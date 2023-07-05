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Куртуа — лучший голкипер по версии ESPN

вчера, 09:16

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по каждой из позиций: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий.

Топ-10 рейтинга вратарей выглядит следующим образом:

1. Тибо Куртуа («Реал»)

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

3. Алиссон («Ливерпуль»)

4. Мик Меньян («Милан»)

5. Ян Облак («Атлетико»)

6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

7. Эдерсон («Манчестер Сити»)

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

10. Ник Поуп («Ньюкасл»)

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:40
ДаШтин?!
Красавец!!! Ты прям, как настоящий шваб- шипилявишь!!!
👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:38
Я -только за московское Динамо, с 1969г!!!
А вот симпатизирую, многим клубам- Аустрии, Юве, Реалу, Торпедо, Шахтеру.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:35
ООО , даштин фанташтикс =)а за какой клуб болеете в Германии ?
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:34
Да, уже 30 лет.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
А вы в Германии живете ?
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:14
Ну не могла подкосить игра в групповом турнире. Даже твой любимый Наполи, после вылета от невзрачного Милана довел сезон до чемпионства. Другое дело- сил уже не осталось, потому что класса большого нет у Наполи. К тому же, Ливер весьма убедительно взял реванш у Наполи на своем поле-2:0. Нет, Илия, не было у Ливера никакого удара после 1;4. Поражение действительно было чувствительное, но не настолько, чтобы команду так подкосить.

Просто у Ливерпуля нет поставленной игры, по разным причинам. Я, действительно- не самый продвинутый ценитель АПЛ, но есть вещи, которые и без микроскопа видны невооруженным глазом... А главное, я помню работу Клоппа, здесь, в Германии, помню комплименты в его адрес, критику, поэтому знаком с его творчеством. Даже в Дортмунде его критиковали за консерватизм его идей. Увы, он так и не изменился...
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49
Что вас так удивляет? После разгрома очень много команд не могут прийти в себя , еще вам пример яркий с этого сезона , игра Милан - Рома , 2-0 введет без шансов для Ромы Милан почти всю игру и тут в конце с угловых Рома забивает два мяча . Это был сильный удар для Милана , они после этих потерянных очков проиграли 5 игр подряд при чем против слабых команд с нижней части таблицы. Об этом давали интервью ,не только тренер но игроки , что эта игра их подкосила морально , и таких случаев полно в футболе почти в каждом сезоне во всех лигах есть примеры , когда сильно падает мораль у игроков
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Ну еще пару слов по игре в финале ЛЧ, а точнее по игре Интера. Да, однозначно Интер дал бой МС, смотрелся очень грамотно и достойно. Но это- всего лишь одна игра, финальная, где команда выкладывается полностью. А теперь вопрос- где же был Интер в Серии А, когда позволил Наполи так оторваться в очках?! Ответ прост- у команды нет стабильности, а значит и должного класса.

Ну и снова, про финал. Интер конечно достойно смотрелся, но, что же МС? Почему Гвард, так долго не мог взломать оборону соперника, не имел должного ожидаемого преимущества, а в конце игры, даже мог и пропустить. И тут есть ответ: Гвард, при всей его незаурядности, всё-таки не самый большой стратег, и играет, в довольно предсказуемый футбол- с прямолинейным и туповатым наконечником в атаке в виде скандинава. Хорошо, что в команде есть бельгийский бриллиант могущий направлять атаку и разнообразить игру...
Capral
Capral
вчера в 18:24
В 1988г., Дасаеву дали лучшего вратаря Мира. Но если предельно откровенно- не тянул он на лучшего. Особенно, если вспомнить гол Бастена в финале, который, вратарь брать обязан, или мячи от Стяуа... Не всегда, лучший из лучших получает награду.
Elliada
Elliada ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:11
Привет. Насчет РПЛ не скажу. Но все равно считаю, что Эдерсон и Мартинес заслужили быть выше
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:09
Когда-то Вальдесу отдавали все награды. Скажешь, что он был лучшим вратарем? Конечно, трофеи важны.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 18:05
Как ты сказал- после поражения от Наполи Ливер бросил играть??? И после такого заявления, ты хочешь продолжать беседу? Я должен срочно проанализировать твои слова...
Илия- ты очень приятный человек и много знаешь, но после того, что ты написал, я должен принять таблетки и хоть немного поспать. Не забывай, я- старик, мне нужен отдых, во-время принять лекарства. Поэтому, предлагаю сделать паузу, а после продолжить.

А вообще- ты неутомимый, как пулемёт Максим!!! Вот, что значит молодость!!!
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:45
Что касается Ливерпуля , то до игры с Наполи они хорошо шли в апл , но после того как Наполи их разгромил в Неаполе они именно после этого так и не пришли в себя , только под конец сезона они опять стали всех громить .Ливерпуль это и есть Британский Топ , за ним великая история , которой нет ни у одной команды апл
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:41
Наполи стал чемпионом с отрывом и что ? , второе место взял Интер и от этого сери-а слаба ? Напомню вам, что тот же Интер дал настоящий бой Сити , и до гола Сити , Интер ирал лучше Сити - чемпиона апл ,и только чюдо промахи Лукаку помогли Сити выйграть . Вот вам и уровень АПЛ ,Интер который намного отстал от Наполи в серии-а , абсолютно на равных играл с чемпионом апл , вот вам и сила серии-а и слабость апл-мешка
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 17:20, ред.
Как Севилья взяла кубок ты не знаешь и я тоже. Но, как я уже говорил- у Ромы было достаточно и моментов, и времени, чтобы повернуть игру в свою пользу. Согласись.

Что касаемо Испании и борьбы двух клубов. Да, фактически, только два клуба и борются за 1-е место. Но какие клубы!!! Эти команды всегда на виду, как бы они не играли! Сравнивать Барсу и Реал с Наполи- вообще не имеет смысла! То, что случилось в Серии А с чемпионством Наполи- НОНСЕНС!!! Такого не должно быть! Правильно сказал однажды мой любимчик ПЕТЛЯ, цитирую: "Пока все сопли жевали в Серии А, Наполи очки набирал."

И последнее, про Ливер. Я уже столько про него написал, что повторяться не хочется. Но, ладно. Ливер- безусловный ТОП!!! Другое дело, что на момент игр с Наполи и в дальнейшем, команда выглядела беспомощной. Почему? Вопросы к ГТ...
ilia77707
ilia77707 ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
И как также Севилья просто в одни ворота вынесла Ман Ю в кубке уефа , 11 команда Испании против 3 апл=)Любая средняя команда Испании даст бой любой топ команде апл , хотя большой конкуренции за чемпионство там бывает редко
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:03
И что касается конкуренции в чемпионате , в Испании исторически идет борьба только между Реалом и Барсой , редко кто с ними конкурирует , но по силе чемпионат если взять исторически испанский чемпионат это самый сильный чемпионат ,на втором сери-а
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Ну во-первых Севилья взяла кубок только благодаря британскому судьи , не назначавший миллион процентный пеналь на 84 мин и до этого судивший просто в одни ворота ..... , а во-вторых команды из АПЛ с их финансами возможностями играют просто безобразно , это как стоимость тойоты прадо , цена высокая , а качество машины просто советский виллис
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:36, ред.
Ну, во-первых, дело не в месте, а в качестве игры. Севилья в Испании заняла 11-е место с отрицательной разницей мячей, но ЛЕ выиграла. Ливер не попал в ЛЧ не потому что состав слабый, (это ты ПЕТЛЕ доказывай) а потому что тренер не хочет совершенствоваться. Ну а если состав такой сильный, как ты утверждаешь, значит, тем более появляется много вопросов... К тому же, Клопп требует усиления и без того приличного состава.

Про 7:0 вообще не хочу говорить. Я давно сказал- у этой игры много вопросов...
Ну и последнее, про силу АПЛ. Сила любого турнира определяется наличием конкуренцией в нем. В АПЛ, борьба за золото длилась практически до самого финиша, в то время, как в Италии- чемпион стал известен уже после первого круга. Вот тебе и ответ.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Вам для справочки , в финале 2015 году Ливерпуль выйграл у Милана в финале лч , при этом в Англии они заняли тогда как и в этом сезоне 5 место .Как можно говорить про Ливерпуль с его сумасшедшим составом , что это середняк , как говориться ноу коммент=)А какие команды сейчас топ в Британии ? Ну кроме Сити , напишите пожалуйста , очень интересно , если Ливер нуб , а кто топ?Тот же Ман Ю был позорно бит Ливером 7-0 в этом сезоне , как говорится оплеуха от середняка=)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:12
Если Кайзер сказал- зачем же приглашали? Или не знали, что оба- не владеют немецким?
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:05
Лучший вратарь сейчас без вариантов Онана из Интера
амурец
амурец
вчера в 15:34
Заслуженно
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:14
Дело в том, что я помню эту прощальную ПК Гварда, где, его, журналисты обвиняли в том, что Бавария- это гордость нации и никому непозволено менять её стиль игры, и традиционный немецкий футбол. Приблизительно, тоже самое, услышал в свой адрес и Анчелотти.

Макс, ты не поверишь, но Гвард, буквально просил его не увольнять и дать ему еще время для работы. Но, руководство клуба было неприклонно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:05
Отчасти да..., но отчасти.
Оба вингера пропустили полсезона ( по 19 игр). А что такое половинчатое нападение, сам понимаешь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:02
Может быть, но вначале пути Клоппа играли... Да и последнее время, пока на ходу были Диаз и Жота как бы далеки были от сегодняшнего места.....
Разве нет?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Я думаю тут дело не в Гварде и Анчелотти.
Как сказал Кайзер Франц, немцев должен тренить немец, ибо люли и требования на немецком языке для немца более действенны, нежели директивы на другом языке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
Если детально разбирать, то тут по составу шальной снаряд в одну воронку шлёпнул: левый фланг нападения просел донельзя, когда оба вингера (Жота и Диаз) в лазарет угодили. Отсюда все перекосы как в пз (слева), так и в обороне, где Робертсон уже не тянет, а Цимикас просто никакой.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:50
Лобановский играл в советском футболе, который в то время входил в элиту пяти лучших клубных чемпионатов Европы, верно. Но советский футбол того времени- это еще не АПЛ и не ЛЧ. К тому, же Лобан, имея суперсостав, трижды играл в полуфинале КЧ и трижды его проигрывал. Его победы в КК, сами по себе значимы, но не настолько фееричны, если вспомнить, какие клубы, как правило там учавствовали...

Романцев ничего не менял, и как только принял Спартак сразу заявил: "Мы ничего менять не будем. Мы свято храним стиль Бескова, и лучше- мы ничего не придумаем"!

Насчет усиления состава Ливера, возможно, усиление будет, вот, тогда и посмотрим. Будет интересно!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Безусловно и психологическая помощь ливерпульским звёздам - после взлетов надо вдвойне напрягаться чтобы долететь хотя бы до той вершины на которой были... А вот психологическую планку , типа "да мы порвем всех как в прошлом году" не все преодолевают.
Гость
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