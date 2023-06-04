Лещук: «За три недели Алпатов дал гораздо больше, чем мы получили за год»

Голкипер «Динамо» после поражения от «Оренбурга» (0:3) в 30-м туре РПЛ похвалил работу Павла Алпатова на посту главного тренера.

Видел много хейта за моё интервью после «Торпедо», но мало, кто в действительности понял его смысл.

За ту неделю – за все три недели, пока Павел Алпатов был главным тренером, он дал гораздо больше полезной информации о том, как надо тактически перемещаться, чем мы получили за весь год. Но я согласен, что вопрос, конечно, в другом – в нас, в игроках, в нашей самоотдаче на поле.

Я думаю, что для всех нас это будет уроком, что мы не должны позволять себе выходить на поле с таким отношением. Я не буду говорить за всю команду, но скажу за себя: я ждал момента, когда смогу играть, очень хотел полноценно воспользоваться этой возможностью, и поэтому мне самому очень больно и обидно то, как сложилась эта последняя игра, то, какой она была в моем исполнении.

От себя могу сказать, что вне зависимости от того, получается у меня или не получается, я всегда выхожу на поле с желанием победить и всегда играю с полной самоотдачей. Да, сегодня, возможно, где-то не хватило опыта или мастерства сыграть по-другому, но я надеюсь, что в будущем покажу более качественную и зрелищную игру.