Газизов может перейти в «Динамо» из Махачкалы

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вчера, 12:47

Президент махачкалинского «Динамо» заявил об устной договорённости с бывшим генеральным директором «Уфы» по поводу перехода в дагестанский клуб.

Могу подтвердить, что разговор с Шамилем Камиловичем был. Мы ждём Шамиля Газизова в клубе. Полная договорённость достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идёт об устной договорённости. Мы переговорили и достигли договорённости.

Газизов покинул «Уфу» после завершения сезона 2022/23, по итогам которого команда не смогла сохранить место в Первой лиге. «Динамо» завершило первенство на 8-й строчке.