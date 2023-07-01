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Определились все пары 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

сегодня, 00:50

«Брейдаблик» одержал победу в финале предварительного раунда Лиги чемпионов над «Будучностью» (5:0). Таким образом, стали известны все пары первого квалификационного раунда турнира.

«Хэкен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Брейдаблик» (Исландия)

«Жальгирис» (Литва) — «Струга» (Северная Македония)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)

ХИК (Финляндия) — «Ларн» (Северная Ирландия)

«Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)

«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)

«Слован» Братислава (Словакия) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)

«Фарул Констанца» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)

«Хэмран Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)

«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия).

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Брейдаблик
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 12:32
будем теперь болеть за БАТЭ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:56
Букмекерская контора,я ставлю в 1xбэт
Шуnя771
Шуnя771 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 09:54
У него сразу очень серьезный соперник!
Привет Ильнур!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:52
БК это что за зверь?
Спасибо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:44
Есть парочка хороших спарингов .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:39
На все пары буду ставить в БК!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:08
Это дно европейского футбола.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:05
Многие матчи уже предсказуемы, посмотрим на остальные. Где то наверняка есть "черная лошадка"
LOpp
LOpp
сегодня в 06:54
Пожелаю удачи Черчесову!
Пусть его Ференцварош не подгорит как шашлык.
Scorp689
Scorp689 ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 06:49
Но эти достижения уже как то напрягают...
Ron09
Ron09 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 06:14
Зато целый год они не занимают последние места в таблице и никому не проигрывают.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:46
Как то не жарко и не холодно... Когда наши где то будут участвовать?
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