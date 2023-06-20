Игрок отложил медовый месяц ради сборной Франции, но не сыграл ни минуты

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара решил перенести медовый месяц, чтобы отправиться в сборную Франции.
Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам вызвал 23-летнего футболиста в связи с травмой Адриена Рабьо. Однако игрок так и не вышел на поле в матчах отбора к Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией.
Сам наставник, который не знал о предстоящем медовом месяце хавбека, сказал следующее:
Надеюсь, мадам не будет слишком сердиться на меня.
Первым делом футбол, а девушки потом)
Первым делом футбол, а девушки потом)