Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник не будет капитаном дортмундской «Боруссии» в сезоне 2023/24. Футболист обратился к болельщикам команды:

Здравствуйте, болельщики «Боруссии», для меня очень важно сказать вам кое-что лично. У меня было о чем подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю. Я в течение пяти лет с гордостью и честью носил повязку, которую мне доверили. Спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Желаю Себастьяну и Эдину найти хорошего преемника. Уверен, что у них всё получится.