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Во время матча клуба «Барановичи» украли мяч

вчера, 11:56

Во время матча с участием команды «Барановичи» неизвестный человек украл мяч. В белорусском клубе сообщили о том, что обратятся в милицию.

Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию, — говорится в заявлении пресс-службы «красно-зелёных».

Мужчина, совершивший кражу, принёс извинения в комментариях, а также сообщил о желании вернуть мяч.

Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его.

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Барановичи
Источник: sport5.by
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
И доигрывали они матч - банкой из под консервов...)
memphis
memphis
вчера в 12:40
Вот чтобы бывает, когда мяч Nike, а в стране санкции
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:06
Образумился человек после звонка Лукашенко
sova147
sova147
вчера в 12:01
Надо поставить автограф и подарить ему этот мяч!
a-league
a-league
вчера в 11:58
Повезло, ведь могли украсть и сам клуб Барановичи
Гость
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