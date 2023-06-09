Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал об отношениях с болельщиками «Спартака», а также заявил о желании стать главным тренером «красно-белых».
Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал — всем все ясно. Вернусь ли в «Спартак»? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно.
- Ну да! Ещё и Тёщу - центральным защитником, Кума - вратарём, остальных родственников - в полузащиту!!!
- Настоящая НАРОДНАЯ КОМАНДА, блин ...
- Ну да! Ещё и Тёщу - центральным защитником, Кума - вратарём, остальных родственников - в полузащиту!!!
- Настоящая НАРОДНАЯ КОМАНДА, блин ...
а) капитанской повязкой на рукаве,
б) жезлом старшего тренера,
в) портфелем ген. директора...?
а) капитанской повязкой на рукаве,
б) жезлом старшего тренера,
в) портфелем ген. директора...?
Денис не шлюба, сделал Спартак чнмпионом
Денис не шлюба, сделал Спартак чнмпионом
Мечтать не вредно))))))))))))).
Мечтать не вредно))))))))))))).
https://youtu.be/9wlcwad_mDc
если станешь сильно богатым, вкладывайся по-крупному и возглавляй совет директоров ...
хороший же вариант ? )
если станешь сильно богатым, вкладывайся по-крупному и возглавляй совет директоров ...
хороший же вариант ? )