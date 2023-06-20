«Ростов» подписал второго бомбардира «Факела»

Полузащитник Роман Акбашев перешёл в «Ростов».
Контракт рассчитан на два года. В прошлом сезоне игрок выступал за «Факел», где стал вторым бомбардиром команды с 8 голами.
Акбашев является воспитанником башкирского футбола, также футболист играл за КАМАЗ, кировское «Динамо», курский «Авангард», «Волгарь», «Рубин» и «Нефтехимик».
Ещё не известно будет ли Акбашев играть в основе Ростова
Ещё не известно будет ли Акбашев играть в основе Ростова
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