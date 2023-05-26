Александр Медведев назвал «Зенит» флагманом российского футбола

Президент «Зенита» поделился мнением о конкуренции в российском футболе.

Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» — очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует. Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало. Когда нужно бороться с сильным, искушённым тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперёд.