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Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»

вчера, 12:58

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал об отношениях с болельщиками «Спартака», а также заявил о желании стать главным тренером «красно-белых».

Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал — всем все ясно. Вернусь ли в «Спартак»? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:42
В РФС перед выдачей тренерской лицензии вообще какой-нибудь тест на вменяемость кандидаты проходят???
VIC2
VIC2
сегодня в 04:18
Иди ты...бани строить, если возьмут!
pomor45
pomor45
вчера в 23:10
Основной дисциплиной станет "Банное дело".
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:58
"Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её..."

- Ну да! Ещё и Тёщу - центральным защитником, Кума - вратарём, остальных родственников - в полузащиту!!!

- Настоящая НАРОДНАЯ КОМАНДА, блин ...
Сп62
Сп62
вчера в 22:04
Молодец Денис. Всех завёл. Сейчас сидит на диване и ухмыляется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:22, ред.
Прошу уточнить с:
а) капитанской повязкой на рукаве,
б) жезлом старшего тренера,
в) портфелем ген. директора...?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:17
Зачётная шутка.
Vadik
Vadik
вчера в 19:44
Очень интересно что курил Глушаков и где это можно купить?)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19, ред.
Что-то много комментариев к этой шутке Дениса.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:58
Для меня ясно, понятно для чего появляются такие новости, типа от Глушакова. Травить клуб будут и покоя им не будет, до начала сезона. Зато у оппонентов с их стана сравните вести..).
memphis
memphis
вчера в 17:56
Опять самогонный сезон открыл
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 17:18
Ахаха что посеешь. Не удивлюсь, если так и будет) Спартак он такой.
протон
протон
вчера в 16:32
В очередь пусть встаёт,за Мостовым
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:13
чтобы стать тренером Спартака нужны мозги, а у тебя по ходу их нет от природы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:53
Они не сопоставимы. Алан прекрасно играл в сборной, был лучшим на ЧЕ-12 и если бы до сих пор. Не чета сканадалисту и кляузнику Глушакову.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:52
А может получится хороший тренер,надо дать попробовать!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:31
От ненависти до любви один шаг))
Денис не шлюба, сделал Спартак чнмпионом
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:30
Вспомни как он Игоря огорчал лучше)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:16
Бодливой корове Бог рогов не даёт.
Мечтать не вредно))))))))))))).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:57

Serious94
Serious94
вчера в 14:49
Отбор в клуб будет через баню и поход к проституткам.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:45
Заберет жену играть?У него интервью после бани брали подшофе?
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:40
Ты будешь -ЗА, за человека, который НЕНАВИДИТ Спартак?)))))....ну и нравы,нууу и времена))))
adekvat
adekvat ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 14:33
Полностью согласен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:19
Я буду только За,уважаемый человек Денис,никакие дзагоевы и рядом не стояли
Сп62
Сп62
вчера в 14:13
Как говорится, пути господни неисповедимы. Он же не завтра собирается тренировать Спартак. А после, после завтра, когда получит лицензию и вместе с Мостовым будет конкурировать за тренерский пост. Удачи Денису.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 14:07
Абсолютно разные вещи. Леша и приходил и уходил как честный порядочный человек, а этот поносил все как только мог.
112910415
112910415
вчера в 14:02
возглавить ?
если станешь сильно богатым, вкладывайся по-крупному и возглавляй совет директоров ...
хороший же вариант ? )
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 13:41
Глушаков когда то воспитаником Локо,Локо дал ему будущее,он был капитаном команды,погнался за баблом в Спартак,вообщем пошол он в баню и грошь ему цена.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:30
А он забыл как уходил, поносил, ябедничал
Гость
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