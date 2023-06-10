Браим Диас продлил соглашение с «Реалом»

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вчера, 15:13

Полузащитник подписал новый контракт с «Реалом».

Соглашение рассчитано до 2027 года. В ближайшее время состоится мероприятие, посвященное этому.

Ранее испанец выступал за «Милан» на правах аренды, в сезоне Серии А 2022/23 он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 33 поединках.