Сперцян остаётся самым дорогим игроком из Армении

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему является самым дорогим армянским игроком по версии авторитетного портала transfermarkt.
Цена на игрока по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 3 млн евро и сейчас составляет 12 млн.
Второе место занимает полузащитник Лукас Селарраян из американского «Коламбус Крю» (7 млн евро). Третье — хавбек «Интера» Генрих Мхитарян (6 млн евро). В пятерку также входят игрок «Локомотива» Наир Тикнизян (2,5 млн евро) и футболист «Ростова» Хорен Байрамян (1,5 млн евро).
Игрок хороший, но пока он в Краснодаре.
Игрок хороший, но пока он в Краснодаре.