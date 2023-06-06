Бензема подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии на 3 года .

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года.
В Саудовской Аравии Бензема будет получать 100 млн евро за сезон.
Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года.
В Саудовской Аравии Бензема будет получать 100 млн евро за сезон.
Можно только пожелать ему Удачи и самое главное чтобы без травм ! Бензема работяга и боец на поле , настоящий мужчина, без лишних шоу пиар акций. Отдал всего себя за родной для него клуб, завоевал с которым кучу трофеев , достижений и Золотой мяч ! И на мой субъективный взгляд сделал совершенно правильный шаг и очень вовремя. Тридцать пять лет уже тот возраст когда нужно было это делать. И то что Карим выбрал предложение из Саудовской Аравии, тоже совершенно правильное решение, как для самого себя и своей семьи, так и для развития футбола и рекламы футбольной федерации Саудовской Аравии . В итоге все останутся только в плюсе .
Можно только пожелать ему Удачи и самое главное чтобы без травм ! Бензема работяга и боец на поле , настоящий мужчина, без лишних шоу пиар акций. Отдал всего себя за родной для него клуб, завоевал с которым кучу трофеев , достижений и Золотой мяч ! И на мой субъективный взгляд сделал совершенно правильный шаг и очень вовремя. Тридцать пять лет уже тот возраст когда нужно было это делать. И то что Карим выбрал предложение из Саудовской Аравии, тоже совершенно правильное решение, как для самого себя и своей семьи, так и для развития футбола и рекламы футбольной федерации Саудовской Аравии . В итоге все останутся только в плюсе .