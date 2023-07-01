Сперцян остаётся самым дорогим игроком из Армении

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вчера, 16:07

Хавбек «Краснодара» по-прежнему является самым дорогим армянским игроком по версии авторитетного портала transfermarkt.

Цена на игрока по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 3 млн евро и сейчас составляет 12 млн.

Второе место занимает полузащитник из американского «Коламбус Крю» (7 млн евро). Третье — хавбек «Интера» (6 млн евро). В пятерку также входят игрок «Локомотива» (2,5 млн евро) и футболист «Ростова» (1,5 млн евро).