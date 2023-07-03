Во время матча клуба «Барановичи» украли мяч

Во время матча с участием команды «Барановичи» неизвестный человек украл мяч. В белорусском клубе сообщили о том, что обратятся в милицию.
Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию, — говорится в заявлении пресс-службы «красно-зелёных».
Мужчина, совершивший кражу, принёс извинения в комментариях, а также сообщил о желании вернуть мяч.
Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его.