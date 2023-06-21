Матч Шотландия — Грузия приостанавливали на 1,5 часа

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вчера, 10:56

Матч между Шотландией и Грузией приостанавливали из-за затопленного поля.

Команды сыграли всего 9 минут, после чего арбитр принял решение о приостановке игры, команды увели с поля. Персонал стадиона «Хэмпден Парк» делал всё возможное для приведения поля в порядок. Время возобновления поединка несколько раз переносилось, в итоге встреча продолжилась спустя более чем 90 минут.

Шотландия в итоге одержала победу со счётом 2:0 — забили Каллум МакГрегор на 6-й минуте и Скотт МакТоминэй на 47-й.