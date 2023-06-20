Представлен маскот Евро-2024 в Германии .

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вчера, 11:27

УЕФА представил талисмана чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Им стал медведь. Через две недели он получит имя, которое выберут при помощи голосования дети по программе УЕФА «Футбол в школах», а также пользователи на официальном сайте организации. В числе вариантов — Альберт, Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бар.

Маскота представят сегодня на стадионе в Гельзенкирхене, где национальная команда в товарищеском матче встретится с Колумбией.