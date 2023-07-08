Матч с участием Мбаппе в Камеруне отменили по соображениям безопасности

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вчера, 08:46

Матч с участием нападающего ПСЖ в Камеруне с командой второго дивизиона местного чемпионата отменён из соображений безопасности.

Француз посетил родную страну своего отца, а в пятницу форвард должен был сыграть в поединке, но игра была отменена в последний момент из-за опасений окружения футболиста. Около 2000 человек ранее посетили международный аэропорт, чтобы встретить Мбаппе.

Килиан сегодня должен вернуться во Францию.