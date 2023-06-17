ЦСКА выкупил Мойсеса у «Интернасьонала»

1687026396

вчера, 21:26

ЦСКА активировал опцию выкупа защитника у «Интернасьонала».

Контракт с футболистом подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год.

28-летний игрок выступал за «армейцев» на правах аренды с августа 2022 года. В сезоне 2022/23 на счету бразильца 36 матчей и 1 гол.