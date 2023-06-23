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Акинфеев — лучший игрок ЦСКА по итогам сезона 2022/23

вчера, 14:22

Голкипер Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сезона 2022/23.

Вратарь набрал 57% голосов болельщиков «армейцев». Акинфеев принял участие в 35 поединках московского клуба во всех турнирах в прошлом сезоне, он пропустил 32 гола и 11 раз сыграл «на ноль».

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:10
Эта" серая масса" -серебро чемпионата завоевала!...а почему?..потому что-КОМАНДА!...как говорил герой ( из повести).."если ты не видишь нло-это не означает, что его нет"))))))
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:23
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:03
      zt8kepky2k6j
      zt8kepky2k6j
      вчера в 18:48, ред.
      А там больше и выбирать некого, если только Заболотного.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 18:30
      Игорь лучший, без вариантов ( голосовал за него ). Голосование проходило после игры за Кубок, где он просто усилил своё преимущество в голосах. Удачной игры 15
      июля.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 18:29
      Вашему "творчеству" позавидовал бы сам Сергей Михалков, классик детской литературы. Напомнило "Дело было вечером, делать было нечего".
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 18:20
      ТАМ больше глаз остановить не на ком. Серая масса без единого светлого пятна. Иногда, правда, в отдельно взятом матче оно появляется, но затем быстро исчезает, как тусклое солнце за тучей.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 17:41
      Это без вариантов. Игорь действительно лучший из лучших игроков ЦСКА.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 17:17
      От тебя, Олег я не ожидал такого несолидного комментария. А если брать весь сезон ( ЧР и Кубок, где и Зенит, и Спартак с треском повалились), то, конечно Акинфеев лучший игрок сезона. Почему Кубок вынесли за скобки и назначили Малкома лучшим только по итогам первенства мне неясно и возмущает. Кубок - эта существенная часть сезона.
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 17:04
        Напрасный труд
        Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 17:03
          Напрасный труд
          Напрасный труд
          вчера в 17:02
          Так и есть.Кроме того,он образец отношения к делу,которому посвятил жизнь и верности клубу,который его воспитал.В наше время это "немодно" и является исключительным явлением.
          Джексон 8
          Джексон 8
          вчера в 16:52
          Всё настолько плохо?!
          sova147
          sova147
          вчера в 15:50
          Много лестных слов не буду говорить, отмечу что это игрок номер один не по номеру а по игре!
          shlomo2
          shlomo2
          вчера в 15:27
          Я не болельщик ЦСКА, но сколько смотрел матчей то, Федю выделил бы. Игорь конечно вытащил кубок. Достоин. Плюс он легенда. Но он не тащил ЦСКА на протяжении сезона. Помимо этого, ЦСКА достаточно много пропустил после дальних ударов, а в таких голах всегда есть какой-то процент вины вратаря. Но и Федя 19 забил. В весенний период понравился Обля. Мойзес и Роша. А вот Дивею пора форму набрать. Много ошибок. Нужно усиление. Зе - ни чуть не лучше Гаича, который нап. И на мой взгляд не специалиста, коняшкам очень нужен качественный нап, типа Вагнера...

          Ну а так что,
          Игорь лучший ! Игорь класс !
          Знает об этом каждый из нас !
          Ловко мячи Игорёшка наш ловит,
          Любую атаку он остановит!
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 15:27
          Игорян верен себе,снова первый!
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          вчера в 15:23
          Обяков остался в тени. Самого умного коня опрокинули.
          6%...Срамота. Школьники голосовали по всей видимости.
          Хотя многие ресурсы были брошены конями перед голосованием, чтобы признать лучшим рекордсмена.
          r4gysmkcb42g
          r4gysmkcb42g
          вчера в 15:13
          Держит пока планку Игорян
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 15:06, ред.
            Comentarios
            Comentarios
            вчера в 15:05
            Тянет лямку молодец
            Сп62
            Сп62
            вчера в 14:53
            А как же Заболотный? Наверное, специально не включили в список для голосования.
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            вчера в 14:48
            Ему пора на ступе уже сидеть.
            Sylpheed
            Sylpheed
            вчера в 14:45
            Король.
            Гость
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