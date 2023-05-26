Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в российском футболе.
Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» — очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует. Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало. Когда нужно бороться с сильным, искушённым тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперёд.
А вспомним, что было с "сильным, искушённым тактически и стратегически соперником" после поражения 1-5 от "Брюгге" в последнем, насколько я помню, европейском походе.
"У нас не стоит накакой задачи побеждать, "Брюгге" классная европейская команда, мы не можем себе позволить покупать тех игроков, которых хотим" - прокомментировал известный эксперт Сережа Манекен (он же - самый модный тренер XXI века по версии РПЛ), его не смутило даже то, что самый дорогой трансфер "Брюгге" (покупка) оценивался в 7 миллионов евро, а у него играл Малком, купленный за 40 миллионов.
Так что начались "совсем другие песни, совсем другие танцы" после отключения от европейского футбола внезапно.
А вспомним, что было с "сильным, искушённым тактически и стратегически соперником" после поражения 1-5 от "Брюгге" в последнем, насколько я помню, европейском походе.
"У нас не стоит накакой задачи побеждать, "Брюгге" классная европейская команда, мы не можем себе позволить покупать тех игроков, которых хотим" - прокомментировал известный эксперт Сережа Манекен (он же - самый модный тренер XXI века по версии РПЛ), его не смутило даже то, что самый дорогой трансфер "Брюгге" (покупка) оценивался в 7 миллионов евро, а у него играл Малком, купленный за 40 миллионов.
Так что начались "совсем другие песни, совсем другие танцы" после отключения от европейского футбола внезапно.