Нападающий «Милана» Рафаэл Леау выпустит рэп-альбом

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау в пятницу выпустит дебютный рэп-альбом под названием «Моя жизнь в каждом куплете».
Псевдоним футболиста Way 45. Рэпом португалец начал заниматься во время пандемии коронавируса.
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау в пятницу выпустит дебютный рэп-альбом под названием «Моя жизнь в каждом куплете».
Псевдоним футболиста Way 45. Рэпом португалец начал заниматься во время пандемии коронавируса.
Сейчас в Японии нашли новый, неисследованный вирус поражающий внутренние потроха и иммунитет пока молчит, вернее иммунные клетки нашли только у пары диких кабанов и ещё какого то зверя, а у гомосапиенса не хотят вырабатываться... И лекарства от смертоносного гада нет...
Так что у Леау есть все шансы расширить или углубить, вновь открытый в себе талант, например попробовать себя в церковном хоре....)
Сейчас в Японии нашли новый, неисследованный вирус поражающий внутренние потроха и иммунитет пока молчит, вернее иммунные клетки нашли только у пары диких кабанов и ещё какого то зверя, а у гомосапиенса не хотят вырабатываться... И лекарства от смертоносного гада нет...
Так что у Леау есть все шансы расширить или углубить, вновь открытый в себе талант, например попробовать себя в церковном хоре....)