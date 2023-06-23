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Клубный чемпионат мира 2025 года в расширенном формате пройдёт в США

вчера, 18:57

ФИФА объявила, что Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с тем, что Штаты являются признанным лидером в проведении различных мероприятий глобального масштаба, а также с учётом того, что уже в 2026 году страна станет одной из принимающих сторон чемпионата мира среди сборных.

Турнир будет состоять из 32 команд.

Также было подтверждено, что 74-й Конгресс ФИФА пройдёт в Бангкоке (Таиланд) 17 мая 2024 года.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
galem72
galem72 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:55
Очень важно на официальное объявление бойкота выставить алканутую захарову, чтобы "сильнее надавить" на Штаты.
galem72
galem72
вчера в 21:48
Хорошая проверка готовности инфраструктуры перед проведением местного ЧМ.
Carradona
Carradona
вчера в 20:22
Скоро чемпионат испании, англии, франции, германии будет проходить в сша
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
Признанный лидер по глобальным мероприятиям.
Особенно политическим...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:08
Мы будем бойкотировать это мероприятие.
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