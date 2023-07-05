Куртуа — лучший голкипер по версии ESPN

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по каждой из позиций: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий.
Топ-10 рейтинга вратарей выглядит следующим образом:
1. Тибо Куртуа («Реал»)
2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
3. Алиссон («Ливерпуль»)
4. Мик Меньян («Милан»)
5. Ян Облак («Атлетико»)
6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
7. Эдерсон («Манчестер Сити»)
8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
10. Ник Поуп («Ньюкасл»)
Ливер не попал в ЛЧ ? Ну бывает. Команда выступает в сильнейшей лиге - АПЛ, перестраивается. Дядя Юра выход найдёт.
А по Аяксу скажу так. Клуб - кладезь молодых дарований, и то, что его после каждого сезона топы дербанят, выдёргивая из рядов лучших, не мешает голландцам показывать достойный футбол в Европе ( в умеренном смысле, но всё же)
Ливер не попал в ЛЧ ? Ну бывает. Команда выступает в сильнейшей лиге - АПЛ, перестраивается. Дядя Юра выход найдёт.
А по Аяксу скажу так. Клуб - кладезь молодых дарований, и то, что его после каждого сезона топы дербанят, выдёргивая из рядов лучших, не мешает голландцам показывать достойный футбол в Европе ( в умеренном смысле, но всё же)
Название клуба, и даже его великая история- отходят на второй план, если команда ничего не показывает.
Московское ДИНАМО- Великий клуб с грандиозной историей и именами, но, где сейчас эта команда??? Осталось только имя, к сожалению...
Жаль, Макс- не видел ты прессуху Клоппа. Это надо было видеть, как, он отбивался, отмазывался, извинялся, краснел и бледнел... А ты говоришь, Ливер.
Название клуба, и даже его великая история- отходят на второй план, если команда ничего не показывает.
Московское ДИНАМО- Великий клуб с грандиозной историей и именами, но, где сейчас эта команда??? Осталось только имя, к сожалению...
Жаль, Макс- не видел ты прессуху Клоппа. Это надо было видеть, как, он отбивался, отмазывался, извинялся, краснел и бледнел... А ты говоришь, Ливер.