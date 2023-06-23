Клубный чемпионат мира 2025 года в расширенном формате пройдёт в США

ФИФА объявила, что Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США.
Как отмечается, такое решение было принято в связи с тем, что Штаты являются признанным лидером в проведении различных мероприятий глобального масштаба, а также с учётом того, что уже в 2026 году страна станет одной из принимающих сторон чемпионата мира среди сборных.
Турнир будет состоять из 32 команд.
Также было подтверждено, что 74-й Конгресс ФИФА пройдёт в Бангкоке (Таиланд) 17 мая 2024 года.
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Особенно политическим...