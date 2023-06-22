Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030

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вчера, 22:46

Саудовская Аравия приняла решение отказаться от заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

По данным источника, федерация футбола страны уведомила Грецию и Египет, что выходит из совместной заявки. Такое решение обусловлено тем, что Саудовская Аравия считает, что победить совместную заявку Испании, Португалии и Марокко невозможно.

Теперь единственным конкурентом Испании, Португалии и Марокко остается заявка Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая.