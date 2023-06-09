Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»

Полузащитник «Пари НН» рассказал об отношениях с болельщиками «Спартака», а также заявил о желании стать главным тренером «красно-белых».

Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал — всем все ясно. Вернусь ли в «Спартак»? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно.