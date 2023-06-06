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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе пытается убедить Тюрама перейти в ПСЖ

вчера, 22:47

«Пари Сен-Жермен» претендует на нападающего Маркуса Тюрама, у которого в июне истекает контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.

По информации источника, руководство парижан связалось с 25-летним футболистом. В последние дни интерес чемпионов Франции к игроку усилился. Самого форварда привлекает возможность выступать в роли центрального нападающего в ПСЖ, но он не торопится с принятием решения о своём будущем.

В январе Тюрам отказался от предложения «Челси». В данный момент на игрока также претендуют «Атлетико», «Интер», а также неназванный немецкий клуб, сообщается, что они уже направили свои предложения по контракту. Отмечается, что форвард команды из столицы Франции Килиан Мбаппе пытается убедить Маркуса перейти в «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
nbc65yydhhf7
nbc65yydhhf7
сегодня в 00:53
Лучше бы они Мбаппе продали сейчас и построили новую молодую команду. Почему не рассматривают джонатана Дэвида, получше тюрама. Дайте мне стать спорт директором ПСЖ, создам команду лучше чем аль хелаифи
протон
протон
вчера в 23:52
Самая большая беда Псж это Мбаппе , нужно было его отпускать за 170 лямов и набирать добротных футболистов ,теперь уже все ,Мбаппе по итогу свалит куда нить за бесплатно ,а Псж выкинув на него кучу денег останется у разбитого корыта !
Elliada
Elliada
вчера в 23:00
Мбаппе собирает игроков сборной. Под себя хочет сразу клуб и сборную подмять одновременно
z6xbz467fpjm
z6xbz467fpjm
вчера в 22:49
Хочет себе замену подготовить
Гость
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