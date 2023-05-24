Джикия призвал фанатов «Спартака» поддержать Соболева

Защитник «Спартака» Георгий Джикия на своей странице в социальной сети призвал фанатов поддержать одноклубника Александра Соболева, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.
Разрешите на правах капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!
Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься…
Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас…
Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!
После игры Соболев извинился за свое неспортивное поведение.
что КАПИТАН команды просит за , человека который своим
поступком уже НЕДОСТОИН играть за СПАРТАК.
При Романцеве он бы вылетел из команды моментально .
Как и Селехов за своё клоунство и пжонство в матче с лазурными
что КАПИТАН команды просит за , человека который своим
поступком уже НЕДОСТОИН играть за СПАРТАК.
При Романцеве он бы вылетел из команды моментально .
Как и Селехов за своё клоунство и пжонство в матче с лазурными
По поводу мозгов у форвардов на футбольном поле. Я выскажусь культурнее и дипломатичнее- отсутствие футбольного интеллекта. Ну вот, один из них, ярчайший форвард советского и европейского футбола- О.Блохин футбольным интеллектом не обладал, но высот достиг нереальных, причем заслуженно!!!
Соболев- полное отсутствие футбольного интеллекта и элементарной культуры на футбольном поле. При этом- безусловно незаурядный футболист!
По поводу мозгов у форвардов на футбольном поле. Я выскажусь культурнее и дипломатичнее- отсутствие футбольного интеллекта. Ну вот, один из них, ярчайший форвард советского и европейского футбола- О.Блохин футбольным интеллектом не обладал, но высот достиг нереальных, причем заслуженно!!!
Соболев- полное отсутствие футбольного интеллекта и элементарной культуры на футбольном поле. При этом- безусловно незаурядный футболист!
Вы считаете если команда со вторым-третьим бюджетом за 22 года чемпионит лишь раз - то можно считать это успехом??
У команды отличная арена...прописка в самом населённом пункте страны....невероятное количество поклонников....неплохой бюджет...очень развитая инфраструктура...
Но непрофессионализм и саботаж тех кто отвечает за результат удивляет...
И речь не про соперничество с Газпромом....ибо команда только за последние 10 лет 6 раз занимала места с 5-го по 10-е....
Тот же Зенит только раз за последние 15 сезонов не попал в призёры.....
Я без сарказма за сильный Спартак....ибо межкомандная конкуренция и делает всю погоду в чемпионате....
Но не видно чтоб приобретения ряда игроков и приглашения Ванолей-Абаскалей делали команду сильнее...
Вы считаете если команда со вторым-третьим бюджетом за 22 года чемпионит лишь раз - то можно считать это успехом??
У команды отличная арена...прописка в самом населённом пункте страны....невероятное количество поклонников....неплохой бюджет...очень развитая инфраструктура...
Но непрофессионализм и саботаж тех кто отвечает за результат удивляет...
И речь не про соперничество с Газпромом....ибо команда только за последние 10 лет 6 раз занимала места с 5-го по 10-е....
Тот же Зенит только раз за последние 15 сезонов не попал в призёры.....
Я без сарказма за сильный Спартак....ибо межкомандная конкуренция и делает всю погоду в чемпионате....
Но не видно чтоб приобретения ряда игроков и приглашения Ванолей-Абаскалей делали команду сильнее...
Ну порой и впрямь..., пока деф или хав, получая мяч, начинают сопли жевать, напад же сразу (на инстинктах) принимает решение в штрафной соперника, обостряет или сам бьёт по рамке... Вместе с этим он же (напад) является и основным зачинщиком большинства беспорядков и разборок в поле. Ну взять к примеру самых известных нападов современности: Роналду, Ибрагимович, Суарес, Диего Коста, Рональдиньо...,..., а из ныне играющих - тот же Винисиус..., ну все они интеллектом, мягко говоря, не блещут..., зато на поле - эдакие футбольные, полудикие гладиаторы, прекрасно владеющие не только Кожаным, но и собственным телом. И за этими "неандертальцами" любо дорого наблюдать...
P.S. Имхо. Поэтому Соболева (хоть ему пока и далеко до своих западных коллег по амплуа)..., как одного из них, можно отчасти понять и ... простить.
И да..., судя по его риторике, думаю что он в своих извинениях искренен.
Ну порой и впрямь..., пока деф или хав, получая мяч, начинают сопли жевать, напад же сразу (на инстинктах) принимает решение в штрафной соперника, обостряет или сам бьёт по рамке... Вместе с этим он же (напад) является и основным зачинщиком большинства беспорядков и разборок в поле. Ну взять к примеру самых известных нападов современности: Роналду, Ибрагимович, Суарес, Диего Коста, Рональдиньо...,..., а из ныне играющих - тот же Винисиус..., ну все они интеллектом, мягко говоря, не блещут..., зато на поле - эдакие футбольные, полудикие гладиаторы, прекрасно владеющие не только Кожаным, но и собственным телом. И за этими "неандертальцами" любо дорого наблюдать...
P.S. Имхо. Поэтому Соболева (хоть ему пока и далеко до своих западных коллег по амплуа)..., как одного из них, можно отчасти понять и ... простить.
И да..., судя по его риторике, думаю что он в своих извинениях искренен.
понять, простить, и 5 матчей дисквы влупить
Помочь Соболеву может только психиатр. Это его не первая выходка. Парень явно не дружит с головой.
понять, простить, и 5 матчей дисквы влупить
Помочь Соболеву может только психиатр. Это его не первая выходка. Парень явно не дружит с головой.