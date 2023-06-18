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Изображение Грилиша появилось в здании Лувра

вчера, 17:39

Изображение полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша было размещено в здании Лувра.

Игрок несколько дней назад в соцсети сделал пост со своей фотографией с чемпионского парада команды, а также написав: «Повесьте это в Лувре». После этого сотрудники букмекерской конторы Paddy Power сделали скриншот сообщения, распечатали его, а затем отправились в здание знаменитого художественного музея. Поняв, что разместить снимок рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» у них не получится, они решили повесить распечатку в одной из кабинок мужского туалета.

Изображение Грилиша появилось в здании Лувра

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:04
Не удалось разместить рядом с картиной "Мона Лиза", тогда надо было попробовать рядом с полотном "Мадонна с младенцем" с подписью "Младенец наконец то вырос"...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:55
В туалете Лувра должен был висеть Лукаку
Elliada
Elliada
вчера в 18:16
Историческое фото
adekvat
adekvat
вчера в 18:05
Макрон скоро распорядиться Мбапе на эйфелевой башне нарисовать, что бы тот в ПСЖ остался.
memphis
memphis
вчера в 18:01
Учитывая любовь к бухлу Грилиша, кабинка более эпичное место, прямо по хулигански! Грилиш топ!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:41
Фото действительно эпичное)
Гость
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