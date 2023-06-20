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Игрок отложил медовый месяц ради сборной Франции, но не сыграл ни минуты

вчера, 16:27

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара решил перенести медовый месяц, чтобы отправиться в сборную Франции.

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам вызвал 23-летнего футболиста в связи с травмой Адриена Рабьо. Однако игрок так и не вышел на поле в матчах отбора к Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией.

Сам наставник, который не знал о предстоящем медовом месяце хавбека, сказал следующее:

Надеюсь, мадам не будет слишком сердиться на меня.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:59
Уж со слабыми сборными которым забивают по 3 и больше...Австралия или Аргентина мог бы выпустить парня....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:52
Тренер испортил всё что только можно было испортить.
puw5ntcphfjd
puw5ntcphfjd
вчера в 17:47
Вот это попадос: и не поиграл, и не вдул!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:32
На лавке хоть бы посидел?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
Работа есть работа. а свадьба есть свадьба с вытекающими издержками.
Первым делом футбол, а девушки потом)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40, ред.
Быть скандалу, в случае однополого брака. А тут норм, девушки потом, без вопросов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Мог тренер и дать поиграть.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:31
С Гибралтаром мог бы и выпустить парня.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:29
Ну что не сделаешь ради страны, команды и футбола... успеет отгулять медовый месяц.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 16:29
Да пошел ты на ***...дал бы сыграть человеку
Гость
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