Гвардиола — лучший тренер сезона по версии ESPN

ESPN опубликовал список лучших тренеров мира на данный момент. В топ-10 попали:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Карло Анчелотти («Реал»);
3. Лучано Спаллетти («Наполи»);
4. Микель Артета («Арсенал»);
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
6. Лионель Скалони (Сборная Аргентины);
7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);
8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);
9. Симоне Индзаги («Интер»)
10. Хави («Барселона»).
Помимо этого, опубликован рейтинг лучших вратарей мира.
"Реал" с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом, без левого защитника в принципе (Камавинга перешёл туда вынужденно), дошёл до полуфинала ЛЧ (причём проиграл победителю), выиграл Кубок Испании, разгромив "Барселону", занял второе место в Ла Лиге, хотя, в отличие от "Атлетико", играл до последнего в трёх турнирах, и Анчелотти ругают, хотя с прошлого сезона клуб потерял ключевого игрока Каземиро.
Так же было и с Раньери, после победы которого в АПЛ хозяева распродали всех мало-мальски топовых игроков, а потом уволили итальянца за то, что клуб со слабыми игроками показывал средние результаты, в итоге мы видим, что даже вложения после этого в тренеров и игроков не помогли команде показать лучшие результаты и в итоге она в Чемпионшипе.
"Реал" с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом, без левого защитника в принципе (Камавинга перешёл туда вынужденно), дошёл до полуфинала ЛЧ (причём проиграл победителю), выиграл Кубок Испании, разгромив "Барселону", занял второе место в Ла Лиге, хотя, в отличие от "Атлетико", играл до последнего в трёх турнирах, и Анчелотти ругают, хотя с прошлого сезона клуб потерял ключевого игрока Каземиро.
Так же было и с Раньери, после победы которого в АПЛ хозяева распродали всех мало-мальски топовых игроков, а потом уволили итальянца за то, что клуб со слабыми игроками показывал средние результаты, в итоге мы видим, что даже вложения после этого в тренеров и игроков не помогли команде показать лучшие результаты и в итоге она в Чемпионшипе.