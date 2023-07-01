Определились все пары 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Брейдаблик» одержал победу в финале предварительного раунда Лиги чемпионов над «Будучностью» (5:0). Таким образом, стали известны все пары первого квалификационного раунда турнира.
«Хэкен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)
«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Жальгирис» (Литва) — «Струга» (Северная Македония)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)
ХИК (Финляндия) — «Ларн» (Северная Ирландия)
«Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)
«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)
«Слован» Братислава (Словакия) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)
«Фарул Констанца» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)
«Хэмран Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)
«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия).
Привет Ильнур!
Привет Ильнур!
Спасибо.
Спасибо.
Пусть его Ференцварош не подгорит как шашлык.
Пусть его Ференцварош не подгорит как шашлык.