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Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд

вчера, 22:59

Полузащитник Марко Ройс не будет капитаном дортмундской «Боруссии» в сезоне 2023/24. Футболист обратился к болельщикам команды:

Здравствуйте, болельщики «Боруссии», для меня очень важно сказать вам кое-что лично. У меня было о чем подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю. Я в течение пяти лет с гордостью и честью носил повязку, которую мне доверили. Спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Желаю Себастьяну и Эдину найти хорошего преемника. Уверен, что у них всё получится.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:04
Наверное просто на что-то обиделся и стал в позу.
8hhvund3yr8y
8hhvund3yr8y
сегодня в 01:34
Держись хлопец, надеюсь у тебя ещё всё впереди
3dpurfy43kyq
3dpurfy43kyq
сегодня в 01:32
Мужской поступок!
salleeh
salleeh
сегодня в 01:23, ред.
Ройсу не везёт, он травмируется перед важными турнирами. А мог бы стать чемпионом мира в составе сборной команды Германии. Мои симпатии к нему больше из за того, что он верен своей команде, ну и играет он очень хорошо, когда играет…
Capral
Capral
вчера в 23:31
А вот я, как раз- болел за Баварию. Даже не столько за команду, сколько за Т.Тухеля- которому давно симпатизирую. И торжество клуба смотрел на площади, возле Ратхауса. Все пришли на празднование, кроме, О.Кана...
Было весело!!! Т.Мюллер схватил Салатницу и воскликнул: "Мы- чемпионы!!! Всё остальное- 62о собачье"!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:06
Да уж, обидно шмели упустили возможность стать чемпионами в прошедшем сезоне, видно все еще забыть неможет этого Ройс....
Гость
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