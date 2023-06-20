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«Ростов» объявил о возвращении Ионова

вчера, 10:39

Полузащитник Алексей Ионов продолжит карьеру в «Ростове».

34-летний футболист подписал контракт с клубом на 2 года.

На протяжении последних трёх сезонов игрок выступал за «Краснодар». За ростовчан Ионов играл с 2017 по 2020 год, проведя за команду 87 матчей, в которых забил 18 голов.

«Ростов» объявил о возвращении Ионова

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:04
кашу маслом не испортишь !
makkie
makkie ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:00
Краснодар играет в атаку, а Ионов заточен под контратакующий футбол на пространстве. Поэтому он был как рыба в воде в Ростове, и проявил себя не так ярко в Краснодаре.
TheBoLt
TheBoLt ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:03
Чего это он не раскрылся у быков? Он, лично на мой взгляд, очень работоспособный парень. не боится принимать решения, не боится взять игру на себя. и к своей штрафной подходит, и к чужой добегает. Жаль, что не захотел остаться. Ну и бесплатный подарок Карпу Донычу, игрок основы Краснодара - для бюджетника Ростова это звезда
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:40
Возвращение блудного....
makkie
makkie
вчера в 11:38
Ионов принесёт пользу Ростову
Он как раз подходит под нынешнюю игру команды с быстрыми переходами из обороны в атаку.
А в Краснодаре так и не раскрылся, как и многие другие.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:29
Ростов продал Ионова в Краснодар за 3.5 ероляма. Возвращается Алексей свободным агентом
Несмотря на возраст Ионов в хорошей физической форме и может отыграть 2 сезона на хорошем уровне
sova147
sova147
вчера в 10:57
Ростов для него более родная команда, удачных игр!
6mrau4e6f93k
6mrau4e6f93k
вчера в 10:49
Ящик водки в раздевалку в этой связи!
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