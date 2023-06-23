Моуриньо решил покинуть Футбольный совет УЕФА

Главный тренер «Ромы» принял решение уйти из Футбольного совета УЕФА .

Специалист направил письмо директору УЕФА Звонимиру Бобану:

Уважаемый мистер Бобан,

Поблагодарив вас за приглашение стать членом футбольного совета УЕФА , с сожалением сообщаю вам, что я отказываюсь от своего участия в этой группе.

То, во что я так твёрдо верил, когда присоединялся, больше не действует, и я чувствовал себя обязанным принять это решение.

Прошу вас также сообщить о моём решении президенту УЕФА Александеру Чеферину.

С уважением, Жозе Моуриньо.