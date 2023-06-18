Изображение Грилиша появилось в здании Лувра

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вчера, 17:39

Изображение полузащитника «Манчестер Сити» было размещено в здании Лувра.

Игрок несколько дней назад в соцсети сделал пост со своей фотографией с чемпионского парада команды, а также написав: «Повесьте это в Лувре». После этого сотрудники букмекерской конторы Paddy Power сделали скриншот сообщения, распечатали его, а затем отправились в здание знаменитого художественного музея. Поняв, что разместить снимок рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» у них не получится, они решили повесить распечатку в одной из кабинок мужского туалета.