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«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Аке

вчера, 09:57

«Манчестер Сити» стремится продлить соглашение с защитником Натаном Аке.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола надеется, что сотрудничество коллектива с футболистом продлится намного дольше.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:20
Три сезона в команде, и не смог стать железным игроком основы.
Как доп.опция он не плох.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:39
МС теперь можно почти всё!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:26
А чего уходить из клуба чемпионов?
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