Месси получил подарок от президента ПСЖ и передал его Неймару

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вчера, 20:13

Президент ПСЖ подарил нападающему номер 30, сделанный из золота. Вещь была вручена аргентинцу перед его заключительным поединком в составе команды.

Футболист передал номер . Бразилец продал его, а вырученные деньги (около 158 тысяч евро) направил в свой фонд помощи обездоленным детям.

Новым обладателем вещи стал стример Casimiro. Помимо этого, он получил в подарок две ночи в роскошном особняке, а также ужин с актрисой Деборой Секку.