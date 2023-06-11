«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Аке

«Манчестер Сити» стремится продлить соглашение с защитником Натаном Аке.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола надеется, что сотрудничество коллектива с футболистом продлится намного дольше.
«Манчестер Сити» стремится продлить соглашение с защитником Натаном Аке.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола надеется, что сотрудничество коллектива с футболистом продлится намного дольше.
Как доп.опция он не плох.
Как доп.опция он не плох.