Куртуа — лучший голкипер по версии ESPN

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вчера, 09:16

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по каждой из позиций: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий.

Топ-10 рейтинга вратарей выглядит следующим образом:

1. («Реал»)

2. («Барселона»)

3. («Ливерпуль»)

4. Мик Меньян («Милан»)

5. Ян Облак («Атлетико»)

6. Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ )

7. Эдерсон («Манчестер Сити»)

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

10. Ник Поуп («Ньюкасл»)