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Браим Диас продлил соглашение с «Реалом»

вчера, 15:13

Полузащитник Браим Диас подписал новый контракт с «Реалом».

Соглашение рассчитано до 2027 года. В ближайшее время состоится мероприятие, посвященное этому.

Ранее испанец выступал за «Милан» на правах аренды, в сезоне Серии А 2022/23 он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 33 поединках.

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Владимир 77
Владимир 77 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:16
В Милане тоже обрадовались
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Добрый день! Вчера получил бан на сутки за якобы копипаст чужого коммента.
Он был опубликован в 14-40, тогда как мой в 14-41.
Минута разницы, но я в это время писАл свой коммент, но не копировал чужой. Кстати, была борьба за 10 очков, и списывать первый коммент смысла не было.
Просто похожую мысль мы изложили похожими словами.
Стоило ли из-за этого банить на сутки и лишать очков?
Можно было взглянуть на время и быть милосердными.
Надеюсь, за это не попаду снова в баню, прошу отнестись с пониманием...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:40
По сути, можно сказать, это уже третье усиление, хотя это возврат из аренды (а Диас может помочь команде), отличная работа Переса. Ждём нападающего)
Гость
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