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Ионов объявил о том, что покидает «Краснодар»

вчера, 21:56

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов сообщил об уходе из клуба.

Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе клуба. Я поблагодарил в раздевалке ребят, руководство и медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях. Пожелал удачи. Ещё хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения и для футбола.

34-летний футболист перешёл в стан «быков» в октябре 2020 года из «Ростова». В сезоне 2022/23 на счету игрока 38 матчей во всех турнирах, 7 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:52
Да Ивич просил продлить контракт, Галицкий хотел вроде как продлить. И на поле он был чаще Ильзата Ахметова. очень внезапный уход. Жаль, что не окончил карьеру в клубе и не перешел на неигровую должность
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Куда? Отличный игрок, но новый тренер не увидел в нем основу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
Как говорят в таких случаях - "расставание прошло в тёплой и дружественной обстановке"...)
Гость
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