Топовые английские тренеры. Будущее и настоящее школы

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сегодня, 01:58

От Стилла до Ходжсона дистанция невелика.

Английская тренерская школа переживала разные времена. Сейчас в самой Англии преобладает мнение о том, что институт тренерства в стране на подъеме. Есть повод провести оценку тех наставников, которых на Туманном Альбионе считают топовыми. Свой рейтинг составил авторитетный портал FourFourTwo, а мы посмотрим и согласимся с позицией того или иного специалиста или нет.

10. Нил Уорнок

Настоящая легенда английского футбола. Уорнок остается сильным тренером спустя почти 16 лет после того, как он заявил, что окончательно уходит из футбола. А последним клубом Уорнока стал «Хаддерсфилд», с которым он боролся в прошлом сезоне в Чемпионшипе. В этом году Уорноку будет 75 лет, так что у него есть еще много шансов «уйти на пенсию». Любопытно, что он восемь раз со своими командами поднимался в элиту английского футбола, и это рекорд.

9. Майкл Каррик

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» не всегда становятся хорошими тренерами, но Каррик прекрасно стартовал. Чуть более чем за полсезона Каррик вывел «Мидлсбро» из зоны вылета Чемпионшипа в плей-офф. И хотя его команда проиграла «Ковентри» в полуфинале, экс-хавбек МЮ , который даже успел потренировать манкунианцев, смог привить коллективу стильный футбол.

8. Марк Робинс

Еще один футболист «Манчестер Юнайтед». Он как раз и нанес поражение Каррику в этом году. Робинс, чей гол в 1990 году, как говорят, спас Алекса Фергюсона от увольнения из МЮ , вывел «Ковентри» в плей-офф Чемпионшипа, проделав путь от Лиги 2. И ему почти удалось добраться до АПЛ . Его команду в серии пенальти остановил «Лутон». Но за шесть лет работы Робинса в «Ковентри» команда становилась все сильнее.

7. Уилл Стилл

К нему стоит особенно присмотреться, потому что за пределами Англии не так много английских специалистов на виду. А Стилл еще и молод, и обладает яркими талантами. Так что похвала, которая звучит в адрес тренера «Реймса», вполне заслуженна. Он вывел скромную команду на 11-е место, а особо отличился 18-матчевой серией без поражений. Стилл родился в Бельгии в семье англичан. Ему всего 30 лет, он на пять лет моложе капитана своей команды. Уилл, по сути, воплотил в реальность мечту многих фанатов: он превратил свою одержимость футбольным менеджером в реальную карьеру.

6. Пол Хекингботтом

Смена вдохновляющего Криса Уайлдера в «Шеффилд Юнайтед» на Хекингботтома казалась авантюрой. Но ему дали время, и вера полностью себя оправдала. В сезоне-2020/21 он не смог удержать команду в Премьер-Лиге, но вернул их туда, заняв второе место в Чемпионшипе. Теперь попытается снова удержаться в АПЛ .

5. Шон Дайч

Возможно, это один из самых недооцененных тренеров в мире. Дайч добивался успеха в каждой команде, с которой работал: от «Уотфорда» до «Бернли» и «Эвертона». Последний стал, вероятно, самым тяжелым испытанием в тренерской карьере Дайча. Но все же он смог вытащить «ирисок» из зоны вылета и сохранить в АПЛ .

4. Роб Эдвардс

Эдвардсу потребовалось семь месяцев в «Лутоне», чтобы совершить одну из величайших историй возвращения в современном футболе. Он протащил команду в АПЛ , хотя чуть более года назад руководил клубом в Лиге 2. А теперь, после победы над «Ковентри» в серии пенальти в финале плей-офф Чемпионшипа, он вывел «Лутон» в АПЛ впервые с 1992 года.

3. Рой Ходжсон

Это ветеран даже по тренерским меркам. Ходжсон начнет очередной свой сезон в Премьер-Лиге во главе «Кристал Пэлас». И это самый возрастной тренер в четырех высших лигах Англии. Неплохо для специалиста, который завершил карьеру в конце сезона-2020/21. Экс-менеджер сборной Англии и «Ливерпуля» после объявления об этом возглавил «Уотфорд», но не смог сохранить клубу место в АПЛ . А потом опять вернулся в «Кристал Пэлас», чтобы эффектно спасти эту команду от вылета.

2. Гарет Саутгейт

Это самый успешный тренер сборной Англии со времен Альфа Рэмзи, который выиграл чемпионат мира 1966 года. Саутгейт восстановил веру в английскую сборную, когда вывел ее в полуфинал чемпионата мира 2018 года. А спустя три года Англия добралась до финала чемпионата Европы. Наверное, вылет в четвертьфинале ЧМ -2022 можно считать шагом назад. Но есть много оснований полагать, что эта сборная может покончить с 58-летней травмой. В Саутгейта верят в Англии, что само по себе дорогого стоит, поскольку тамошние СМИ и фанаты готовы съедать любого тренера по малейшему поводу, даже если причин особо нет. Но Гарет это все вынес. И предпримет новый штурм высоты.

1. Эдди Хау