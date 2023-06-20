«Ростов» объявил о возвращении Ионова

1687246742

вчера, 10:39

Полузащитник продолжит карьеру в «Ростове».

34-летний футболист подписал контракт с клубом на 2 года.

На протяжении последних трёх сезонов игрок выступал за «Краснодар». За ростовчан Ионов играл с 2017 по 2020 год, проведя за команду 87 матчей, в которых забил 18 голов.