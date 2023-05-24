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Джикия призвал фанатов «Спартака» поддержать Соболева

сегодня, 01:44

Защитник «Спартака» Георгий Джикия на своей странице в социальной сети призвал фанатов поддержать одноклубника Александра Соболева, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.

Разрешите на правах капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься…

Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас…

Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!

После игры Соболев извинился за свое неспортивное поведение.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ leo2011-12 (раскрыть)
сегодня в 16:30
А вы уверены, что не поступили бы как он, когда вам весь тайм до этого предлагал кожаное эскимо гадкий бразил? мало кто удержался бы
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Spartak_Grandpa (раскрыть)
сегодня в 16:29
Суарес кусал соперников и вёл себя куда более мерзко и не мешало ему стать одним из величайших нападающих наших дней
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 16:07
Соболев-обыкновенное быдло. И мне стыдно,что он мой земляк..
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 15:45
Если сейчас его жестко не наказать , он может в следующий раз трусы снять и показать этот 11 ,парень то без мозгов.
cska1948
cska1948 ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 15:06
На видео несколько раз мелькает момент, где Роша держась за причинное место обращается к судье, в центре поля. Но на этом видео нет начала, где Соболев демонстрирует этот жест Роши в центральном круге. А то что нам показывают на этом видео, это уже РЕАКЦИЯ Роши на жест Соболева. В программе "Правила игры" это хорошо показано и прокомментировано. Это произошло на 57-ой минуте.
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
сегодня в 14:51
стыдно мне как болельщику Спартака с 35 летним стажем
что КАПИТАН команды просит за , человека который своим
поступком уже НЕДОСТОИН играть за СПАРТАК.
При Романцеве он бы вылетел из команды моментально .
Как и Селехов за своё клоунство и пжонство в матче с лазурными
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:01, ред.
Привет, Макс!
По поводу мозгов у форвардов на футбольном поле. Я выскажусь культурнее и дипломатичнее- отсутствие футбольного интеллекта. Ну вот, один из них, ярчайший форвард советского и европейского футбола- О.Блохин футбольным интеллектом не обладал, но высот достиг нереальных, причем заслуженно!!!
Соболев- полное отсутствие футбольного интеллекта и элементарной культуры на футбольном поле. При этом- безусловно незаурядный футболист!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 13:54
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ermak6848 (раскрыть)
    сегодня в 13:46, ред.
    Каких...Успехов...???
    Вы считаете если команда со вторым-третьим бюджетом за 22 года чемпионит лишь раз - то можно считать это успехом??

    У команды отличная арена...прописка в самом населённом пункте страны....невероятное количество поклонников....неплохой бюджет...очень развитая инфраструктура...
    Но непрофессионализм и саботаж тех кто отвечает за результат удивляет...
    И речь не про соперничество с Газпромом....ибо команда только за последние 10 лет 6 раз занимала места с 5-го по 10-е....
    Тот же Зенит только раз за последние 15 сезонов не попал в призёры.....

    Я без сарказма за сильный Спартак....ибо межкомандная конкуренция и делает всю погоду в чемпионате....
    Но не видно чтоб приобретения ряда игроков и приглашения Ванолей-Абаскалей делали команду сильнее...
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 13:36
    Идиотов среди футболистов хватает во всех командах,но то что Соболев ПЕРВЫЙ среди всех это точно. Уже не первую игру этот хам от футбола вытворяет свои выкрутасы на поле по отношению к соперникам и оправдывать его это поощрять остальных к таких выходкам.Где ты,футбол 50-х,когда на поле царило уважение к соперникам и зрителям?Да и от зрителей ничего не осталось,одни безмозглые кричащие умственные недомерки.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 13:11
    Посмотри видео выше, там всё есть. Ц Соболя всё в порядке с головой
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Роша стал таким именно при конюхе, это факт
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    сегодня в 12:59, ред.
    По футбольной схеме да, но по действиям в поле - свободный художник нападения, имеющий склонность к игре с позиции левого вингера.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:57
    Роналдиньо скорее полузащитник атакующего плана, на мой взгляд.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 12:54, ред.
    Среди некоторых футбольных аналитиков бытует мнение, что футбольному форварду мозги на поле особо и не нужны..., и чем их меньше (мозгов), тем круче он играет.

    Ну порой и впрямь..., пока деф или хав, получая мяч, начинают сопли жевать, напад же сразу (на инстинктах) принимает решение в штрафной соперника, обостряет или сам бьёт по рамке... Вместе с этим он же (напад) является и основным зачинщиком большинства беспорядков и разборок в поле. Ну взять к примеру самых известных нападов современности: Роналду, Ибрагимович, Суарес, Диего Коста, Рональдиньо...,..., а из ныне играющих - тот же Винисиус..., ну все они интеллектом, мягко говоря, не блещут..., зато на поле - эдакие футбольные, полудикие гладиаторы, прекрасно владеющие не только Кожаным, но и собственным телом. И за этими "неандертальцами" любо дорого наблюдать...

    P.S. Имхо. Поэтому Соболева (хоть ему пока и далеко до своих западных коллег по амплуа)..., как одного из них, можно отчасти понять и ... простить.
    И да..., судя по его риторике, думаю что он в своих извинениях искренен.
    Сп62
    Сп62 ответ ermak6848 (раскрыть)
    сегодня в 12:29
    А в других командах солидарности нет?
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 12:02
    Солидарность в команде - Главный итог всех успехов фк СПАРТАК г Москва..
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:00
    Ситуация — полная х**ня! Выеденного яйца не стоит. Развели на ровном месте скандал из ничего. Лучше бы так ныли про цирковой матч нижнего с сочами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Sergo_ural (раскрыть)
    сегодня в 11:55
    Спасибо, брат, все точки над И расставил, всех армйцев положил
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 11:52, ред.
    Как это не странно но Соболев таким стал именно в Спартаке, в Крыльях он просто играл в футбол и забивал много,как будто в Спартаке специально делают из игроков шоуменов которые должны делать шоу на публику по скандальнее,народная команда дом 2.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 11:47
    Спасибо, подняли настроение с утра, но я всё равно заскриню, ведь понятно всем, что это было последнее чемпионство Зенита, на парах
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    Нет, а зачем он нам, ты же видел как мы его прошли в Еврокубках)
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 11:39
    Сложная ситуация, очень даже.....
    memphis
    memphis
    сегодня в 11:22
    При всей не любви к Спартаку, Джикия достойный мужик и капитан!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 11:15, ред.
    Самой лучшей поддержкой для Соболева будет молчание всех кого бы то ни было. Перестать напоминать ему об "этом" - самый верный способ вывести его из состояния грогги, в котором он сейчас находится.
    Sergo_ural
    Sergo_ural ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    cska1948
    cska1948 ответ Sergo_ural (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    В инете НЕТ таких видео! Есть только скриншоты, про которые я вам написал. А если есть, то дайте ссылку. Но знаю ТОЧНО, что НЕ дадите.
    протон
    протон
    сегодня в 10:21
    Он что маленький этот соболев. Кстати, в искренность его извинений верится с трудом. Хамство в крови у него. Настроить на себя такое количество людей, надо уметь. В начале создают проблемы затем просят простить. голова где была.
    понять, простить, и 5 матчей дисквы влупить
    Помочь Соболеву может только психиатр. Это его не первая выходка. Парень явно не дружит с головой.
    Sergo_ural
    Sergo_ural ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:02
    Я смотрел не фото а видео. "фотографиях Соболев стоит к Роши СПИНОЙ." - а это только говорит о подлости Роши. Это тоже что ударить человека в спину. И это за Роши водится.
    Vladrad
    Vladrad
    сегодня в 09:57
    Поддержать в чем, возьмите и покажите каждый в следующем матче свое достоинство Пари НН.
    Гость
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