Главный тренер сборной Пуэрто-Рико рассказал, кем работал ранее

Чарли Траут, главный тренер сборной Пуэрто-Рико, рассказал о своём тернистом пути к занимаемой им на данный момент должности.

Я был строителем, декоратором, почтальоном. Мне говорили, что делать, а я выполнял.

А еще я был подмастерьем кровельщика. Целый день носил плитки по лестнице вверх и вниз. Я не самый крупный парень, другие работники поднимали за один раз по 8 плиток, у меня получалось лишь по 2-3. Но я старался сделать как можно больше. Несколько раз я чуть не упал с лестницы, эта работа мне просто не подходила.

Я пробовал любую работу, которая бы не мешала мне заниматься футболом. В конце концов, представьте себе, я стал инструктором по аэробике.