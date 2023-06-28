Пиняев — лучший молодой игрок РПЛ по версии капитанов и тренеров команд

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом по итогам сезона 2022/23. Голосование проводилось среди капитанов и тренеров команд.
Тройка призеров выглядит следующим образом:
1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 90 баллов.
2. Константин Тюкавин («Динамо») – 71 балл.
3. Руслан Литвинов («Спартак») – 71 балл.
У Соплежуева, он лучшим не был. Делайте выводы, господа.
Пиняев- безусловно талантище.
У Соплежуева, он лучшим не был. Делайте выводы, господа.
Пиняев- безусловно талантище.
И дальше удачи!
И дальше удачи!