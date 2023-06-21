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Девушка Неймара разрешила бразильцу изменять ей при трёх условиях

вчера, 17:05

Модель Бруна Бьянкарди, которая является девушкой нападающего ПСЖ Неймара и ждёт от него ребёнка, согласилась на свободные отношения с футболистом.

По данным бразильских СМИ, Бьянкарди разрешила Неймару изменять ей с другими девушками при соблюдении трёх условий. Футболист должен пользоваться презервативами, не целовать в губы своих любовниц и не афишировать отношения с другими девушками на публике и в соцсетях.

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ПСЖ  Неймар
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:15
В какие именно губы он не должен целовать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:49
Похоже Энрике со своими требованиями к Нею опоздал лет эдак на .... дцать.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:12
Очень футбольная новость!
Может скоро увидим в новостях, какие трусики носят девушки футболистов)
А чё, интересно же?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38

Почти те же условия, только другими словами...)
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:31
Проще говоря, одна из представительниц древнейшей профессии разрешила своему спонсору развлекаться со своими коллегами.
memphis
memphis
вчера в 20:01
Как всё таки деньги извращают людей. И кто после этого ш..лава?
ymuz6ep5h34v
ymuz6ep5h34v
вчера в 18:59
И еще при этом не играть в футбол.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:53
Если не согласилась бы, то могла бы и пинка под зад получить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Новости зашибенные,Неймар с девушкой в своем репертуаре.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:19
Вообще мне нравится логика девахи Неймара. Ты как бы спи со всеми, но в губы не целуй, а то это уже перебор. Кстати тут не уточняется в какие губы, тема не раскрыта.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:17
Ну как сказать, Европа все таки xD
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 18:14
...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:02
Боюсь, тут всё прощё, содержанка и богатый футболист, который всё равно за каждой юбкой будет бегать. Выбрала что разумнее с её точки зрения. Но я свечку не держал)
112910415
112910415
вчера в 18:01
волнуясь, ждём подтверждения от главного героя )
Vadik
Vadik
вчера в 17:54
Интереснейшая новость для всех любителей футбола, особенно для поклонников Неймара!))))
makkie
makkie
вчера в 17:47
Очень футбольная новость!
Но больше похоже на воспалённую фантазию какого-то журналиста, который живёт в доме Неймара и участвует в семейных трапезах. Ну и в спальню заглядывает ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:36
Мбаппе проще, на его транса и так никто не покусится, ха-ха))
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:32
Европа
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:28
Е6у дал мир богатых
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:27
Футбольная новость года!!! Браво!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:24
С девушкой понятно...
Осталось узнать условия его парня...
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:16
зато не будет разводов и ругани
да, так необычно для всех
но может если люди будут прямо говорить о желаниях, а не останавливаться на принципах вбитых обществом, будет все хорошо
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:16
Она хоть знает про эти пункты и это соглашение, а то какие-то уж слишком открытые отношения у них.... прикол в другом, об измене не узнали журналисты, но об этом уже все знают... мда... Но все же это похоже на "сплетни желтой прессы"..

Ну а так что, если это правда, то любви там в таких верхах нет. Ей выгодно оставаться его девушкой и иметь деньги. И пусть он делает что хочет лишь бы не сняли с довольствия....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:15
Они стоят друг друга... Хе ..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:08
Что за...? xD
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