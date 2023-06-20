«Ростов» объявил о возвращении Ионова

Полузащитник Алексей Ионов продолжит карьеру в «Ростове».
34-летний футболист подписал контракт с клубом на 2 года.
На протяжении последних трёх сезонов игрок выступал за «Краснодар». За ростовчан Ионов играл с 2017 по 2020 год, проведя за команду 87 матчей, в которых забил 18 голов.
Он как раз подходит под нынешнюю игру команды с быстрыми переходами из обороны в атаку.
А в Краснодаре так и не раскрылся, как и многие другие.
Он как раз подходит под нынешнюю игру команды с быстрыми переходами из обороны в атаку.
А в Краснодаре так и не раскрылся, как и многие другие.
Несмотря на возраст Ионов в хорошей физической форме и может отыграть 2 сезона на хорошем уровне
Несмотря на возраст Ионов в хорошей физической форме и может отыграть 2 сезона на хорошем уровне