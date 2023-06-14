Руководители «Спартака» в ближайшее время обсудят дальнейшие планы клуба

«Спартак» в ближайшее время на заседании совета директоров подведет итоги сезона и рассмотрит кадровые вопросы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного клуба.
В ближайшее время совет директоров футбольного клуба «Спартак» подведет итоги сезона-2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора.
Очевидно же, что "рыба гниёт с головы". Самодуров хватало и раньше - видеть их снова у руля любимой команды не хочется.
А цели - призовые места в РПЛ и Кубок России. Тут всё и так очевидно.
Очевидно же, что "рыба гниёт с головы". Самодуров хватало и раньше - видеть их снова у руля любимой команды не хочется.
А цели - призовые места в РПЛ и Кубок России. Тут всё и так очевидно.
"Б" - бороться за чемпионство!
"Б" - бороться за чемпионство!
Положение обязывает!
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Положение обязывает!
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
А спартаковское планирование хромает, сколько мну помнит всё планировали левого защитника купить, потом центральных и... с такой задержкой ...))
А спартаковское планирование хромает, сколько мну помнит всё планировали левого защитника купить, потом центральных и... с такой задержкой ...))
Двадцать лет всё по плану и одно чемпионство и вечно внеплановая проблема - защитники, теперь походу и нападение добавилось.
Надоть проблемы внести в план!)
Двадцать лет всё по плану и одно чемпионство и вечно внеплановая проблема - защитники, теперь походу и нападение добавилось.
Надоть проблемы внести в план!)