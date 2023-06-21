Мбаппе – камерунец, Холанд – англичанин. В параллельной Вселенной

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вчера, 09:34

Звёзды одних сборных могли бы выступать за другие.

Сейчас, в разгар матчей сборных мало кто задумывается, что расклады в национальных командах могли отличаться от привычных нам. Мы знаем, что менять сборные, в отличие от клубов, невозможно. Но можно представить, что где-то в параллельной Вселенной некоторые известные футболисты, которых мы представляем во вполне конкретных сборных, могли бы защищать другие цвета.

Эрлинг Холанд

Да, существует сценарий, при котором в сборной Англии вместе с Харри Кейном играл бы Холанд. Или тренеру пришлось бы выбирать между этими выдающимися бомбардирами. Эрлинг, защищающий цвета сборной Норвегии, родился в Лидсе, когда его отец Альф-Инге играл за «Лидс Юнайтед». Холанд и по сей день является болельщиком этой команды. Впрочем, большого выбора у Холанда в плане сборных не было. Он уже вовсю играл за норвежскую молодежку, тогда как тренерский штаб англичан и не думал его кандидатуру рассматривать.

Мы рано обращаем внимание на игроков, отбираем их в команду. Эрлинг бы точно нам не приглянулся, когда он был в Йоркшире, — сказал наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

Иван Ракитич

Он прошел академию «Базеля», что сразу намекает на место рождения одного из символов хорватского футбола. Швейцария стала пристанищем для многих беженцев с Балканского полуострова. Родители Ракитича переехали туда, как и семья Гранита Джаки, например. Оба родителя Ракитича были хорватами, но Иван успел примерить форму сборной Швейцарии. Он выступал за нее на юношеском уровне в нескольких возрастных группах. Однако принял предложение Славена Билича присоединиться к взрослой сборной Хорватии.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Мы знаем много примеров того, как за сильные европейские сборные играют футболисты, имеющие африканские корни и, соответственно, право играть за соответствующие национальные команды. Но Обамеянг выбрал обратный путь. Он лидер сборной Габона, хотя родился и вырос во Франции, за которую мог сыграть. Более того, его мать испанка, так что Пьер-Эмерик мог выбрать и Испанию. А звали его в сборную… Италии. Но в возрасте до 19 лет, когда он выступал за «Милан». Мог сыграть за три топовые европейские сборные, а выбрал Габон.

Кристиан Пулишич

У одного из лидеров сборной США сама фамилия говорящая, указывающая, что наверняка это был не единственный вариант для футболиста. При этом Пулишич родился в Пенсильвании, а его отец играл в мини-футбол за «Харрисбург Хит» в 1990-е. Так что Кристиан тот еще американец. Но у него есть хорватский паспорт. И все же сборной Хорватии он предпочел США , которые ему ближе с точки зрения рождения и взросления.

Альфонсо Дэвис

А один из лидеров сборной Канады имел весьма тяжелое детство, которое открывало ему перспективы сыграть сразу за две африканские команды. Дэвис родился у либерийских родителей в лагере беженцев в Гане. Туда его отец и мать бежали во время гражданской войны в Либерии. Потом семья оказалась в Канаде. Так что Дэвис мог бы сыграть и за Либерию, и за Гану, но попытается блеснуть на домашнем для Канады и для него, получается, чемпионате мира 2026 года.

Килиан Мбаппе

1998 год был великим годом для французского футбола, — говорилось на одном из постеров Nike. – В этот год родился Килиан. Но Франция могла не иметь сейчас в своем составе одного из лучших футболистов мира на ближайшие годы. Впрочем, это чисто теоретически. Потому что сам Мбаппе всегда мечтал играть за сборную Франции, а вырос он в Сен-Дени – тут тоже все условия сложились. Просто его отец Вильфрид родился в Камеруне. Так что формально у Килиана была бы возможность сыграть за камерунцев. Обамеянг одобрил бы, конечно.

Лерой Сане

Он вырос в немецком Эссене, играет за «Баварию», обладает строгой выучкой академии «Шальке». Более классической биографии немецкого футболиста не придумать. Но в другой Вселенной он мог бы быть не только одноклубником Садио Мане, а еще и его партнером по сборной Сенегала, куражился бы с бразильцами. Ведь отец Лероя Сулейман Сане не просто играл за сенегальцев, но и забил 29 мячей в их составе. При этом вырос Сане-старший во Франции. Так что и за нее теоретически мог бы играть Лерой.

Никогда не было речи о том, чтобы носить форму Франции или Сенегала, — признается сам Сане. – Моя страна – Германия. У меня есть татуировка с картой Сенегала – это правда. И такая же – с Германией. Но не с Францией.

Пепе

Харизматичный защитник «Порту», известный по играм за сборную Португалии, на самом деле ведь бразилец. Но тренеры бразильских молодежных и юношеских сборных игнорировали его. Впервые приглашение во взрослую сборную Бразилии ему сделал Дунга в 2006 году, но Пепе уже решил тогда, что будет выступать за Португалию, где дебютировал в 2007-м. С тех пор он провел более 120 матчей за португальцев и стал неотъемлемой частью футбольной истории страны.

Мирослав Клозе

Этот пример, пожалуй, известен всем. Так как величайший бомбардир в истории Германии на чемпионатах мира родом вовсе не из Германии, а из соседней Польши. Отец Мирослава, Йозеф, сам был футболистом, выступал во Франции за «Осер», а его мать играла за сборную Польши по гандболу. Клозе переехал в Германию в восемь лет, почти не зная языка. Вообще, удивительное мультикультурное наследие собрала немецкая сборная в свое время. Ведь и Озил, и Хедира, и Подольски, и Гюндоган могли бы выступать за другие национальные команды. А вы говорите: Франция-Франция.