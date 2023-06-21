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Матч Шотландия — Грузия приостанавливали на 1,5 часа

вчера, 10:56
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия2 : 0Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Матч между Шотландией и Грузией приостанавливали из-за затопленного поля.

Команды сыграли всего 9 минут, после чего арбитр принял решение о приостановке игры, команды увели с поля. Персонал стадиона «Хэмпден Парк» делал всё возможное для приведения поля в порядок. Время возобновления поединка несколько раз переносилось, в итоге встреча продолжилась спустя более чем 90 минут.

Шотландия в итоге одержала победу со счётом 2:0 — забили Каллум МакГрегор на 6-й минуте и Скотт МакТоминэй на 47-й.

Матч Шотландия — Грузия приостанавливали на 1,5 часа Матч Шотландия — Грузия приостанавливали на 1,5 часа Матч Шотландия — Грузия приостанавливали на 1,5 часа

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Все комментарии
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 22:56
И ни слова о победе Молдовы над Польшей! Ни одной новости!
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 19:54
Оказывается погода помешала великой Грузии победить? Ну-ну...
Ты лучше посчитай, сколько времени "марадонка" забить не может и сколько пенальти запорол. А погода здесь ни при чём.
112910415
112910415
вчера в 18:31
да уж, в воде играть невозможно
milint
milint
вчера в 15:24
Поле было просто ужасно , мяч вообще не ходил , это невелировало технику грузин и на руку шотландцам , такая погода как раз британская , в бей беги само то
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:11
    galem72
    galem72
    вчера в 12:26
    Жаль, что Скотти перестал подобные голы забивать в клубе.
    Capral
    Capral
    вчера в 11:37
    А чё, марадончик- снова пенальти не забил? Во даёт. Я уже перестал считать пеналя, которые он не забил, и игровое время, которое он тратит впустую... Полгода, "лучший" игрок Италии забить не может, даже великому и ужасному Кипру...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:32
    После возобновления игры воды на поле было всё равно в избытке и это сказывалось на её качестве.
    adekvat
    adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:08
    2:0 просто второй гол писарчук проспал пока ждал когда игру возобновят.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:01
    Так 1:0 или 2:0 ??
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 10:59
    Надо было перенести игру
    Гость
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