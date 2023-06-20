Главный тренер сборной Пуэрто-Рико рассказал, кем работал ранее

Чарли Траут, главный тренер сборной Пуэрто-Рико, рассказал о своём тернистом пути к занимаемой им на данный момент должности.
Я был строителем, декоратором, почтальоном. Мне говорили, что делать, а я выполнял.
А еще я был подмастерьем кровельщика. Целый день носил плитки по лестнице вверх и вниз. Я не самый крупный парень, другие работники поднимали за один раз по 8 плиток, у меня получалось лишь по 2-3. Но я старался сделать как можно больше. Несколько раз я чуть не упал с лестницы, эта работа мне просто не подходила.
Я пробовал любую работу, которая бы не мешала мне заниматься футболом. В конце концов, представьте себе, я стал инструктором по аэробике.
Вскоре после завершения игровой карьеры Траут получил приглашение сыграть в матче за свой бывший клуб «Линкольн». После финального свистка к нему подошел скаут и спросил, не интересует ли его возможность получения образования в Университете Иллинойса в Чикаго.
Мне было 22 года, я расстался со своей девушкой за полгода до этого и работал инструктором по аэробике. Я просто сказал: «Давай просто попробуем». Если бы мне не понравилось, я бы просто вернулся домой.
Кто-то может не знать о сборной Пуэрто-Рико, но футбол стремительно развивается.
В следующем матче команда Траута встретится со сборной Мартиники. Победитель встречи получит шанс принять участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ.