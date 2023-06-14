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Руководители «Спартака» в ближайшее время обсудят дальнейшие планы клуба

вчера, 20:55

«Спартак» в ближайшее время на заседании совета директоров подведет итоги сезона и рассмотрит кадровые вопросы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В ближайшее время совет директоров футбольного клуба «Спартак» подведет итоги сезона-2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:33
То, что хромает, я согласен. Но это уже зависит от многих причин.
makkie
makkie
сегодня в 10:47
Лукойлу бы для начала с планами по управлению клубом разобраться, а потом уже планировать спортивные успехи.
Очевидно же, что "рыба гниёт с головы". Самодуров хватало и раньше - видеть их снова у руля любимой команды не хочется.

А цели - призовые места в РПЛ и Кубок России. Тут всё и так очевидно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:35
Спартак каждый год перед сезоном, а в конце сплошное Ватерлоо.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:22
Могу раскрыть тайну, первый пункт плана: "А" - стать чемпионом!
"Б" - бороться за чемпионство!
ABir
ABir
вчера в 23:02
Интересно будет узнать планы на ближайший сезон. Надеюсь, их огласят для футбольной общественности.
Capral
Capral
вчера в 22:58
У Спартака, планы всегда должны быть одни- победы во всех турнирах!!!
Положение обязывает!
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:02
Они все время обсуждают
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:43
Да, но она наверное выполняет, что планирует с Вашей визой)
А спартаковское планирование хромает, сколько мну помнит всё планировали левого защитника купить, потом центральных и... с такой задержкой ...))
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:30
У меня жена тоже планирует и покупки, и помощь детям, и отдых. А, как же без плана. Это будет анархизм.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:59
Планов громадьё!
Двадцать лет всё по плану и одно чемпионство и вечно внеплановая проблема - защитники, теперь походу и нападение добавилось.
Надоть проблемы внести в план!)
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