Акинфеев — лучший игрок ЦСКА по итогам сезона 2022/23

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вчера, 14:22

Голкипер признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сезона 2022/23.

Вратарь набрал 57% голосов болельщиков «армейцев». Акинфеев принял участие в 35 поединках московского клуба во всех турнирах в прошлом сезоне, он пропустил 32 гола и 11 раз сыграл «на ноль».