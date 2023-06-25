Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2022/2023

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау выпустит рэп-альбом

Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 16:27
Он вроде бы и не забывает.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:16
Ему стоило сосредоточиться на футболе, а не репы писать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:01
О футболе не стоит забывать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:33, ред.
Неплохая добавка к основному доходу!
Сейчас в Японии нашли новый, неисследованный вирус поражающий внутренние потроха и иммунитет пока молчит, вернее иммунные клетки нашли только у пары диких кабанов и ещё какого то зверя, а у гомосапиенса не хотят вырабатываться... И лекарства от смертоносного гада нет...
Так что у Леау есть все шансы расширить или углубить, вновь открытый в себе талант, например попробовать себя в церковном хоре....)
sova147
sova147
вчера в 12:16
Не только футболом живёт, молодец!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 