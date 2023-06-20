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Представлен маскот Евро-2024 в Германии

вчера, 11:27

УЕФА представил талисмана чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Им стал медведь. Через две недели он получит имя, которое выберут при помощи голосования дети по программе УЕФА «Футбол в школах», а также пользователи на официальном сайте организации. В числе вариантов — Альберт, Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бар.

Маскота представят сегодня на стадионе в Гельзенкирхене, где национальная команда в товарищеском матче встретится с Колумбией.

Представлен маскот Евро-2024 в Германии

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 00:18
Небинарный?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:49
Всё, что могу сказать про Хаверца, это то, что болельщики Баварии хотели его видеть в клубе, как возможную замену Левандовски. Вот пожалуй и всё, что я знаю...
Станислав Фанат Спартака
Станислав Фанат Спартака
вчера в 18:44
Винни Пух, чтобы Зеленский окончательно на 77 изошёл.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:43
По поводу Хаверца, ничего сказать не могу, поскольку, последнее время футбольную немецкую прессу не читаю. Одно время, действительно был интерес, да и то, только к Баварии, со сменой руководства, но сейчас не смотрю.
Если, чтото увижу- обязательно сообщу!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
Добрый вечер!
Значит Вы коллекционируете значки! Это довольно таки интересное хобби!
Виктор, Арсенал сейчас очень серьезно интересуется Кайем Хаверцем, интересно узнать от Вас, человека проживающего в Германии об этом. Что там пишет немецкая пресса по этому поводу? Вроде как и Бавария готова его перезватить и всё такое....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:43
Приветствую, Дорогой Друг!!!
Вчера, я заказал целую коллекцию металлических значков клубов Бундеслиги. Дополнительно, еще- и Ваш любимый Арсенал! Кроме того, несколько значков испанских клубов.
У меня очень богатая коллекция футбольных значков, многие из которых- куплены были еще в СССР!!!
Увидел логотип немецкий и подумал- не будет лишним сообщить о покупке...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Представлен маскот Евро-2024 в Германии .
УЕФА всё таки сделал это, нашёл русского медведя !)
adekvat
adekvat ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:18
Может Словацкий или Славенский.
alexgurzan
alexgurzan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:33
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:31
.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:30
Странно что Российский флаг не убрали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:24, ред.
Гер Виннициан фон Пух
Шуnя771
Шуnя771 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 13:12
С перспективой сделали....) Занятно...!
Triem
Triem
вчера в 13:02
Наконец то что-то нормальное и понятное а не какие то там неведомые зверушки или человечки от Диснея
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:52
медвед выдержан в толерантних европейскьих цветах, все правелно
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:37
наш флаг главное есть
это радует
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 12:31
миша
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:29
Должны назвать Йозеф
galem72
galem72
вчера в 12:09
Пойдёт! Симпатичный добряк с мячиком.
альсато
альсато
вчера в 12:07
вот этим бы ма-скотом, кой кого бы по ебл........ну а так....в германии-самый популярный мультик (среди детей)-как раз-Маша и МЕДВЕДЬ!!!))))
A.S.A
A.S.A ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:02
Леопардов больше нет)
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:01
Не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка.....
tuheu8zm5gq8
tuheu8zm5gq8
вчера в 11:48, ред.
На Дзюбу чем-то смахивает, только у этого лицо умнее
Colchoneros
Colchoneros ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:44
Это оно!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:42
странно, что не леопард
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:41
Володя будет
makkie
makkie
вчера в 11:40
Мишка Барни?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Прикольная зверушка, на моего кота похож !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:33
Так кто это медведь или всё таки кот?)
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