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Александр Медведев назвал «Зенит» флагманом российского футбола

вчера, 09:38

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в российском футболе.

Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» — очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует. Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало. Когда нужно бороться с сильным, искушённым тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперёд.

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Все комментарии
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 19:13
Самое интересное ,что "возмущаются" не представители Урала,КС,Факела и т.п.
а именно те у кого спонсоры так же как и газпром ворочают лямами бабла ,
а раница только в том что админы Зенита правильно расходуют то что им выделяют ; Клауда и Барриоса к примеру купили по 12 лямов ,так они играют и приносят команде пользу!
Тиля и Крала купили по 17 лямов- толку ноль,так еще и свалили на халяву....
И не надо ля ля ,что лукойл,ржд,ВЭБ и т.п. последнюю корку доедают !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gorkiy (раскрыть)
вчера в 16:02
Лапшу не вешайте, я к счастью в теме.
Gorkiy
Gorkiy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
У нас весь бизнес сидит на государственной шее.
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 14:41
Правильно сказал, Зенит все боятся и помогают ему, особенно спартак и цска, без боя.
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:29
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 14:05, ред.
Все дело в том, что и Спартак и ЦСКА тратил не госденьги из бюджета и не в тех количествах, что Газпром. У ЦСКА. И Спартака бизнес финансировал, а у Зенита государство. Есть разница?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
Когда то Спартак зажигал,ЦСКА зажигал,все помним,ну теперь Зенит.Все в жизни меняется надо к этому относится спокойно,без ревности.Вот ты готов упрекнуть 7 бразильцами,нашими деньгами,а вспомни крышу ЦСКА,вспомни админресурс,понял я о ком?Без обид.А Спартак в золотые годы без грехов был?Дай Бог нам на этом уровне держать наш футбол в современных реалиях.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:26
Самый богатый клуб России и очень приятно было выиграть этот клуб в Питере.Ахмат Сила!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:17
А при чем здесь российский футбол, если все решают 7 бразильцев на наши бюджетные деньги.?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:43
Причём, если присмотреться, не только официальное руководство, но и сами комитеты составлены из таких же "кормленцев". Например, кто знает, кто руководит женским футболом в России? Стране с населением примерно 130-140 миллионов человек? Полина Юмашева, светская львица, бизнесвуман, бывшая жена Олега Дерипаски и дочь руководителя администрации Ельцина. Прямо по описанию чувствуется, что она держит руку на пульсе между покупкой очередной компании на отсуженные у мужа деньги (потому что при нём она была просто "светской львицей") и очередным светским событием, выезжает в Новый Уренгой проверить, как там дела с женским футболом, не правда ли?)
морозз
морозз
вчера в 11:38
А я бы назвал так…газовым Флагманом миллеровского футбола! Причём вредного и бестолкового во всей своей мощи! Все и всегда будут помнить какими средствами этого звания они добивались, уничтожив под корень своих доморощенных футболистов заменив их ордой наёмников!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 11:21
Тут нет смысла говорить о людях на местах, у нас вся система спорта распилочная, какую федерацию не возьми, принцип один - глава и его помощники - люди из "Газпрома", высшие чиновники, или другие причастные к элите. Это "кормление", как в Российской Империи это называлось.
BDA8181
BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:59
По моему кого не поставь во главу РПЛ или РФС итог будет один. Деградация чемпионата и всего футбола. Это происходит с развала союза. Так как нет нормальных людей. Одно ворье и дилетанты.
b35nw2qfws4n
b35nw2qfws4n
вчера в 10:58
Ближайшие лет пять так и есть
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:41
Да никто не собирается возмущаться, мы гордимся нашим ПАО Газпром, а особенно его командами! Перечислить?)
pxe626hcvfk9
pxe626hcvfk9
вчера в 10:36
Судя по состоянию нашего футбола имя такому флагману только Титаник
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:27
О, как ЛЧ отвалилась, Медведев, как соловей, запел.

А вспомним, что было с "сильным, искушённым тактически и стратегически соперником" после поражения 1-5 от "Брюгге" в последнем, насколько я помню, европейском походе.

"У нас не стоит накакой задачи побеждать, "Брюгге" классная европейская команда, мы не можем себе позволить покупать тех игроков, которых хотим" - прокомментировал известный эксперт Сережа Манекен (он же - самый модный тренер XXI века по версии РПЛ), его не смутило даже то, что самый дорогой трансфер "Брюгге" (покупка) оценивался в 7 миллионов евро, а у него играл Малком, купленный за 40 миллионов.

Так что начались "совсем другие песни, совсем другие танцы" после отключения от европейского футбола внезапно.
cska1948
cska1948
вчера в 10:26
"Цель у нас всегда побеждать..."
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И именно поэтому уже ТРЕТИЙ президент РПЛ представляет интересы Зенита в премьер лиге...
sova147
sova147
вчера в 10:24
Конечно у кого есть деньги тот и пан!
xs78bx5qns3v
xs78bx5qns3v
вчера в 10:22
Газпром тормоз российского футбола
Futurista
Futurista
вчера в 10:00, ред.
Да да...флагман)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:53
Спартачи сейчас начнут возмущаться...
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