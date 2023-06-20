Игрок отложил медовый месяц ради сборной Франции, но не сыграл ни минуты

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вчера, 16:27

Полузащитник «Астон Виллы» решил перенести медовый месяц, чтобы отправиться в сборную Франции.

Главный тренер «трёхцветных» вызвал 23-летнего футболиста в связи с травмой . Однако игрок так и не вышел на поле в матчах отбора к Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией.

Сам наставник, который не знал о предстоящем медовом месяце хавбека, сказал следующее: