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Главный тренер сборной Пуэрто-Рико рассказал, кем работал ранее

вчера, 20:45

Чарли Траут, главный тренер сборной Пуэрто-Рико, рассказал о своём тернистом пути к занимаемой им на данный момент должности.

Я был строителем, декоратором, почтальоном. Мне говорили, что делать, а я выполнял.

А еще я был подмастерьем кровельщика. Целый день носил плитки по лестнице вверх и вниз. Я не самый крупный парень, другие работники поднимали за один раз по 8 плиток, у меня получалось лишь по 2-3. Но я старался сделать как можно больше. Несколько раз я чуть не упал с лестницы, эта работа мне просто не подходила.

Я пробовал любую работу, которая бы не мешала мне заниматься футболом. В конце концов, представьте себе, я стал инструктором по аэробике.

Вскоре после завершения игровой карьеры Траут получил приглашение сыграть в матче за свой бывший клуб «Линкольн». После финального свистка к нему подошел скаут и спросил, не интересует ли его возможность получения образования в Университете Иллинойса в Чикаго.

Мне было 22 года, я расстался со своей девушкой за полгода до этого и работал инструктором по аэробике. Я просто сказал: «Давай просто попробуем». Если бы мне не понравилось, я бы просто вернулся домой.

Кто-то может не знать о сборной Пуэрто-Рико, но футбол стремительно развивается.

В следующем матче команда Траута встретится со сборной Мартиники. Победитель встречи получит шанс принять участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:50
А кухаркой не был
sph55neny5pk
sph55neny5pk
вчера в 21:12
Тернистый путь получился у тренера Пуэрто
Гость
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