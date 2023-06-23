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Моуриньо решил покинуть Футбольный совет УЕФА

вчера, 22:56

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо принял решение уйти из Футбольного совета УЕФА.

Специалист направил письмо директору УЕФА Звонимиру Бобану:

Уважаемый мистер Бобан,

Поблагодарив вас за приглашение стать членом футбольного совета УЕФА, с сожалением сообщаю вам, что я отказываюсь от своего участия в этой группе.

То, во что я так твёрдо верил, когда присоединялся, больше не действует, и я чувствовал себя обязанным принять это решение.

Прошу вас также сообщить о моём решении президенту УЕФА Александеру Чеферину.

С уважением, Жозе Моуриньо.

Футбольный совет — консультативный орган, в который входят бывшие футболисты и тренеры.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Моуриньо на 4 еврокубковых матча.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:23
"Уважаемый мистер Бобан,

Передайте президенту УЕФА Александеру Чеферину что он неуважаемый.

С уважением, Жозе Моуриньо."
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:45
С Чеферином даже не захотел общаться на прямую, проигнорировал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:49, ред.
Тяжёлый мужик, канеш..., но яйца у него всегда были.

Кроме того, когда ещё представится возможность официально послать на.... Чеферишку ? А тут такой прекрасный шанс! )
mqxp6aa5e8g2
mqxp6aa5e8g2
вчера в 23:34
Жозе с характером или обиделся, может заботы лишние не надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
В без пределе участвовать нет смысла !(
Гость
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