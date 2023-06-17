ЦСКА выкупил Мойсеса у «Интернасьонала»

ЦСКА активировал опцию выкупа защитника Мойсеса у «Интернасьонала».
Контракт с футболистом подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год.
28-летний игрок выступал за «армейцев» на правах аренды с августа 2022 года. В сезоне 2022/23 на счету бразильца 36 матчей и 1 гол.
P.S, Приятно с Вами общаться, более того, полагаю, что ФК "ЦСКА" исходя из большинства комментариев болельщиков клуба на этом сайте ( более того, в хорошие времена, когда существовали Лиги, у нас в группе было подавляющее большинство болельщиков "армейцев". Приятнейшие и умнейшие в общении люди должен Вам сказать) может гордится своими болельщиками. Более в прения вступать не буду, ибо наверное норму по засорению эфира своим клавиатурным творчеством за сегодня перевыполнил. Повторюсь, лично мне с Вами приятно общаться, независимо от сходства и противоположности мнений.
P.S, Приятно с Вами общаться, более того, полагаю, что ФК "ЦСКА" исходя из большинства комментариев болельщиков клуба на этом сайте ( более того, в хорошие времена, когда существовали Лиги, у нас в группе было подавляющее большинство болельщиков "армейцев". Приятнейшие и умнейшие в общении люди должен Вам сказать) может гордится своими болельщиками. Более в прения вступать не буду, ибо наверное норму по засорению эфира своим клавиатурным творчеством за сегодня перевыполнил. Повторюсь, лично мне с Вами приятно общаться, независимо от сходства и противоположности мнений.