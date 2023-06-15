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Газизов может перейти в «Динамо» из Махачкалы

вчера, 12:47

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил об устной договорённости с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым по поводу перехода в дагестанский клуб.

Могу подтвердить, что разговор с Шамилем Камиловичем был. Мы ждём Шамиля Газизова в клубе. Полная договорённость достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идёт об устной договорённости. Мы переговорили и достигли договорённости.

Газизов покинул «Уфу» после завершения сезона 2022/23, по итогам которого команда не смогла сохранить место в Первой лиге. «Динамо» завершило первенство на 8-й строчке.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:19
Все ниже и ниже падает Газизов.
d1metras
d1metras
вчера в 13:58
Хитрый шамиль там деньжат себе отмоет..Думаю Гаджи Муслимовичу не стоит связываться с этим жуликом. А то понавезет ему разных Уруновых..потом ищи куда это молодое "дарование" отдать
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:45
Хороший специалист без работы не останется.))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:16
Гоните поганой метлой этого погонщика ишаков !
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:03, ред.
Значит там есть, что пилить... в Уфе уже точно нет. И первым делом подпишет Урунова...:)))) Похоже Динамо Махачкала решили опуститься на дно Каспия?

Пи.Си. Тут должна быть картинка, где смерть с косой выходит из двери с кровавым следом за ней....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:55
Не стоит Гаджи Муслимовичу репутацию портить... Шамиль Камилович в ФК "Бутырка" куда лучше бы смотрелся.
Гость
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