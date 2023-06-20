Представлен маскот Евро-2024 в Германии .

УЕФА представил талисмана чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Им стал медведь. Через две недели он получит имя, которое выберут при помощи голосования дети по программе УЕФА «Футбол в школах», а также пользователи на официальном сайте организации. В числе вариантов — Альберт, Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бар.
Маскота представят сегодня на стадионе в Гельзенкирхене, где национальная команда в товарищеском матче встретится с Колумбией.
УЕФА всё таки сделал это, нашёл русского медведя !)
УЕФА всё таки сделал это, нашёл русского медведя !)