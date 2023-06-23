Акинфеев — лучший игрок ЦСКА по итогам сезона 2022/23

Голкипер Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сезона 2022/23.
Вратарь набрал 57% голосов болельщиков «армейцев». Акинфеев принял участие в 35 поединках московского клуба во всех турнирах в прошлом сезоне, он пропустил 32 гола и 11 раз сыграл «на ноль».
Недавно, я прочел ему футбольный ликбез о том, какой должен быть нападающий. Буквально, по полочкам, по фамилиям всё изложил. Вспомнил историю каждого известного футболиста. Думал, надеялся- пойдет в прок. Увы, мне боярин, увы...
Недавно, я прочел ему футбольный ликбез о том, какой должен быть нападающий. Буквально, по полочкам, по фамилиям всё изложил. Вспомнил историю каждого известного футболиста. Думал, надеялся- пойдет в прок. Увы, мне боярин, увы...
июля.
июля.
Ну а так что,
Игорь лучший ! Игорь класс !
Знает об этом каждый из нас !
Ловко мячи Игорёшка наш ловит,
Любую атаку он остановит!
Ну а так что,
Игорь лучший ! Игорь класс !
Знает об этом каждый из нас !
Ловко мячи Игорёшка наш ловит,
Любую атаку он остановит!
6%...Срамота. Школьники голосовали по всей видимости.
Хотя многие ресурсы были брошены конями перед голосованием, чтобы признать лучшим рекордсмена.
6%...Срамота. Школьники голосовали по всей видимости.
Хотя многие ресурсы были брошены конями перед голосованием, чтобы признать лучшим рекордсмена.