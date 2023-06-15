Газизов может перейти в «Динамо» из Махачкалы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил об устной договорённости с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым по поводу перехода в дагестанский клуб.
Могу подтвердить, что разговор с Шамилем Камиловичем был. Мы ждём Шамиля Газизова в клубе. Полная договорённость достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идёт об устной договорённости. Мы переговорили и достигли договорённости.
Газизов покинул «Уфу» после завершения сезона 2022/23, по итогам которого команда не смогла сохранить место в Первой лиге. «Динамо» завершило первенство на 8-й строчке.
Пи.Си. Тут должна быть картинка, где смерть с косой выходит из двери с кровавым следом за ней....
Пи.Си. Тут должна быть картинка, где смерть с косой выходит из двери с кровавым следом за ней....