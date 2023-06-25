Месси получил подарок от президента ПСЖ и передал его Неймару

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подарил нападающему Лионелю Месси номер 30, сделанный из золота. Вещь была вручена аргентинцу перед его заключительным поединком в составе команды.
Футболист передал номер Неймару. Бразилец продал его, а вырученные деньги (около 158 тысяч евро) направил в свой фонд помощи обездоленным детям.
Новым обладателем вещи стал стример Casimiro. Помимо этого, он получил в подарок две ночи в роскошном особняке, а также ужин с актрисой Деборой Секку.
Это был глупый..., даже не глупый, а тупой поступок от аргентинца.
Если уж не лежала у него душа к дарам Хелаифи, нефиг было их брать.
А так..., Лео однозначно обидел восточного человека..., а обижать людей с Востока, я вам скажу, чревато, ведь Нассер вложил в подарок смысл и частичку личного..., а по итогу, через третьи руки, он оказался хз где - в руках стороннего мальчика-зайчика... Держу пари, что для Хелаифи это неслыханная дерзость, граничащая с борзостью.
P.S. Короч., с огнём Месси играет ..., ибо такие плевки, обычно, арабы не прощают.
PP.SS. Кроме того..., ещё раз убеждаюсь, что у Лео нет личного имиджмейкера. А если он и есть, то однозначно валенок.
Это был глупый..., даже не глупый, а тупой поступок от аргентинца.
Если уж не лежала у него душа к дарам Хелаифи, нефиг было их брать.
А так..., Лео однозначно обидел восточного человека..., а обижать людей с Востока, я вам скажу, чревато, ведь Нассер вложил в подарок смысл и частичку личного..., а по итогу, через третьи руки, он оказался хз где - в руках стороннего мальчика-зайчика... Держу пари, что для Хелаифи это неслыханная дерзость, граничащая с борзостью.
P.S. Короч., с огнём Месси играет ..., ибо такие плевки, обычно, арабы не прощают.
PP.SS. Кроме того..., ещё раз убеждаюсь, что у Лео нет личного имиджмейкера. А если он и есть, то однозначно валенок.