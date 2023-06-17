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ЦСКА выкупил Мойсеса у «Интернасьонала»

вчера, 21:26

ЦСКА активировал опцию выкупа защитника Мойсеса у «Интернасьонала».

Контракт с футболистом подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год.

28-летний игрок выступал за «армейцев» на правах аренды с августа 2022 года. В сезоне 2022/23 на счету бразильца 36 матчей и 1 гол.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:02
На мой взгляд, Мойзес самое лучшее приобретение армейцами за последние годы. Так что рассуждения: нужен он нам или не нужен считаю неуместными. Если мы, болельщики ЦСКА, хотим чтобы наш клуб боролся за титулы, то Мойзес как раз из тех, кто это будет делать.
протон
протон
сегодня в 08:58
Прекрасная новость не только для ЦСКА, но и для всего чемпионата.
Чем больше таких игроков в РПЛ, тем лучше для чемпионата, поздравляю ЦСКА с классным трансфером.
Как он внаглую укрывает мяч корпусом в своей штрафной, чтобы не выбивать, а начать атаку коротким пасом - это загляденье.
За адекватность
За адекватность ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 23:53
День добрый Анатолий! Как-то писал, разница между 2 и 4 местом 140 млн рублей от телеправ. Конкретизируете сумму за достижения этого сезона "ЦСКА", или вспомните свои комментарии, в которых писали, что не видите разницы между 2 и 12 местом, когда "ЦСКА" еще о 2-м и не думал( кто же знал, что так лихо весеннюю часть сезона пройдут)? Или достать комментарии из Вашей истории? А тут оказывается денег заработали. Ради интереса посмотрите сколько наши клубы заработали и сколько потратили в этом сезоне. Хотя не спорю, хоть сколько-то, но заработали, но это бы условно для Самары были бы деньги и иже с ними, так сказать, не находящимися условно под крылом бренда клуба и сильной компании. Я не писал, что он плохой защитник. Безусловно расцвет для его амплуа 28, правда неизвестно как он следующий сезон проведет имея контракт на руках, ну то такое. Касаемо перепродажи. Вы полагаете, что легионера, сверкающего в РПЛ не продать в условный топ-клуб Европы принадлежащий шейхам ( коих достаточно)? Или Вы тоже полагаете, как некоторые, что перейдя в РПЛ легионер вешает на себя клеймо "изгой"? "Удачно и своевременно", ну такое. Я как-то писал, Объективность и беспристрастность дамы ветреные и непостоянные, особенно когда дело касается клуба за который болеешь.
P.S, Приятно с Вами общаться, более того, полагаю, что ФК "ЦСКА" исходя из большинства комментариев болельщиков клуба на этом сайте ( более того, в хорошие времена, когда существовали Лиги, у нас в группе было подавляющее большинство болельщиков "армейцев". Приятнейшие и умнейшие в общении люди должен Вам сказать) может гордится своими болельщиками. Более в прения вступать не буду, ибо наверное норму по засорению эфира своим клавиатурным творчеством за сегодня перевыполнил. Повторюсь, лично мне с Вами приятно общаться, независимо от сходства и противоположности мнений.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:15
Итак по порядку. 28 лет для защитника это расцвет возможностей. Для чего ты спрашиваешь. Даже, если Газпром чемпионство и монополизировал, то за 2 место и Кубок тоже неплохие деньги получены. Молодежь легионеров можно покупать для перепродажи, а в нашей ситуации это технически невозможно, за Влашича уже 2 года не можем ничего получить. Так что в тактическом плане ( о стратегии молчу) эта покупка ооооочень удачна и своевременна.
bratskij1
bratskij1
вчера в 23:10
Отлично!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:32
Это неправда.На самом деле ЦСКА купил МойЗеса Роберто Барбоза.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:25, ред.
Ну вот честно говоря не понимаю. Как пишут СМИ сумма выкупа 2,3 млн у.е. Пусть он и неплох для РПЛ, но парню 28, то есть условно игрок для решения задач здесь и сейчас. Вопрос: каких задач? ЕК нет и неизвестно когда будут и будут ли это ЕК или соревнования под эгидой другой организации. Отобрать чемпионство у "Зенита"? Ну как бы да, но при условии сохранения "Зенитом" состава, как бы и нет. Вроде и цена приемлемая ( если правда про 2,3, на трансфермаркете он 5 стоит), но вот возраст меня смущает. И не в "ЦСКА" дело. Как по мне, то для решения местечковых задач, за 2,3 млн можно было бы купить с пяток латиносов или с десяток африканцев лет 18-20 на данную и другие позиции, как говорится перспективных, коль у нас своя молодежь сплошь и рядом древесина низкого качества, ибо по большей части все по блату, знакомствам и за деньги, а не по таланту в футбольных академиях. Вроде и нарядно трансфер выглядит с одной стороны, а с другой я бы вообще запретил нашим клубам в данное время заключать контракты с легионерами старше ну максимум 23 лет, ибо смысл? Ну это с моей колокольни и на мой сугубо субъективный взгляд.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:17
Хорошая новость. Связка ЦЗ сохранена........Теперь ещё ждём Марио.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01
Защитник очень хорошего уровня для РПЛ. Физически крепкий, даже мощный, с хорошей скоростью и выносливый и главное спокойный, не тушуется никогда. Накосячит иногда и тут исправит. Нормальный защитник.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
Ну это надо было сделать по любасу !)
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