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Сперцян остаётся самым дорогим игроком из Армении

вчера, 16:07

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему является самым дорогим армянским игроком по версии авторитетного портала transfermarkt.

Цена на игрока по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 3 млн евро и сейчас составляет 12 млн.

Второе место занимает полузащитник Лукас Селарраян из американского «Коламбус Крю» (7 млн евро). Третье — хавбек «Интера» Генрих Мхитарян (6 млн евро). В пятерку также входят игрок «Локомотива» Наир Тикнизян (2,5 млн евро) и футболист «Ростова» Хорен Байрамян (1,5 млн евро).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:51
Ну неплохо же провел сезон,вот и цена повысилась.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:24
Лукас Мануэль Селарраян - он точно армянин?😂
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:03
Мхитарян совсем усох.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:46, ред.
А Захарян дороже Сперцяна и Тикнизяна вместе взятых...
протон
протон
вчера в 17:00
по сравнению с грузином мизер
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:29
А реально сколько предлагают?
Игрок хороший, но пока он в Краснодаре.
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:28
Думаю, что запросто сможет увеличить цену на себя в transfermarkt.
ku3xe6m32enb
ku3xe6m32enb
вчера в 16:20
Самый перспективный, самый молодой, значить всё правильно
Гость
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