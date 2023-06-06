Бензема подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии на 3 года .

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вчера, 13:56

Бывший нападающий «Реала» продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года.

В Саудовской Аравии Бензема будет получать 100 млн евро за сезон.