажировать, будет рыдать перед уходом из клуба. Даже если это так, тоесть даже если этот человек требует повышения зарплаты, я уверен что он заслужил этого и в результативном плане и в медийном.

    А вот кого точно можно назвать доильным аппаратом это Бейл и Азар.
    portveyn
    portveyn ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Это он Мбаппе имеет ввиду.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 17:37, ред.
    Помнится было время, когда на Бензема вагонами лили грязь. 90% болелов реала и персофаны Роналду хотели чтоб он ушел из реала. Но только Зидан знал его и верил в него. Как мы увидели потом после ухода Роналду Бенз сделал свое дело на высшем уровне. Он сыграл не мало важную роль в победе реала в ЛЧ и других матчах. После чего все кто его хаяли переобулись и начали хвалить. Жаль, но мир болельщиков тоже продажен.

    Бензема принял абсолютно верное решение, он заслуживает заработать большие деньги под старость лет. Это плоды его трудов и награда за терпение тени Роналду в расцвете сил и потери самых важных своих годов в карьере. Удачи.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:31
    Можно спросить?? Конкретнее кто и когда чем шантажировал свой клуб??
    амурец
    амурец
    вчера в 17:05
    Жаль конечно что Бензема ушел из Реала, но ни у кого язык, не повернется сказать что то про него плохое, Карим старался быть полезным Реалу и в тени Роналду и потом когда стал главной звездоц Реала и не шантожировал клуб уходом для более жирного контракта (как некоторые игравшие в клубах его страны) как болельщик Реала говорю Кариму Бенземв спасибо и желаю успеха
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    вчера в 17:01
    Было слабо напоследок перейти в Лион и отблагодарить таким образом клуб который сделал его тем , кем он является. Жадный
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 16:43
    ЧМ 18 как-раз таки не жаль, а вот ЧМ 22 действительно жаль, отдали слабейшим аргам
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:43
    Годик попинает у саудитов. А потом в МЛС.
    adekvat
    adekvat ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Просто кто то не захотел его больше видеть в Реале.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:00
    Уехал зарабатывать на безбедную старость внуков)
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:58
    Европейский футбол покидает не просто игрок высочайшего уровня, а целая эпоха! И очень жаль, что дурацкая история с Вальбуэна, повлеяла на Дешама, и из-за нее тот не взял Карима на ЧМ18 звания Чемпина Мира нехватает Кариму
    karnager
    karnager
    вчера в 14:40
    Скоро все там будут. Деньги не пахнут)
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 14:36
    Кросс. Многие топ звёзды уже в 34 едут завершать карьеру в Америку, за 7-8 млн евро. А он в 36 поехал заработать столько, сколько не заработал наверное за всю карьеру.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:19
    Бензема подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии на 3 года .
    Можно только пожелать ему Удачи и самое главное чтобы без травм ! Бензема работяга и боец на поле , настоящий мужчина, без лишних шоу пиар акций. Отдал всего себя за родной для него клуб, завоевал с которым кучу трофеев , достижений и Золотой мяч ! И на мой субъективный взгляд сделал совершенно правильный шаг и очень вовремя. Тридцать пять лет уже тот возраст когда нужно было это делать. И то что Карим выбрал предложение из Саудовской Аравии, тоже совершенно правильное решение, как для самого себя и своей семьи, так и для развития футбола и рекламы футбольной федерации Саудовской Аравии . В итоге все останутся только в плюсе .
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:14
    Второй пошёл!
    Остальные щас занервничают....))
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:58
    Не устоял он перед денежным соблазном, и, наверное, он прав.
    Гость
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