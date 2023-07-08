Матч с участием Мбаппе в Камеруне отменили по соображениям безопасности

Матч с участием нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в Камеруне с командой второго дивизиона местного чемпионата отменён из соображений безопасности.
Француз посетил родную страну своего отца, а в пятницу форвард должен был сыграть в поединке, но игра была отменена в последний момент из-за опасений окружения футболиста. Около 2000 человек ранее посетили международный аэропорт, чтобы встретить Мбаппе.
Килиан сегодня должен вернуться во Францию.
Чем остальные негры, или чем остальные светлые ?)
Чем остальные негры, или чем остальные светлые ?)