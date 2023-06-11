Ионов объявил о том, что покидает «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов сообщил об уходе из клуба.
Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе клуба. Я поблагодарил в раздевалке ребят, руководство и медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях. Пожелал удачи. Ещё хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения и для футбола.
34-летний футболист перешёл в стан «быков» в октябре 2020 года из «Ростова». В сезоне 2022/23 на счету игрока 38 матчей во всех турнирах, 7 голов и 4 результативные передачи.