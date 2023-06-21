Девушка Неймара разрешила бразильцу изменять ей при трёх условиях

Модель Бруна Бьянкарди, которая является девушкой нападающего ПСЖ Неймара и ждёт от него ребёнка, согласилась на свободные отношения с футболистом.
По данным бразильских СМИ, Бьянкарди разрешила Неймару изменять ей с другими девушками при соблюдении трёх условий. Футболист должен пользоваться презервативами, не целовать в губы своих любовниц и не афишировать отношения с другими девушками на публике и в соцсетях.
Может скоро увидим в новостях, какие трусики носят девушки футболистов)
А чё, интересно же?))
Может скоро увидим в новостях, какие трусики носят девушки футболистов)
А чё, интересно же?))
Почти те же условия, только другими словами...)
Почти те же условия, только другими словами...)
Но больше похоже на воспалённую фантазию какого-то журналиста, который живёт в доме Неймара и участвует в семейных трапезах. Ну и в спальню заглядывает ))
Но больше похоже на воспалённую фантазию какого-то журналиста, который живёт в доме Неймара и участвует в семейных трапезах. Ну и в спальню заглядывает ))
Осталось узнать условия его парня...
Осталось узнать условия его парня...
да, так необычно для всех
но может если люди будут прямо говорить о желаниях, а не останавливаться на принципах вбитых обществом, будет все хорошо
да, так необычно для всех
но может если люди будут прямо говорить о желаниях, а не останавливаться на принципах вбитых обществом, будет все хорошо
Ну а так что, если это правда, то любви там в таких верхах нет. Ей выгодно оставаться его девушкой и иметь деньги. И пусть он делает что хочет лишь бы не сняли с довольствия....
Ну а так что, если это правда, то любви там в таких верхах нет. Ей выгодно оставаться его девушкой и иметь деньги. И пусть он делает что хочет лишь бы не сняли с довольствия....