Джикия призвал фанатов «Спартака» поддержать Соболева

Защитник «Спартака» на своей странице в социальной сети призвал фанатов поддержать одноклубника , получившего красную карточку в матче с ЦСКА .

Разрешите на правах капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься…

Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас…

Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!