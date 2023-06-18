Форвард «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русским ругательствам

Нападающий «Локомотива» рассказал об изучении русского языка.

Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык.

Я знаю ругательства? Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в «Локомотиве».