Браим Диас продлил соглашение с «Реалом»

Полузащитник Браим Диас подписал новый контракт с «Реалом».
Соглашение рассчитано до 2027 года. В ближайшее время состоится мероприятие, посвященное этому.
Ранее испанец выступал за «Милан» на правах аренды, в сезоне Серии А 2022/23 он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 33 поединках.
Он был опубликован в 14-40, тогда как мой в 14-41.
Минута разницы, но я в это время писАл свой коммент, но не копировал чужой. Кстати, была борьба за 10 очков, и списывать первый коммент смысла не было.
Просто похожую мысль мы изложили похожими словами.
Стоило ли из-за этого банить на сутки и лишать очков?
Можно было взглянуть на время и быть милосердными.
Надеюсь, за это не попаду снова в баню, прошу отнестись с пониманием...
Он был опубликован в 14-40, тогда как мой в 14-41.
Минута разницы, но я в это время писАл свой коммент, но не копировал чужой. Кстати, была борьба за 10 очков, и списывать первый коммент смысла не было.
Просто похожую мысль мы изложили похожими словами.
Стоило ли из-за этого банить на сутки и лишать очков?
Можно было взглянуть на время и быть милосердными.
Надеюсь, за это не попаду снова в баню, прошу отнестись с пониманием...