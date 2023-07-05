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Гвардиола — лучший тренер сезона по версии ESPN

вчера, 10:46

ESPN опубликовал список лучших тренеров мира на данный момент. В топ-10 попали:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Карло Анчелотти («Реал»);

3. Лучано Спаллетти («Наполи»);

4. Микель Артета («Арсенал»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Лионель Скалони (Сборная Аргентины);

7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Симоне Индзаги («Интер»)

10. Хави («Барселона»).

Помимо этого, опубликован рейтинг лучших вратарей мира.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:09
Логики прямо вагоны, учитывая, что Индзаги лишь третье место в Серии А занял и в ЛЧ максимум выбил "Милан" без ключевого игрока Леао. Ему за один "неплохой матч" в финале давать второе?)
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:02
И вообще по влиянию на футбол , Гвардиола номер один за 10 лет , пусть даже он и выйграл один раз лч , его команды всегда играют в содержательный и красивый футбол
ilia77707
ilia77707 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:00
Анчелоти вообще не должен быть и близко к 3 , после такого позорного проигрыша от Сити
ilia77707
ilia77707
вчера в 15:59
1 место надо отдать конечно Гвардиоле , а 2 Индзаги
abuefftagir
abuefftagir ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:20
А ну скажи-ка мне бюджет Наполи и Реала?Возраст?Так Месси взял золото в 35...играя во всех матчах от свистка до свистка. И вообще лучшим должен был быть Скалоне.Скалоне,собрал команду из из 11 команд...там не было не на одной линии игроков которые играют в одной команде. Пеп и Карло эти команды собирают годами..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 13:03
Это из серии "Если один раз сделаешь чудо, то дальше тебя за просто хорошие результаты будут только ругать".

"Реал" с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом, без левого защитника в принципе (Камавинга перешёл туда вынужденно), дошёл до полуфинала ЛЧ (причём проиграл победителю), выиграл Кубок Испании, разгромив "Барселону", занял второе место в Ла Лиге, хотя, в отличие от "Атлетико", играл до последнего в трёх турнирах, и Анчелотти ругают, хотя с прошлого сезона клуб потерял ключевого игрока Каземиро.

Так же было и с Раньери, после победы которого в АПЛ хозяева распродали всех мало-мальски топовых игроков, а потом уволили итальянца за то, что клуб со слабыми игроками показывал средние результаты, в итоге мы видим, что даже вложения после этого в тренеров и игроков не помогли команде показать лучшие результаты и в итоге она в Чемпионшипе.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 12:15
Тут без вариантов, как Анчелотти на втором месте не могу понять. За какие заслуги, за кубок Испании..тогда где Федотов?Поэтому Пеп,Скалони,Спалетти
.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:04
при чем тут Хави?
потому что Барселона?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:41
Согласен по всем пунктам, Сити лучший !
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