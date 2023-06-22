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Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030

вчера, 22:46

Саудовская Аравия приняла решение отказаться от заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

По данным источника, федерация футбола страны уведомила Грецию и Египет, что выходит из совместной заявки. Такое решение обусловлено тем, что Саудовская Аравия считает, что победить совместную заявку Испании, Португалии и Марокко невозможно.

Теперь единственным конкурентом Испании, Португалии и Марокко остается заявка Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:47
саудитам кулуарно намекнули , что звёзды будут к ним благосклонны несколько позже !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:44
Не уговорили Месси перейти в их чемпионат для поднятия престижа и отказались от заявки.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:43
Могли бы, конечно и побороться, но может и правильно сделали. Скорей всего будут подавать самостоятельную заявку на более позднее время.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:19
Правильно, решили зря деньги не тратить.
протон
протон
вчера в 23:48
Так как в Катаре был чемпионат недавно, навряд ли арабам сулило проведение в 30 году. Отказ верное решение.
drug01
drug01
вчера в 23:46
Решили отказаться даже не приняли попытки что то сделать жля достижения цели
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:32
Слава Всевышним силам!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:08
Странное решение,чтото тут не так!
allemz
allemz
вчера в 22:54
Зря звезд что ли подписывали, все обратно в Европу))
Я бы на Роналду в Зените посмотрел
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:47
Вообще не логичное решение.
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