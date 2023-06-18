Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Форвард «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русским ругательствам

вчера, 16:47

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об изучении русского языка.

Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык.

Я знаю ругательства? Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в «Локомотиве».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»
09 июня
Лещук: «За три недели Алпатов дал гораздо больше, чем мы получили за год»
04 июня
Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за последние три года
01 июня
Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Мы спасаем род рыжих»
28 мая
Александр Медведев назвал «Зенит» флагманом российского футбола
26 мая
Джикия призвал фанатов «Спартака» поддержать Соболева
24 мая
Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 19:59
Раз ушёл из ЦСКА,то не умеет...Зато у тебя серьёзный взгляд на нашу роль в деле футбола и напряжённая имунная система .Смотри на это проще и радуйся жизни.
CTePx
CTePx ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:44
Ты считаешь, что Тикнизян не умеет играть в футбол? Это означает, что ты не смотрел матчи с его участием, весной он был очень полезен, как в обороне, так и в атаке.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:19
Ради денег можно постараться;Тикнизяну сердце жжот глагол,он меня успешно научил ругаться,ну а я не смог его- играть в футбол...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:00
Армянин и грузин научили француза русскому мату! Оригинально!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:53
Вильсон...не занимайся ерундой...ругательства - детский сад...
Подойди к Дзюбе...и твоё мировозрение перевернётся безвозвратно...он тебя такому научит...родной алфавит забудешь....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 