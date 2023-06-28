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Пиняев — лучший молодой игрок РПЛ по версии капитанов и тренеров команд

вчера, 11:54

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом по итогам сезона 2022/23. Голосование проводилось среди капитанов и тренеров команд.

Тройка призеров выглядит следующим образом:

1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 90 баллов.

2. Константин Тюкавин («Динамо») – 71 балл.

3. Руслан Литвинов («Спартак») – 71 балл.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:47
Разве дело в специалистах ? Вот они могут ошибаться; болельщики, т.е. мы с вами, - никогда... Если последние, конечно, не предвзяты в своих предпочтениях. Мы же с вами собственными глазами видим, что Сергей, если выразиться поскромнее, самородок, который напомнил мне своей техничной игрой молодого Кирьякова. А ведь где-то бродят на просторах нашей необъятной родины такие же таланты. Бродят и... ускользают от внимания специалистов, которые бы вытащили их на свет божий.
memphis
memphis
вчера в 14:10
Серёга, красава!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:56
Их бы всех в одну команду, для сборной в будущем польза
Capral
Capral
вчера в 12:52, ред.
Тюкавин, даже на замене у Славиши занял 2-е место. Вероятно, это о чем-то говорит...
У Соплежуева, он лучшим не был. Делайте выводы, господа.

Пиняев- безусловно талантище.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Поверим и поддержим!
И дальше удачи!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:33
Вот и наступил период признания.Жаль,что за ним чаще всего следует процесс растворения...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Трудно поспорить - ведь определяли специалисты.
Гость
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