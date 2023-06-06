Мбаппе пытается убедить Тюрама перейти в ПСЖ

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вчера, 22:47

«Пари Сен-Жермен» претендует на нападающего , у которого в июне истекает контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.

По информации источника, руководство парижан связалось с 25-летним футболистом. В последние дни интерес чемпионов Франции к игроку усилился. Самого форварда привлекает возможность выступать в роли центрального нападающего в ПСЖ , но он не торопится с принятием решения о своём будущем.

В январе Тюрам отказался от предложения «Челси». В данный момент на игрока также претендуют «Атлетико», «Интер», а также неназванный немецкий клуб, сообщается, что они уже направили свои предложения по контракту. Отмечается, что форвард команды из столицы Франции пытается убедить Маркуса перейти в «Пари Сен-Жермен».