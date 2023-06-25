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Месси получил подарок от президента ПСЖ и передал его Неймару

вчера, 20:13

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подарил нападающему Лионелю Месси номер 30, сделанный из золота. Вещь была вручена аргентинцу перед его заключительным поединком в составе команды.

Футболист передал номер Неймару. Бразилец продал его, а вырученные деньги (около 158 тысяч евро) направил в свой фонд помощи обездоленным детям.

Новым обладателем вещи стал стример Casimiro. Помимо этого, он получил в подарок две ночи в роскошном особняке, а также ужин с актрисой Деборой Секку.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:07, ред.
Дарёное не дарят..., тем более сразу.

Это был глупый..., даже не глупый, а тупой поступок от аргентинца.
Если уж не лежала у него душа к дарам Хелаифи, нефиг было их брать.
А так..., Лео однозначно обидел восточного человека..., а обижать людей с Востока, я вам скажу, чревато, ведь Нассер вложил в подарок смысл и частичку личного..., а по итогу, через третьи руки, он оказался хз где - в руках стороннего мальчика-зайчика... Держу пари, что для Хелаифи это неслыханная дерзость, граничащая с борзостью.

P.S. Короч., с огнём Месси играет ..., ибо такие плевки, обычно, арабы не прощают.

PP.SS. Кроме того..., ещё раз убеждаюсь, что у Лео нет личного имиджмейкера. А если он и есть, то однозначно валенок.
sova147
sova147
вчера в 21:42
Интересная сделка! Всем сделали приятно!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:31, ред.
Поступок Неймара по своей значимости превосходит непосредственно сам подарок президента ПСЖ. Этот поступок перевешивает весь негатив, который Неймар испытывал на себе от всех кого бы то ни было. Браво ! Тот случай, когда хвалебных слов жалеть не стОит.
Futurista
Futurista
вчера в 20:48
Т.е Casimiro две ночи стримил актрису...ясно-понятно)...
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