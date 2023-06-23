Моуриньо решил покинуть Футбольный совет УЕФА

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо принял решение уйти из Футбольного совета УЕФА.
Специалист направил письмо директору УЕФА Звонимиру Бобану:
Уважаемый мистер Бобан,
Поблагодарив вас за приглашение стать членом футбольного совета УЕФА, с сожалением сообщаю вам, что я отказываюсь от своего участия в этой группе.
То, во что я так твёрдо верил, когда присоединялся, больше не действует, и я чувствовал себя обязанным принять это решение.
Прошу вас также сообщить о моём решении президенту УЕФА Александеру Чеферину.
С уважением, Жозе Моуриньо.
Футбольный совет — консультативный орган, в который входят бывшие футболисты и тренеры.
Ранее УЕФА дисквалифицировал Моуриньо на 4 еврокубковых матча.
Передайте президенту УЕФА Александеру Чеферину что он неуважаемый.
С уважением, Жозе Моуриньо."
Передайте президенту УЕФА Александеру Чеферину что он неуважаемый.
С уважением, Жозе Моуриньо."
Кроме того, когда ещё представится возможность официально послать на.... Чеферишку ? А тут такой прекрасный шанс! )
Кроме того, когда ещё представится возможность официально послать на.... Чеферишку ? А тут такой прекрасный шанс! )