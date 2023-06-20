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«Ростов» подписал второго бомбардира «Факела»

вчера, 12:18

Полузащитник Роман Акбашев перешёл в «Ростов».

Контракт рассчитан на два года. В прошлом сезоне игрок выступал за «Факел», где стал вторым бомбардиром команды с 8 голами.

Акбашев является воспитанником башкирского футбола, также футболист играл за КАМАЗ, кировское «Динамо», курский «Авангард», «Волгарь», «Рубин» и «Нефтехимик».

«Ростов» подписал второго бомбардира «Факела»

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 16:05
Карпин не манит 31 летнего игрока в сборную. Полевых игроков старше 30 лет он не приглашает в сборную
Ещё не известно будет ли Акбашев играть в основе Ростова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:49
Евсеев прилетит из отпуска....
Карпину не скрыться...
А надо бы...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:02
Обескровили Факел, трудно им будет найти равноценную замену.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:51
Пусть играет, для Ростова каждая копейка на счету...
shlomo
shlomo
вчера в 12:27
Пошел на повышение. Удачи ему в Ростове. Карпуша надеюсь знает что делает.
sova147
sova147
вчера в 12:25
Карпин манит всех в сборную, поэтому идут в Ростов!!!
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