Один из лучших игроков мира переезжает в Саудовскую Аравию. Похоже на аферу

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вчера, 09:37

Бернарду на семь лет моложе, чем Бензема.

Каррагер предложил УЕФА вмешаться

Инфантино всеми конечностями за чемпионат мира в Саудовской Аравии. Люди из ФИФА будут играть в молчанку. И в УЕФА поступят аналогично? Каррагер шокирован новостями о переезде Бернарду в Саудовскую Аравию:

Я не беспокоился, когда они подписывали футболистов старше тридцати. Но мы стоим на пороге событий, которые могут поменять правила игры. Саудовская Аравия захватила гольф и большие боксерские противостояния. Теперь мечтают захватить футбол. Все это давно нужно остановить, это обычные отмывание денег через футбол.

Каррагер немного перегибает. У Саудовской Аравии нет политического веса, чтобы диктовать условия. Но есть разница с китайским опытом. Азиаты не забирали 28-летнего победителя Лиги чемпионов на пике формы. Рамирес переехал в Китай через годы после крутой игры и победы в Лиге чемпионов.

И речь не только о переходе Бернарду. Невеш ведет переговоры с «Ньюкаслом». Шейхи могут отдать его в аренду, продолжая платить зарплату. Юридически всё чисто, но в УЕФА снова позволяют изобретать схемы обхода финансовых правил. После Невеша в «Ньюкасле» будут Бернарду, Роналду, Канте и Бензема?

Им ведь без разницы, где получать деньги. Устанут играть в слабом чемпионате Саудовской Аравии – уедут в клуб из Лиги чемпионов. Удобно для принца, но это плевок в лицо президенту УЕФА . Как и схемы Боэли. Совладелец «Челси» управляет миллиардами из суверенного фонда Саудовской Аравии.

Теперь скидывает игроков старым знакомым. И Жорже Мендеш нашел новую золотую жилу. «Ньюкасл» по закону не может тратить столько, как «Челси», ведь у них доходы намного ниже. Но агент Мендеш старается угодить шейхам арендой Невеша и трансфером Бернарду, ведь португальцы его клиенты.

Гвардиола не работает с недовольными

Правильный подход. «Манчестер Сити» не оставляет игроков юридической силой, как делали в ПСЖ . И получают здоровый коллектив. Грилиш ведь прав. Если он с июля прошлого года пахал почти без выходных, а потом четыре дня напивался с друзьями и одноклубниками, то это мало повлияло на его профессионализм.

Джек в расположении сборной Англии, снова работает, а Гвардиола ему доверяет. Но если оставлять в «Манчестер Сити» игроков, которые ведут себя иначе, как Менди, или недовольны, как был Агуэро, то это вредит коллективу. Даже если сами по себе ребята с чувством юмора и компанейские.

Серхио был важной частью сборной Аргентины в Катаре, жил в номере со своим кумом Месси. Агуэро участник турнира, представитель тренерского штаба. А в «Манчестер Сити» с кислым лицом мешал бы Холанду развиваться. Бернарду Силва – очень токсичный человек, хватает доказательств на видео.

У «горожан» два едких парня, Бернарду и Де Брюйне. Но жена заставляет бельгийца выключать свою язвительность. А вот близкий друг насильника Менди часто позволял себе недовольство. Бернарду совсем не «лапочка». И хотя это великолепный футболист, «Манчестер Сити» без него проживет.

Готовились жить без Силвы и Мареза, в заявке есть Альварес и Фоден, которые могут выйти в тройке атаки с Холандом и Грилишем. Другое дело, что Бернарду скорее ждали в составе ПСЖ после ухода Месси. Кстати, не исключаем также вариант, что Силва решил взбодрить катарских шейхов.

Была запущена новость о его переезде в Саудовскую Аравию. Мендеш прекрасно знал, какой эффект вызовет слух об одном из героев Лиги чемпионов. Это может быть еще одна дешевая, но действенная манипуляция от человека, деятельность которого давно должны проверять чиновники ФИФА и УЕФА .

Шейхи проверяют выдержку футболистов

Нет смысла осуждать Бензема, Канте, Менди, Кулибали, а дальше Мареза, Зиеша и Бернарду, если окажутся в одной лиге с Роналду. Им сделали предложение, от которого сложно отказаться. Криштиану мог перейти в «Спортинг», взять деньги клуба Бэкхема в США , но предпочел поработать на шейха со скелетами в шкафу.

С другой стороны, отказ от огромных денег, как в случае Месси, тоже не делает футболиста автоматически святым человеком. Лионель спокойно возьмет 25 млн евро в год за рекламу Саудовской Аравии. Сразу представляем реакцию Тони Крооса, когда его приглашали в страну на песке – немец наотрез бы отказался.

Но «шпора» Сон и любой другой отказник не становится автоматически героями. Но это хороший тест. Вам не предлагали миллионы евро в Саудовской Аравии, но между вами и известными футболистами есть одна разница. Они уже мультимиллионеры. А если говорим о Роналду и Месси, то оба давно миллиардеры.

Проще быть принципиальным, когда у тебя уже гора денег. Но у Канте появилась жена, бывшая супруга Джибриля Сиссе. Она намного старше, может управлять Нголо. А у Бернарду молодая подруга. Близкие могут сказать игрокам, что надо зарабатывать шальные деньги, пока шейх не понял, что его методы не сработают.

Давно пора менять трансферные законы

Ситуация простая и понятная. ФИФА и УЕФА , как обычно, не регулируют не только деятельность агентов, которые часто заходят в серую правовую зону, а и весь трансферный рынок. А принц просто сказочно богатый, причем с полным набором комплексов миллиардера не из Европы или Северной Америки.

Его ведь тоже используют. «Челси» и Мендешу выгодны безумные расходы клубов из Саудовской Аравии. В «Ньюкасле» нашли лазейки. Шейхи делают ставку на игроков-мусульман, вроде Канте, Бензема, Мареза, Зиеша и так далее. Но шум пройдет и останется китайская проблема, ведь нет еврокубков.

Еще нет напарников должного уровня. Бернарду кричал на Холанда за ошибки, он будет уничтожать партнеров по новой команде. Нет тренеров уровня Тухеля и Гвардиолы. Ничего нет, кроме денег. Пусть Бензема убедил себя, что так лучше для семьи и его будущего, даже ему наскучит пинать мяч без смысла.

Роналду наскучит. Канте погрустнеет. Бернарду, если не уйдет в аренду в «Ньюкасл», потеряет интерес. Футболисты умеют только играть и веселиться. В Саудовской Аравии не хватает только Неймара. Впрочем, чудак, который ведет разгульный образ жизни, давно в режиме игрушки шейхов.

Неймар играет половину сезона, проводит десяток сильных матчей, получает гору денег. Не все так смогут, затея принца обречена на провал, хотя шуму будет много. В идеале зачешутся в УЕФА . Введут трансферные правила. Клубы с одним владельцем не должны перекидывать игроков в аренду друг другу.

Также пора ограничить суммы сделок, ведь у шейха есть нефтяные миллиарды, а «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм» и «Ювентус» могут пойти по миру по ходу гонки вооружений. Или оказаться в руках диктаторов, которые не умеют создавать, но привыкли покупать, покупать и покупать.