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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2023/2024

Матч с участием Мбаппе в Камеруне отменили по соображениям безопасности

вчера, 08:46

Матч с участием нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в Камеруне с командой второго дивизиона местного чемпионата отменён из соображений безопасности.

Француз посетил родную страну своего отца, а в пятницу форвард должен был сыграть в поединке, но игра была отменена в последний момент из-за опасений окружения футболиста. Около 2000 человек ранее посетили международный аэропорт, чтобы встретить Мбаппе.

Килиан сегодня должен вернуться во Францию.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:13
Чем остальные в Камеруне)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:05
"...почувствовал себя более светлым чем остальные..."

Чем остальные негры, или чем остальные светлые ?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:54
Действительно, слушая нытье Килиана и наблюдая как он останавливается посереди поля из-за неучастия в эпизоде, можно разочароваться в футболе и подхватить серьезное психическое заболевание, людей нужно жалеть, все правильно сделали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:41
А люди ждали
Futurista
Futurista
вчера в 09:37
Так бывает когда богатый негр почувствовал себя более светлым чем остальные...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ hаrut (раскрыть)
вчера в 09:32
ТАк он во Франции уже всех белых так зачморил,что те в сборную не идут.Негритюд называется-"чёрный расизм".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:30
Могут разобрать на сувениры и амулеты.Вот я бы ег самого не трогал,претендуя только на кредитную карточку,или ключи от шалаша,где деньги лежат.
Djebrael
Djebrael
вчера в 08:55
Каждый день и по несколько сообщений о черепашке. У перехайпеного Роналду было хайпа меньше....
izrafel
izrafel
вчера в 08:52
200 тысяч новостей о Мбаппе готовы и ещё миллион на подходе....
hаrut
hаrut
вчера в 08:49
Когда столкнулся с соплеменниками и понял, что ужасная расистская Франция не так плоха...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
Скоро с телохранителями по полю бегать будет!)
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